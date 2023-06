https://sputniknews.lat/20230628/peru-asumira-la-presidencia-de-la-alianza-del-pacifico-tras-tensiones-con-mexico-1141047466.html

Perú asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico tras tensiones con México

El Gobierno de Perú anunció este 28 de junio que asumirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a partir del 1 de agosto, luego de las tensiones... 28.06.2023, Sputnik Mundo

"El 1 de agosto Perú asumirá la presidencia 'pro tempore' de la Alianza del Pacífico, luego de una decisión consensuada que reafirma la importancia de preservar el bloque como un mecanismo de integración económica, comercial y de cooperación", dijo la Cancillería de la nación andina en su cuenta de Twitter .En un comunicado publicado en su página web, el Gobierno peruano informó que los países del bloque, reunidos en la ciudad de Santiago, acordaron que, a partir de este 28 de junio, el Gobierno chileno ejercerá la presidencia pro tempore de la Alianza para posteriormente otorgársela a Perú. En dicho encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena; el encargado de Negocios del Perú en Chile, Renzo Villa Prado, y el encargado de Negocios de Colombia en Chile, René Correa Rodríguez.Al respecto, el Gobierno de Dina Boluarte sostuvo que existe "voluntad política" para seguir apostando por la "integración latinoamericana", que "favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional".En un comunicado emitido por la propia Alianza del Pacífico, se detalla que, con este paso, "Chile, Colombia, México y Perú reafirmaron su compromiso con la Alianza del Pacífico como un mecanismo de articulación política, integración económica y comercial, de cooperación y proyección al mundo". La decisión se da en medio de tensiones entre México y Perú, pues desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue destituido y detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Dina Boluarte, al que tildó de espurio.Por su parte, Boluarte, cuya desaprobación hasta mayo pasado era del 76.9%, según cifras de CPI Research, acusó a López Obrador de injerencia y criticó que el mandatario mexicano se niegue a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo a finales de mayo que no quería perpetuarse en la presidencia de la alianza, sin embargo explicó que no podía entregarle el puesto a Colombia, ya que Gustavo Petro también es persona non grata en territorio peruano, pero finalmente entregó la presidencia pro tempore a Chile. En repetidas ocasiones, López Obrador indicó que a su Gobierno no le interesa mantener relaciones comerciales o políticas con Perú hasta en dicho país no exista una "normalidad democrática".

