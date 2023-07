https://sputniknews.lat/20230714/acidez-omeprazol-y-cancer-los-riesgos-de-la-automedicacion-en-espana-1141551998.html

Acidez, omeprazol y cáncer: los riesgos de la automedicación en España

El uso regular del omeprazol, un protector gástrico común que incluso se adquiere sin receta médica, podría entrañar un aumento del riesgo de padecer un cáncer...

En los botiquines domésticos de cada hogar es frecuente encontrar medicamentos analgésicos, antinflamatorios, antipiréticos (para reducir la fiebre) y los llamados protectores gástricos. Son tan habituales que se les suele nombrar por su principio activo: ibuprofeno, paracetamol, omeprazol…En España, el consumo sin receta de los protectores gástricos (omeprazol) ocupa un lugar muy destacado. De hecho, hasta 2020 (últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Sanidad) el omeprazol es el principio activo más consumido en el país, con o sin receta: más de 48,5 millones de unidades dispensadas. Es un medicamento que pertenece a la categoría de los inhibidores de la bomba de protones (IBP), que actúan bloqueando la producción de ácido en el estómago.El omeprazol combate así la molesta regurgitación por acidez estomacal, el llamado reflujo gástrico. También se prescribe para hacer frente a las infecciones estomacales de tipo bacteriano y a los pólipos. Pero muchas personas lo consumen de modo preventivo contra el reflujo, un uso que puede ser perjudicial para el futuro, pues puede contribuir a la aparición de cáncer de estómago o gástrico.Tal riesgo se consignó en un estudio publicado en 2017 por la revista científica British Journal of Medicine, donde se halló una relación entre el omeprazol y el cáncer. Sobre una muestra de 63.000 personas que habían padecido una infección estomacal provocada por la bacteria Helicobacter pylori, investigadores del University College de Londres y de la Universidad de Hong Kong descubrieron que quienes fueron tratados con omeprazol tenían más del doble de posibilidades de padecer un cáncer gástrico.Su conclusión fue que "el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones seguía estando asociado a un mayor riesgo de cáncer gástrico" en los sujetos objeto de análisis "incluso después de la terapia de erradicación de la infección por Helicobacter pylori". El consumo diario de omeprazol, advertía el estudio, multiplicaba por cuatro tal riesgo en comparación al consumo semanal.No suficientemente demostradoNo obstante, los profesionales de la medicina asumen con escepticismo tales conclusiones, que consideran tempranas. "No es un dato contrastado, solo parten de una revisión", declara a Sputnik el doctor P. Soriano, jefe del servicio de Urgencias del Hospital General de Alicante.Otro estudio más reciente, el metanálisis de Alimentary Pharmacology and Therapeutics de finales de 2022, concluyó no haber encontrado una "asociación entre los inhibidores de la bomba de protones y el cáncer gástrico en los estudios no aleatorios que controlaron adecuadamente los factores de confusión".En España, según datos de Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer gástrico es el que más ha visto reducida su mortalidad en las últimas décadas, pero representa la quinta causa de muerte por cáncer en el hombre y la sexta en la mujer, con una mortalidad anual en Europa de 96. 997 fallecimientos en el año 2020. En España se espera una incidencia de 6.932 casos para el año 2023.¿Se consumen en exceso?En cualquier caso, los estudios mencionados y los especialistas consultados reconocen que el consumo actual de fármacos IBP es excesivo, enmarcado asimismo en un patrón que abarca también los medicamentos analgésicos, los tranquilizantes y los antibióticos. Su uso generalizado ha crecido hasta un 50% desde 2010."El autoconsumo de paracetamol e ibuprofeno es masivo en España, pero, afortunadamente, el de antibióticos ha disminuido, ya que se exige receta médica", apunta a Sputnik el doctor G.S. Zaragoza, médico internista en un hospital de la provincia de Alicante.En lo que toca al omeprazol, el uso personal que se le otorga no necesariamente se dirige a tratar la esofagitis por reflujo o la regurgitación ácida por reflujo gastroesofágico. Es decir, ante una comilona o los efectos de una resaca por ingesta de alcohol, hay gente que se toma una pastilla. "Es un uso puntual y, en principio, no veo nada malo en ello", admite este doctor. El peligro es cuando el uso puntual se convierte en un hábito."Pero el problema, creo, no es ese –añade este facultativo– Más del 40% de nuestras dolencias son funcionales y la dispepsia [enfermedad crónica caracterizada por la digestión pesada e imperfecta] es sin duda la más frecuente. El problema es el uso crónico del omeprazol para tratar esas molestias, seguramente también derivadas del estrés y tensiones de nuestra sociedad".En este sentido, un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en 2016 mostró que uno de cada tres consumidores de omeprazol no debería tomarlo, al revelarse hábitos de consumo de alcohol, café y tabaco, que minimizan la acción del principio activo.Autoconsumo sí, pero responsableDe resultas, se asocia el consumo de omeprazol con hábitos poco saludables como el abuso del alcohol, del café o los excesos alimenticios. Y, paradójicamente, estos son elementos que restan eficacia al fármaco.¿Significa esto que la automedicación se está convirtiendo en un problema en España? Los profesionales consultados prefieren no generalizar y no desechar conductas que pueden ser muy útiles para la salud pública. "El autoconsumo responsable y con educación sanitaria es correcto, toda la vida se ha hecho", zanja el doctor P. Soriano, que admite no obstante un "abuso" en el consumo de omeprazol en la sociedad y constata un factor educacional."Ante el ardor de estómago o pirosis, hay otras alternativas. Pero hemos estado criando seres con poca formación médica, persuadiéndolos para que acudan a su médico, y así hemos ido medicalizando sus vidas", afirma este urgenciólogo, subrayando al mismo tiempo que el autoconsumo de fármacos se practica con naturalidad en familia: "Lo hacemos con nuestros hijos, cuando tienen fiebre o dolor".Respecto a las alternativas al omeprazol para hacer frente al ardor, las sales de frutas son una de ellas. Pero hay diferencias. "Las sales de frutas amortiguan el ph ácido, son de efecto inmediato. En cambio, el omeprazol es de efecto preventivo, pues inhibe la secreción de ácido. Y si no hay ácido, no habrá ardor", explica el doctor G. S. Zaragoza, que insiste en que el problema de la automedicación es nuestro deseo de "solucionar todos los problemas a la mayor brevedad y con pastillas, cero tolerancia al dolor".

