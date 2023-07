https://sputniknews.lat/20230701/el-motivo-por-el-que-el-jefe-de-la-cia-habria-viajado-en-secreto-a-ucrania-1141133184.html

El motivo por el que el jefe de la CIA habría viajado en secreto a Ucrania

El motivo por el que el jefe de la CIA habría viajado en secreto a Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) – El jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) de Estados Unidos, William Burns, viajó en secreto a Ucrania para... 01.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-01T02:00+0000

2023-07-01T02:00+0000

2023-07-01T02:00+0000

eeuu

ucrania

william burns

cia

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

volodímir zelenski

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/01/1141133027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeed1eee4cf5d23e034d60552ed4f97b.jpg

De acuerdo con información del diario estadounidense The Washington Post, el funcionario estadounidense se reunió con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y altos funcionarios de inteligencia de Kiev, con quienes habló acerca de la posibilidad de negociar un cese al fuego con Moscú para fines de este año. Funcionarios ucranianos habrían expresado a Burns que su objetivo es mover artillería y sistemas de misiles cerca de la línea fronteriza de Crimea y avanzar más en el Este de Ucrania para el otoño boreal. Luego, Kiev tiene la intención de iniciar negociaciones con Moscú por primera vez desde que se rompieron en marzo del año pasado, según el informe, que cita a personas involucradas en la planificación.Según el medio, los funcionarios ucranianos esperan que, al aceptar no tomar Crimea, Rusia apruebe cualquier garantía de seguridad que Kiev pueda obtener de Occidente. La CIA se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó por la valoración de Burns sobre los planes del régimen de Zelenski. El viaje de Burns se produjo justo antes del intento de motín armado del jefe del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, una situación que ya fue solucionada gracias a las gestiones del Kremlin y del Gobierno de Bielorrusia. El medio también señala que Kiev está sometido a una presión extraordinaria por parte de los aliados occidentales que proporcionaron a Ucrania miles de millones de dólares en armamento antes de la contraofensiva. Por su parte, el periódico The Wall Street Journal informó de que Burns llamó recientemente a su homólogo ruso, Serguéi Narishkin, para informarle de que su país no estaba implicado en el intento de amotinamiento de Prigozhin. Ucrania lanzó su tan anunciada contraofensiva a principios de junio tras múltiples aplazamientos. El Ministerio de Defensa ruso afirmó en repetidas ocasiones que las tropas ucranianas intentan avanzar en dirección al sur de Donetsk, Artiómovsk (Bajmut) y Zaporozhie, pero sin éxito.El 27 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Ucrania había perdido hasta 259 tanques y 780 vehículos blindados desde el inicio de su contraofensiva. Varios medios de comunicación occidentales también señalaron los escasos resultados de la contraofensiva de Kiev, mientras que el propio Zelenski admitió que los avances eran "más lentos de lo deseado".

https://sputniknews.lat/20230629/una-mayor-entrega-de-vehiculos-blindados-bradley-de-eeuu-no-impulsara-la-contraofensiva-ucraniana-1141048973.html

https://sputniknews.lat/20230629/el-grupo-wagner-no-participara-en-la-operacion-militar-especial-de-rusia-1141068430.html

https://sputniknews.lat/20230626/putin-los-organizadores-del-motin-querian-el-fratricidio-kiev-y-occidente-querian-lo-mismo-1140971903.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, william burns, cia, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, volodímir zelenski, 📰 suministro de armas a ucrania