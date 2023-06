https://sputniknews.lat/20230630/tercera-ola-de-calor-provoca-la-muerte-de-100-personas-en-mexico-1141115449.html

Tercera ola de calor provoca la muerte de 100 personas en México

Tercera ola de calor provoca la muerte de 100 personas en México

Cien personas murieron a consecuencia de la tercera ola de calor en México, reveló un reporte actualizado de la Secretaría de Salud federal. 30.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-30T20:31+0000

2023-06-30T20:31+0000

2023-06-30T20:31+0000

américa latina

ola de calor

méxico

nuevo león

veracruz

andrés manuel lópez obrador

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1e/1141113500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fafc75970b76734f37c2800c368ab837.jpg

De acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, con corte al 24 de junio, desde marzo, mes en que se inició la temporada de calor en el país latinoamericano, 112 personas han fallecido por las altas temperaturas en la región. Sin embargo, solo en la tercera ola de calor, que ocurrió entre el 1 y 22 de junio, fallecieron 100 personas y se presentaron 1.072 casos de pacientes con malestares derivados de las condiciones climatológicas. Durante ese periodo, la mayor parte de las defunciones ocurrieron en los siguientes estados mexicanos:Del 1 de junio —día en que comenzó la tercera ola de calor— al 11 de junio, no hubo muertes por altas temperaturas. El resto del periodo, las cifras oscilaron entre una y 14 víctimas. El día con más decesos fue el 21 de junio, con 19.Dependiendo de las zonas, las temperaturas oscilaron entre los 30 y hasta los 50 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En total, según el reporte, desde el arranque de la temporada de calor en México a la fecha, se han contabilizado 1.559 casos de mexicanos con padecimientos asociados a temperaturas naturales extremas.El último estudio elaborado entre la Secretaría de Salud mexicana, en colaboración con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas de la Dirección General de Epidemiología mexicano, también mencionó otro hallazgo.En comparación con 2022, los periodos que comprende la muestra —del 11 al 17 y junio y del 18 al 24 de junio— hubo un incremento. El año pasado, solo se presentaron 158 casos de pacientes y una sola defunción.Causa de las muertes y padecimientosSegún las autoridades mexicanas, de las 100 defunciones por la tercera ola de calor, 94 fueron causadas por golpes de calor y solo seis por deshidratación. Del total de víctimas, 77 eran hombres y 23 mujeres. Entre los padecimientos más frecuentes por los que la gente visitó al médico durante el mismo periodo fueron golpes de calor, deshidratación y quemaduras causadas por la exposición al sol.Nuevo León (53,7%), Tabasco (13,04%) y Veracruz (10,5%) fueron los estados con más personas atendidas por las altas temperaturas. Los contrastesPrevio a los datos mostrados por la Secretaría de Salud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 21 de junio en su conferencia de prensa que la cifra era de solo una persona fallecida a consecuencia del calor en lo que iba del mes."Les voy a mostrar una gráfica de los que han fallecido por el calor. Esta es la Secretaría de Salud. Ocho [durante el año]. En junio, que es el mes más calor, este, cuando empezamos, uno", apuntó.A esto se suma la polémica generada en Nuevo León por el número de personas fallecidas a raíz de la tercera ola de calor.Durante los últimos días, el jefe de Atención al Usuario del Registro Civil del estado al norte del país, Miguel Gallardo, declaró en una entrevista para Telediario Radio que, en las últimas dos semanas, periodo de la tercera ola de calor, tramitaron 850 actas de defunción por golpes de calor en la región. Más tarde, el director general de la misma dependencia, Abelardo García, desmintió el dato.Pero el problema no terminó ahí. El Gobierno estatal insiste en que el número de defunciones es 36 y no 63, como arrojan los informes de la Secretaría de Salud federal."Yo le voy más a los números nuestros porque lógicamente, la secretaria de Salud [neoleonesa] tiene muy bien hecho el control y el conteo; el día de ayer hizo una presentación muy detallada. Definitivamente le voy más a esos números, los números federales, pues puede haber unas situaciones que se escapen de la información necesaria", comentó en entrevista con medios el secretario de Gobernación del estado, Javier Navarro.

https://sputniknews.lat/20230613/ola-de-calor-en-mexico-las-temperaturas-rebasan-los-40-grados-centigrados-1140507584.html

https://sputniknews.lat/20230630/islas-de-calor-el-fenomeno-que-ha-convertido-a-la-ciudad-de-mexico-en-una-caldera--1141083109.html

https://sputniknews.lat/20230501/se-avecinan-mas-olas-de-calor-y-estos-paises-corren-el-mayor-riesgo-1138874396.html

méxico

nuevo león

veracruz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ola de calor, méxico, nuevo león, veracruz, andrés manuel lópez obrador, sociedad