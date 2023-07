https://sputniknews.lat/20230711/otan-stoltenberg-es-uno-de-los-hombres-a-favor-de-que-el-conflicto-entre-kiev-y-moscu-se-extienda-1141456440.html

OTAN: "Stoltenberg es uno de los hombres a favor de que el conflicto entre Kiev y Moscú se extienda"

Los líderes de la alianza militar atlántica, reunidos en Lituania, refuerzan su apoyo militar a Ucrania y analizan su incorporación como también la de Suecia al bloque.

Mientras ve a Rusia como la amenaza más grave y directa para la seguridad de la región euroatlántica, la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) incrementa su acumulación militar en Europa y realiza acciones para expandirse.A través de un comunicado, la organización dejó constancia de su postura ante Moscú, en el marco de la cumbre del 11 y 12 de julio en Vilna (Lituania), donde se acordó un programa plurianual de asistencia militar a Ucrania."Kiev pretende ingresar hoy mismo a la OTAN porque quiere comprometer a Occidente con más apoyo financiero y militar. Sabe que eso lo mantiene en el conflicto", dijo a Telescopio el analista político internacional argentino Alberto Hutschenreuter.Durante la cumbre de Vilna se ha decidido además la creación de un consejo Ucrania-OTAN, un paquete de "tres elementos" que incluye apoyo militar y la supresión del requisito del Plan de Acción para la Adhesión.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo en varias ocasiones que si bien el bloque apoyaba las aspiraciones de Kiev, no estaba dispuesto a aprobar su solicitud de adhesión de inmediato. Principalmente, debido a la participación activa de este país en el actual conflicto armado.La OTAN prolongó por un año el mandato como Secretario General del dirigente noruego, bajo el argumento de que "no hubo consenso" sobre un candidato alternativo."La decisión de mantener a Stoltenberg está relacionada con no dar ninguna muestra de debilidad del bloque militar hacia Rusia", indicó Hutschenreuter.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

