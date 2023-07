https://sputniknews.lat/20230704/esta-eeuu-cobrando-de-mas-a-la-india-por-los-drones-mq-9b-seaguardian-1141219169.html

¿Está EEUU cobrando de más a la India por los drones MQ-9B SeaGuardian?

El Ministerio de Defensa indio está negociando un acuerdo para adquirir 31 drones MQ-9B SeaGuardian de clase Reaper de Washington para sus Fuerzas Armadas. Un... 04.07.2023, Sputnik Mundo

La noticia se produjo después de que algunos medios de comunicación informaran que la Administración de Joe Biden había ofrecido un precio de 3.070 millones de dólares por estas aeronaves.¿A qué se deben las críticas?El teniente general retirado Prakash Katoch expresó sus críticas al precio mencionado, ya que supuestamente el Reino Unido paga mucho menos que la India por cada unidad. Los medios de comunicación informan que las negociaciones siguen en marcha y que India va a conseguir los MQ-9B un 27% menos caro de lo que pagan los demás países."Si ese es el caso, mirando el precio que se ha ofrecido a los británicos, deberíamos pagar, digamos a 19 millones de dólares por unidad. Entonces, por 3.000 millones de dólares nos deberían corresponder más de 150 drones SeaGuardian", añadió el exoficial del Ejército indio.Katoch señaló que, con el conflicto de Ucrania, todo el mundo quiere más drones. En su opinión, el interés por los drones alcanzó otro nivel tras el inicio de la operación especial de Rusia contra Kiev.Detalló que los vehículos aéreos no tripulados acapararon la atención durante la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y cuando los hutíes de Yemen golpearon la industria petrolera saudí. Por otra parte, el general de división retirado P.K. Sehgal discrepó con Katoch sobre el precio excesivo de los MQ-9B para India, a pesar de que las negociaciones con Estados Unidos seguían en curso.India paga el precio de la transferencia de tecnologíaSehgal opina que la India está adquiriendo los SeaGuardian junto con un cierto grado de transferencia de tecnología, ya que pretende crear un centro para su mantenimiento, reparación y operaciones de este vehículo no tripulado.El experto militar subrayó que la India apuesta ahora por acuerdos de larga duración para los recambios y quiere procurárselos a los precios actuales para que no haya inflación anual. De lo contrario, cada año se produce una inflación de al menos el 5-8%. Sehgal también arremetió contra el principal partido de la oposición, el Congreso, que se opone al precio de los drones. "El Congreso está engañando a la nación diciendo que el coste es demasiado alto, pero no es así. Al contrario, el Ministerio de Defensa está haciendo todo lo posible para garantizar que, si las relaciones de la India con Estados Unidos se deterioran en el futuro, los drones sigan funcionando sin su ayuda", concluyó Sehgal.La situación actual del contrato sobre la compra de los MQ-9B SeaGuardianLa nota con condiciones de oferta de la parte india ya fue emitida, pero los norteamericanos aún no han respondido con sus términos.Después de que EEUU acepte la propuesta de Nueva Deli, el Ministerio de Defensa indio estudiará todos los aspectos críticos del acuerdo y también llevará a cabo negociaciones sobre el precio. Actualmente, se habla de un valor de 3.000 millones de dólares. En los próximos días, la India tiene previsto enviar una oferta de compra de 31 MQ-9B en el marco del "programa de ventas militares al extranjero" del Gobierno estadounidense.

