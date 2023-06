https://sputniknews.lat/20230630/el-colmo-de-la-hipocresia-democratica-quemaron-el-coran-y-que-1141121124.html

El colmo de la hipocresía 'democrática': quemaron el Corán, '¿y qué?'

El colmo de la hipocresía 'democrática': quemaron el Corán, '¿y qué?'

El colmo de la hipocresía 'democrática': quemaron el Corán, '¿y qué?'

Hipocresía occidental en acciónQuemar un libro es ya un delito, y si no lo es, por lo menos una acción muy mal vista en el mundo civilizado. Pero cuando se trata de un texto sagrado como la Biblia para los cristianos o el Corán para los musulmanes, es algo absolutamente fuera del lugar. Es un crimen. Fue precisamente esto lo que ocurrió en la capital de Suecia, Estocolmo, este 28 de junio, cuando la Policía sueca otorgó permiso para la quema de una copia del Corán en una manifestación frente a la principal mezquita de la ciudad en el marco del inicio del Eid al Adha, la Fiesta del Cordero, uno de los días más importantes del calendario religioso musulmán.Este controvertido evento ha provocado una ola de indignación en el mundo islámico, así como suscitó duras críticas de parte de varios organismos oficiales, como el Parlamento ruso. Sin embargo, un representante del "mundo civilizado" se esforzó para justificar el acto de burla del Corán. Fue el secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg, quien considera que la reciente quema de un Corán en Estocolmo "no es ilegal".Lavrov se pronuncia sobre temas candentesEste viernes el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha celebrado una rueda de prensa en Moscú sobre los temas internacionales de actualidad. Las perspectivas de la expansión de los BRICS, el pacto alimentario, el fallido intento de motín del grupo Wagner y la situación en Ucrania, entre otros, fueron los temas de los que habló el canciller.¿Plagio en la tesis de la fiscal general de Ecuador?La fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, había sido denunciada por la organización Acción Jurídica Popular por haber plagiado el 40% del texto de su tesis de grado universitario. La Universidad Central del Ecuador presentó un informe desestimando la denuncia, ya que no duda del trabajo de Salazar, pero confirma que en el texto hay párrafos enteros de otros autores que no fueron debidamente citados por "impericia" de la actual fiscal general. Acción Jurídica Popular sostiene que esto confirma el plagio, mientras que Salazar anunció que tomará acciones legales contra la organización por intentar dañar su reputación.La fiscal asegura que se trata de una persecución en su contra, ahora que acaba de reactivar una investigación contra el exvicepresidente Jorge Glas, en medio de la campaña electoral presidencial.Moscú y la Paz firman acuerdo de cooperación para la extracción del litio en BoliviaRusia y Bolivia colaborarán en la extracción de litio. La empresa Uranium One Group JSC, perteneciente a la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, firmó un contrato con las autoridades bolivianas para tratar este preciado elemento. La empresa rusa construirá un complejo industrial en el departamento de Potosí, con lo que se espera que la producción de carbonato de litio llegue a las 50.000 toneladas por año.Alejandro Zurita Céspedes, PhD en Diplomacia del sector energético señaló al respecto que "en el pasado se hacían sólo tratados con transnacionales, con contratos en los que se veía un saqueo de los recursos naturales y las condiciones eran desfavorables para el Estado boliviano y la población en general", y explicó que ahora las autoridades bolivianas prefieren hacer tratos con países pertenecientes al BRICS, entendiendo que hay mayores garantías para el país.Ministerio de Educación de Rusia, ejecuta proyecto de enseñanza del idioma ruso en América LatinaEn el marco del proyecto V.G. Korolenko, se abren tres centros de educación abierta en América Latina: en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los Centros ofrecerán enseñanza gratuita del ruso como lengua extranjera, basado en un concepto innovador que utiliza técnicas de juego, una pizarra interactiva, tecnologías de realidad virtual [RV] y juegos de mesa.Arseni Andrevich Parfenov, director de la oficina de proyectos del instituto Pedagógico Estatal Glazov, en exclusiva para Sputnik, afirmó "que los centros ofrecerán enseñanza gratuita del ruso como lengua extranjera y contarán con la utilización de tecnologías de realidad virtual por medio de gafas VR. Gracias a esta tecnología, los estudiantes pueden visitar ciudades rusas mediante simulaciones y sumergirse en el aprendizaje de la lengua, la cultura y el arte rusos sin salir de su país".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

