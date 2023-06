https://sputniknews.lat/20230626/lopez-obrador-critica-los-corridos-tumbados-nada-de-musica-buena-ondita-y-de-avanzada-1140963567.html

López Obrador critica los corridos tumbados: "Nada de música buena ondita y de avanzada"

López Obrador critica los corridos tumbados: "Nada de música buena ondita y de avanzada"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó los corridos tumbados y señaló que no es una música "de avanzada" adecuada para la población... 26.06.2023, Sputnik Mundo

Durante los últimos tiempos, esta clase de canciones han resonado a lo largo del país latinoamericano y en otras naciones del mundo. Uno de sus máximos expositores es el cantante Peso Pluma, quien en mayo de este 2023 alcanzó con su canción "Ella baila sola" cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify.Esta clase de música aborda temáticas como las adicciones, el crimen organizado, la pobreza, los procesos migratorios, la depresión o el desamor.El mandatario recalcó que su Gobierno está luchando contra el consumo de drogas en el país, mientras que esa clase de música podría estarlo fomentando. "Nada de que es música buena ondita, de avanzada y rebelde. No, eso no es la felicidad", subrayó.Posteriormente, López Obrador descartó que se prohíban estas canciones, pero pidió que se oriente a la población más joven sobre el contenido de estas."¿Cómo no van a tener compañeras, novias, compañeros o novios? ¿Cómo no van a amarse, a quererse? ¿Cómo no bailar, convivir y ser felices? Sí, pero hay otras formas. No es la droga, no es la violencia, no es triunfar como sea, afectando a otros", agregó el presidente.Por tercera vez en el mes, pidió que se reprodujera el video de "Ya supérame", uno de los grandes éxitos de Grupo Firme. Ante esto, aseguró que esa sí es música muy buena para la juventud mexicana.

