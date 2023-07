https://sputniknews.lat/20230713/es-un-suicidio-un-soldado-brasileno-en-donetsk-advierte-a-sus-compatriotas-que-lucharan-por-kiev-1141529368.html

"Es un suicidio": un soldado brasileño en Donetsk advierte a sus compatriotas que lucharán por Kiev

En medio de la campaña de Kiev para atraer a soldados de Brasil a luchar en la operación militar especial en su bando, un combatiente brasileño explicó a... 13.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-13T19:10+0000

2023-07-13T19:10+0000

2023-07-13T19:10+0000

Esta semana, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió sobre el aumento de los esfuerzos de Kiev para atraer a los ciudadanos de Brasil y otros países latinoamericanos a luchar en Ucrania. La nueva campaña de reclutamiento pretende compensar el gran número de bajas sufridas por las FFAA ucranianas durante su contraofensiva.En opinión del periodista Lucas Leiróz, Ucrania y la OTAN ya no disponen de recursos humanos suficientes para mantener su participación en el conflicto.Los esfuerzos de Kiev por movilizar a sus nacionales lograron resultados dudosos, a pesar del uso indiscriminado de tácticas violentas de reclutamiento, describió The Economist. La OTAN, principal aliado de Kiev, ya se enfrenta a limitaciones para completar las filas ucranianas."La OTAN no tiene ninguna implicación oficial en el conflicto, solo actúa como patrocinador, por lo que no puede enviar tropas regulares", señaló Leiróz.En este contexto, Kiev y sus aliados están centrando los esfuerzos de movilización en América Latina, Asia y Oriente Medio, regiones objetivo de campañas en las redes sociales para atraer a la población a unirse al frente. "El sur global es la nueva apuesta de Ucrania y la OTAN para buscar recursos humanos y alimentar una guerra a largo plazo. Hay un esfuerzo propagandístico masivo dirigido no solo a grupos simpatizantes de Kiev —como militantes extremistas, redes neonazis y movimientos neofascistas—, sino también a la gente corriente, seducida por la propaganda y las promesas milagrosas de la ciudadanía ucraniana", destacó Leiróz.Según él, algunos brasileños que dicen ser excombatientes en Ucrania "asisten a menudo a pódcasts en Brasil, conceden entrevistas a los medios y (...) fomentan el reclutamiento".Es el caso de Douglas Búrigo, que murió durante un bombardeo en la ciudad de Járkov en julio de 2022. Él tenía 40 años y experiencia en el Ejército brasileño. Antes de morir, el combatiente brasileño envió a sus amigos un audio, obtenido por la emisora Record."Aquí no hay quien aguante, son muchas balas", dijo Búrigo pocos días antes de su muerte. "No sé si volveré vivo a Brasil. Pero si no vuelvo vivo, quiero que la bandera vaya allí por mí".Uno de los caminos tomados por los brasileños para ir al frente ucraniano es alistarse en la Legión Extranjera organizada por Kiev. Sin embargo, los propios medios ucranianos denuncian abusos cometidos por los comandantes de esta legión, que incluyen abusos sexuales, robo de material personal y envío de extranjeros a misiones suicidas.En palabras de un excombatiente brasileño de la Legión Extranjera escuchadas por los medios ucranianos, su unidad fue enviada a misiones irresponsables, carentes de información básica sobre la posición de sus enemigos. "Un puñado de aspirantes, jugando con la vida de la gente", precisó.A su vez, el exmilitar Fabio Júnior de Oliveira, de 42 años, comentó al portal UOL la constante escasez de material y alimentos en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania."Sé que es una situación de guerra, pero la estructura es muy precaria. Ni siquiera el chaleco antibalas era adecuado", afirmó Oliveira, agregando que 27 de los 30 voluntarios de su unidad pidieron la baja por las malas condiciones del servicio.Contraofensiva ucranianaLas condiciones para los combatientes extranjeros son aún más peligrosas en el contexto de la contraofensiva ucraniana. Las cifras reales de bajas en combate en este nuevo contexto se falsifican sistemáticamente para atraer a más extranjeros al combate.Según el Ministerio de Defensa ruso, hasta el 30 de junio han muerto 4.845 combatientes extranjeros que luchan en las filas ucranianas y 4.801 han huido de la zona de la operación militar. La mayoría de los muertos hasta ahora son combatientes de países europeos, EEUU y Canadá.Estos datos, no obstante, no aparecen en los materiales difundidos por los medios brasileños, que, según Leiróz, están "coparticipando en la muerte de brasileños en el campo de batalla, ya que animan directa o indirectamente a alistarse para defender a Ucrania"."Es extremadamente peligroso, porque la realidad de la batalla es totalmente diferente de la anunciada por los medios: Ucrania no está en ventaja, está perdiendo, muchos combatientes ucranianos están muriendo, y esto no sería diferente para los brasileños", apuntó el analista.Un soldado anónimo de origen brasileño que combate en el bando ruso comentó a Sputnik que no piensa que la campaña de Kiev para atraer a brasileños movilice contingentes significativos."Creo que los esfuerzos de reclutamiento deberían movilizar tal vez a decenas de personas. Pero los brasileños no tienen mentalidad para eso. Los que lo hacen trabajan en la seguridad pública, y no van a dejar sus trabajos para luchar en el otro lado del mundo y ser masacrados", detalló.Basándose en su experiencia en el frente, el soldado declara que "los brasileños que no murieron no pasaron más de tres o cuatro meses [en la zona de la operación militar]". Para él, las tácticas de combate utilizadas por las FFAA de Ucrania dejan a sus soldados expuestos y bastante vulnerables.Además, el entrenamiento que se da a los alistados extranjeros "es básico, porque la élite se deja a los ucranianos con más experiencia, o a los que vienen de las fuerzas especiales. Por lo demás, son tropas mixtas de veteranos y reclutas"."En este sentido, son los movilizados los más afectados, mientras que las reservas descansan", explicó el brasileño. "Como [las reservas] están mejor preparadas y motivadas, se usan para acciones más específicas".Así que, en el contexto actual, cuando las tropas ucranianas están inmersas en operaciones ofensivas, alistarse para luchar por Kiev "es un suicidio", resumió el combatiente brasileño.

