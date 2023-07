La OTAN se reúne en Vilna: “No veo posibilidad de negociaciones con Joe Biden en el poder”

https://sputniknews.lat/20230710/la-otan-se-reune-en-vilna-no-veo-posibilidad-de-negociaciones-con-joe-biden-en-el-poder-1141424755.html

Antes de la cumbre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en el Reino Unido con su primer ministro, Rishi Sunak para intercambiar opiniones acerca de la relación de la OTAN con Ucrania.Marcelo Ramirez, analista geopolítico y director de Asia Tv, dijo que “la OTAN está viendo que todas sus políticas en Ucrania están fracasando y no encuentra resultados rápidos”.“Hasta ahora, Ucrania no ha podido cruzar ni las zonas de amortiguación rusas y tienen una carencia de munición y equipamiento. Rusia controla los tiempos y las formas de este enfrentamiento. Hay que ver si la OTAN quiere dar un paso más”, agregó.Ramirez descartó prontas negociaciones que destraben el conflicto. “Rusia reclama que la OTAN retroceda a las fronteras de 1997 y esto no parece posible. Solamente con un cambio de poder en EEUU se podría abrir una puerta para una desescalada”.El oficialismo, unido en el inicio de la campañaCon el lanzamiento del gasoducto presidente Néstor Kirchner, el oficialismo dio inicio a la campaña electoral con sus principales dirigentes unidos en el mismo escenario y con halagos de Cristina Kirchner al candidato Sergio Massa, para dar una señal de cohesión luego de tantas peleas internas.Hablamos en Cara o Ceca con Raúl Timerman, analista político, sobre el desarrollo de este período pre electoral. “La elección cambió: ahora hay cuatro jugadores relevantes, incluidos los indecisos, Javier Milei disminuyó su intención de votos y Patricia Bullrich le está ganando la interna a Larreta”.En relación a la estrategia que Unión por la Patria debería adoptar, afirmó que “Sergio Massa se va a tener que diferenciar del Gobierno si quiere ganar, porque esa es la manera de subir su ‘techo’ [incorporar nuevos votantes]. Esto lo puede lograr con presencia y gestión y no con spots tradicionales.Timerman también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio. “La mayor fuga de votos podría darse en ellos, si Horacio Rodriguez Larreta gana la interna, ya que alrededor de un 30% de los votos de Bullrich podrían pasar a Milei”.“Larreta abandonó su principal fortaleza, que es la gestión. Se metió en la interna con Bullrich, que no gestiona nada y él tiene toda la gestión durante siete años y mucho para mostrar. Pero se mete en esa pelea donde no es creíble y está yendo al rincón de su adversaria”.

