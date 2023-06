https://sputniknews.lat/20230629/el-congreso-de-eeuu-acusa-al-hijo-de-biden-de-anteponer-sus-intereses-a-los-de-la-nacion-1141062582.html

El Congreso de EEUU acusa al hijo de Biden de anteponer sus intereses a los de la nación

El Congreso de EEUU acusa al hijo de Biden de anteponer sus intereses a los de la nación

El Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhibió una presunta negociación entre Hunter Biden, hijo del... 29.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-29T04:43+0000

2023-06-29T04:43+0000

2023-06-29T04:43+0000

internacional

hunter biden

joe biden

seguridad

política

china

🏛️ compañías

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/04/1133195972_0:33:1293:760_1920x0_80_0_0_e9cc26011aabc7f96da9052a91d5bdcd.jpg

El Comité publicó en su cuenta de Twitter una presunta conversación en un servicio de mensajería entre Hunter Biden y Gongwen Dong, quien en ese entonces, 2017, era representante de la compañía. En una parte de la charla, el hijo del presidente de Estados Unidos afirma que "los Biden son los mejores que conozco para hacer exactamente lo que el presidente [de la empresa] quiere de esta [asociación]".En el diálogo, Hunter Biden rechaza una oferta de 5 millones de dólares y le dice a su interlocutor que él sabe que puede ganar esa cantidad en cualquier despacho de abogados de su país. "No vamos a objetar por cacahuates", se lee en la conversación.De acuerdo con el Comité, el presidente de la compañía era en ese momento Ye Jianming, un multimillonario chino que, según la indagatoria, está vinculado a una agencia de recopilación de inteligencia del Partido Comunista de China."Ye Jianming declaró que la visión de CEFC China es obtener recursos en el extranjero y servir a la estrategia nacional", dijo el Comité en su publicación en Twitter. "Quería ampliar el alcance y la influencia de China en todo el mundo".El grupo legislativo comandado por el republicano James Comer publicó también un presunto recibo de una transferencia de 100.000 dólares de CEFC China Energy a Owascos, una compañía de Hunter Biden, que se habría realizado un día después de la conversación entre el hijo del presidente y Gongwen Dong.Las conversaciones del hijo del presidente son parte de una investigación que llevan a cabo legisladores republicanos del Congreso sobre los presuntos negocios irregulares de Hunter Biden, incluyendo las acusaciones de que recibió pagos de entidades extranjeras y otros asuntos de sus finanzas.Además, Hunter enfrenta otros procesos legales. El 20 de junio, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para admitir su responsabilidad en tres delitos federales, entre ellos evasión de impuestos y portación ilegal de un arma. Este último le fue imputado por haber comprado una pistola en 2018 —cuando era adicto a las drogas—, pero según el trato con las autoridades, no le será imputado si se mantiene alejado de las adicciones y no vuelve a comprar armas.El 6 de junio, la congresista Marjorie Taylor Greene afirmó que el holding energético ucraniano Burisma pagó a Joe Biden y a su hijo Hunter alrededor de 10 millones de dólares para ayudar a poner fin a una investigación en contra de la compañía.El pasado 10 de mayo, una investigación del Congreso señaló la familia Biden y sus socios comerciales crearon más de 20 empresas y recibieron más de 10 millones de dólares de ciudadanos extranjeros mientras Joe Biden fungía como vicepresidente, y que algunos de estos pagos podrían indicar intentos de "tráfico de influencias" por parte de la familia.

https://sputniknews.lat/20230628/otro-lapsus-de-biden-asegura-que-rusia-esta-perdiendo-la-guerra-en-irak-1141051995.html

https://sputniknews.lat/20230628/china-llama-a-eeuu-a-resolver-sus-propios-problemas-internos-tras-los-comentarios-de-biden-1141030983.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hunter biden, joe biden, seguridad, política, china, 🏛️ compañías, eeuu