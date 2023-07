https://sputniknews.lat/20230714/ivan-velazquez-el-hombre-fuerte-de-petro-contra-el-que-apunta-la-oposicion-colombiana-1141540767.html

Iván Velázquez, el hombre fuerte de Petro contra el que apunta la oposición colombiana

Iván Velázquez, el hombre fuerte de Petro contra el que apunta la oposición colombiana

El ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, acumula ataques desde la oposición, aunque mantiene la confianza del presidente Gustavo Petro. El analista... 14.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-14T00:15+0000

2023-07-14T00:15+0000

2023-07-14T00:15+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

política

seguridad

💬 opinión y análisis

álvaro uribe vélez

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

centro democrático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0d/1141540579_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_156f6e28e28250d69e98805e82a7a042.jpg

El último episodio que desató los cuestionamientos fueron declaraciones de Velázquez tras el secuestro de la sargento segundo del Ejército de Colombia, Karina González, por parte del cuerpo guerrillero activo en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a comienzos de julio. Consultado sobre el episodio, el funcionario del gabinete de Petro calificó como "un acto de imprudencia" que la militar se hubiera adentrado junto con sus hijos "en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN", movilización armada con la que se siguen diálogos, en el marco del proyecto de paz total que impulsa el mandatario desde su arribo al poder. A partir de esas declaraciones, legisladores del partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), franco opositor a Petro, decidieron convocar al ministro a una sesión de "control político" en el Congreso colombiano.No es la primera vez que la oposición carga las tintas contra Velázquez, que en marzo de 2023 superó una moción de censura en su contra, promovida también por el uribismo, en ese caso acusando al ministro de ser responsable de operativos fallidos del Ejército en varios episodios.En diálogo con Sputnik, el politólogo connacional Felipe Mendoza remarcó que "en Colombia existe una estrategia de la oposición de desgastar al Gobierno de forma sistemática" y aseguró que Velázquez es "una de las principales efigies" por su papel central en la política de seguridad, ámbito esencial entre los desafíos del país sudamericano.El analista consultado por Sputnik advirtió además que Velázquez también aparece como "un ícono en la política moderna colombiana" producto de su papel como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, cuando estuvo encargado de investigar las relaciones entre el paramilitarismo y miembros del Congreso colombiano, en una trama que se conoció como la parapolítica. Para Mendoza, el rol central del ministro de Defensa en aquel momento puede haber generado "una causa revanchista" por parte de sectores de la oposición.Por si fuera poco, la centralidad de Velázquez en el entorno del gabinete de Petro hace que "dar un golpe al ministro y su política de seguridad es dar un golpe directo al presidente Petro", aseguró Mendoza.Una eventual caída de Velázquez también impactaría directamente en el proceso de Paz Total, uno de los buques insignia del actual Gobierno que, según Mendoza, sigue necesitando la firma de acuerdos para demostrar su éxito.Para el analista, la oposición colombiana se mantiene en búsqueda de un debilitamiento de Bogotá con la mirada puesta en las elecciones territoriales previstas para el 29 de octubre de 2023, que podrían aportar una nueva distribución de poder en el país y que configuran una antesala de las elecciones nacionales de 2026.Pero, a pesar de los embates opositores contra Velázquez, el analista consideró que Petro ha sabido manejar la relación con las Fuerzas Armadas para evitar resistencias internas dentro del ámbito castrense.El analista subrayó que si bien puede haberse generado cierto "recelo" dentro de las Fuerzas Armadas, el propio Petro "ha logrado controlar a tiempo" la relación con los militares, "generando comunicación permanente con ellos"."Creo que las Fuerzas Armadas están tranquilas porque no se ha producido ningún intento de desestabilización del orden constitucional por parte del Gobierno. Pero cuando se sientan afectados, la reacción va a ser diferente", adelantó.Para Medina, la figura del ministro Velázquez "no es inamovible" dentro del Gobierno, aunque "en el contexto actual marca una posición de fortaleza y autoridad, estabilidad de la política de seguridad".De todos modos, advirtió que esto podría llegar a cambiar en el futuro. "En los próximos meses de pronto el contexto cambia y la figura de Velázquez no va a ser tan importante. Todo depende del contexto", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230713/lo-reconoceran-como-un-lider-que-ventajas-tiene-para-colombia-presidir-la-celac-1141505161.html

https://sputniknews.lat/20230711/el-plan-de-petro-para-pagar-a-jovenes-por-no-matar-alcanza-para-combatir-el-crimen-organizado-1141461046.html

https://sputniknews.lat/20230617/es-viable-la-idea-de-petro-de-conseguir-financiamiento-internacional-para-el-eln-1140662353.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

colombia, gustavo petro, política, seguridad, 💬 opinión y análisis, álvaro uribe vélez, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, centro democrático