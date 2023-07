https://sputniknews.lat/20230712/cuestion-de-prioridades-por-que-esta-en-entredicho-la-oficina-de-la-otan-en-japon-1141483120.html

Cuestión de prioridades: ¿por qué está en entredicho la oficina de la OTAN en Japón?

2023-07-12T14:17+0000

En mayo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció la iniciativa de establecer una oficina de enlace en Tokio. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, se opuso a la idea en abril, temiendo una reacción negativa de Pekín. El hecho de que su postura no haya cambiado en los últimos meses sugiere que las relaciones con China preocupan a las autoridades francesas mucho más que la reacción de Tokio, opina el politólogo y jefe del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Pável Timoféyev. "Francia intenta no agravar las relaciones con China, consciente de que esta última ya percibe a Europa occidental como un mero socio menor de EEUU. Mientras tanto, París quiere demostrar a Pekín que la Unión Europea (UE) es un actor independiente en la región y que no siempre sigue las políticas de Washington", afirmó. Aunque Francia se solidariza con la postura de la Casa Blanca sobre la cuestión de Taiwán y Corea del Norte, y critica a China en otros ámbitos, Pekín es un socio económico "demasiado atractivo" para París, según el experto. En palabras de Timoféyev, Macron es consciente de que si París renuncia a tales intentos y aspiraciones, no tendrá un buen diálogo con China, y por eso intenta "seguir una vía más comedida con Pekín".En cuanto a la posible reacción de Japón ante el frenazo de la apertura de la oficina de la OTAN en Tokio, Francia coincide mucho con este país en cuestiones políticas, pero tiene hoy como prioridad los proyectos económicos con Pekín, y no con Japón, señala el analista. "El estatus de China como oponente de EEUU es cada vez mayor, por lo que esto es cada vez más importante para las relaciones franco-chinas. Mientras que en las relaciones con Japón no existe este factor. Así, a París no le preocupa demasiado la reacción de Tokio", explicó. Lo más probable, prosiguió, es que Japón se abstenga de un escándalo debido a la oposición de Francia a la apertura de la oficina de la OTAN en Tokio. "Después de todo, los propios japoneses son muy conscientes de la enorme importancia económica de China, y de que ahora es mucho más crucial para la UE que Japón", resumió Timoféyev. Una fuente cercana al gabinete del presidente francés declaró a la prensa que no es aconsejable que el bloque de la OTAN abra una oficina en la región indopacífica. Por lo tanto, se espera que la alianza trabaje en una decisión final a finales de año. Mientras tanto, una decisión favorable requiere el acuerdo unánime de todos los miembros del Consejo del Atlántico Norte, así que Francia parece tener una oportunidad real de detener esta medida.

