https://sputniknews.lat/20230628/que-hay-detras-de-la-posible-adquisicion-en-la-india-de-3-submarinos-franceses-1141022754.html

¿Qué hay detrás de la posible adquisición en la India de 3 submarinos franceses?

¿Qué hay detrás de la posible adquisición en la India de 3 submarinos franceses?

En la actualidad, la flota submarina india cuenta con 16 submarinos convencionales, y aparte de seis sumergibles de reciente construcción el resto tiene más de... 28.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-28T01:45+0000

2023-06-28T01:45+0000

2023-06-28T01:45+0000

internacional

narendra modi

francia

la india

dcns

eeuu

océano índico

rusia

marina de la india

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1b/1141023788_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_430053e0b1131ac8d111b17c4897b01d.jpg

Nueva Delhi podría firmar un acuerdo para adquirir tres nuevos submarinos del grupo DCNS de Francia durante la visita del primer ministro Narendra Modi a París, agendada para el próximo mes, dijo el 27 de junio a Sputnik un veterano de la Marina india.En caso de que la India avance con la adquisición, sería una medida provisional, ya que Nueva Delhi necesita tener una fuerte presencia y capacidad submarina en el océano Índico, en un momento en que su archienemigo, Pakistán, está obteniendo ocho de esos buques de su aliado, China, dijo el comodoro retirado Anil Jai Singh.Según Singh, quien se desempeña como vicepresidente del grupo de expertos navales Indian Maritime Foundation, con sede en Delhi, esta será una medida provisional para enfrentar la escasez inmediata de submarinos o para superar la naturaleza antigua de la flota actual, en un momento en que los submarinos chinos han incrementado su presencia en el océano Índico. Problemas con el acuerdo propuesto con DCNS"Pero, como dije, no es que estos tres submarinos vayan a venir en los próximos dos o tres años para cumplir con nuestros requisitos inmediatos. Estos submarinos también tardarán algunos años antes de que se firme su contrato, se discutan y finalicen los costos y comience la construcción", señaló Singh, quien ejerció como especialista en submarinismo durante casi tres décadas en la fuerza marítima de la India.Lo único en lo que el país asiático tiene una ventaja en este momento es en que cuenta con un astillero que ya ha construido esta clase de sumergibles. Por lo tanto, la formación inicial de las personas y ciertos procesos se han simplificado, todos los problemas iniciales se han solucionado.Argumentó que sería más fácil construirlos y que el proceso resultaría un poco más rápido que una asociación con un nuevo fabricante. Sin embargo, el tiempo básico de cinco a seis años requerido para construir un submarino no se podría evadir.En la actualidad, la India opera cinco submarinos de clase Scorpène (clase Kalvari, en el lenguaje de la Armada india), mientras que el sexto se encuentra en pruebas de mar.Estos seis submarinos diésel-eléctricos convencionales con características furtivas avanzadas se construyeron en Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), propiedad estatal de la India, a través de una transferencia de tecnología de DCNS.En este contexto, el exoficial de la Marina de la India mencionó que ha habido retrasos en el Proyecto-75 (I).Dilaciones y contratiemposConcebido en 1997, el programa Project-75 (India) o P-75 (I) es una iniciativa de la Marina de la India prevista para adquirir seis submarinos diésel-eléctricos. Pero el proyecto se retrasó varios años.Finalmente, en 2020 el Gobierno indio nombró a dos astilleros locales, Larsen & Toubro (L&T), una empresa del sector privado, y la estatal Mazagon Dock Shipbuilders Limited, como las dos firmas que colaborarían con socios extranjeros para completar el programaEn julio de 2021, el Ministerio de Defensa indio emitió una solicitud de propuesta para la producción de seis submarinos valorados en 5.400 millones de dólares, aunque el contrato aún no se ha firmado.Singh destacó que esto ha llevado a una posición en la que ahora la Marina de la India se ha quedado con muchos submarinos viejos y es probable que no lleguen nuevos hasta dentro de algunos años. Mientras tanto, debido a que la India ya había construido esos sumergibles clase Scorpène en MDL, surgió una propuesta en la que el déficit inmediato debido a la demora en el P-75 (I) podría cubrirse mediante la construcción de tres submarinos más en colaboración con los franceses, dado que Nueva Delhi ya ha fabricado seis de esta manera.Esa es la génesis fundamental de esta apuesta de DCNS para convencer al Gobierno indio de que tome tres submarinos más de la firma francesa. Singh explicó que esto tiene sus problemas porque ya se construyeron seis. Eso quiere decir que si habrá que hacer los tres restantes, eso también empezará de cero y llevará un tiempo."Incluso si tuvieran que empezar de cero, llevará al menos cinco o seis años fabricar el primer submarino. La firma del contrato llevará dos o tres años. Entonces, en cualquier caso, durante los próximos 8-9 años no obtendrá un nuevo submarino, ni siquiera uno francés", explicó el veterano de la Marina india.Hizo hincapié en que el problema con el submarino francés sería que si salen exactamente en las mismas condiciones que los anteriores, Nueva Delhi no obtendrá el nivel de tecnología submarina que el Gobierno quiere.Hizo hincapié en que si la India exige más tecnología autóctona, entonces el costo también cambiará, lo que significa que nuevamente tendrá que negociar el precio del nuevo conjunto de submarinos, lo que tomaría tiempo.Impulso de diversificación de la IndiaCon respecto a la diversificación, Singh señaló que el país asiático diversificó todo su programa de compra de armas: estaba obteniendo algunas armas de los EEUU, algunas de Francia y para otras se estaba asociando con Israel. El experto en submarinos comentó que India todavía tenía equipos provenientes de Rusia."Obviamente, Occidente estaría interesado en distanciar a India de Rusia, pero hay confianza en el equipo ruso que tiene India. Por ejemplo, el sistema S-400 está llegando y los rifles AK-203 se están fabricando aquí. La Fuerza Aérea india todavía está operando aviones de fabricación rusa", subrayó Singh.Explicó que no es que el país asiático no quiera comprar equipos de defensa de Rusia, sino que Nueva Delhi se estaba diversificando por requerimientos operativos. Por lo tanto, la India elegirá los submarinos que considere más adecuados.

https://sputniknews.lat/20230626/la-asociacion-entre-rusia-y-la-india-como-pilar-de-un-nuevo-siglo-asiatico-1140948057.html

https://sputniknews.lat/20230623/el-comercio-entre-rusia-y-la-india-frustra-los-intentos-occidentales-de-aplastar-la-economia-rusa-1140877980.html

https://sputniknews.lat/20230620/es-poco-verosimil-que-biden-logre-persuadir-a-la-india-que-deje-de-cooperar-con-rusia-1140755398.html

https://sputniknews.lat/20230608/rusia-aumento-19-veces-la-exportacion-de-petroleo-a-la-india-en-2022-1140347481.html

https://sputniknews.lat/20230606/asi-es-el-dron-mq-9-reaper-que-la-india-quiere-comprar-a-eeuu-1140249318.html

https://sputniknews.lat/20230522/la-india-inicia-pruebas-de-su-sexto-submarino-diesel-electrico-de-la-clase-kalvari-1139719870.html

francia

la india

eeuu

océano índico

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

narendra modi, francia, la india, dcns, eeuu, océano índico, rusia, marina de la india, israel, submarino