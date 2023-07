https://sputniknews.lat/20230718/blinken-confirma-que-eeuu-patrocina-el-terrorismo-1141680239.html

EEUU sobre Ucrania: que decidan ellos cómo llevar a cabo esta guerraEl ataque contra el Puente de Crimea, perpetrado por el régimen de Kiev la madrugada de este lunes causando la muerte de una pareja rusa y heridas a su hija –además de dañar seriamente un tramo de la carretera de la estructura que conecta la península de Crimea con la parte continental de Rusia– fue calificado por Moscú de acto terrorista.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la Cancillería rusa y otras autoridades, condenaron este "crimen sin sentido", el segundo acto terrorista ejecutado por el régimen de Kiev contra el Puente de Crimea en menos de un año.Mientras, el secretario del Departamento de Estado de EEUU, Antony Blinken, comentó al respecto que "es una situación que estamos monitoreando. No tengo nada en particular para detallar al respecto. Puedo decir que, como regla general, por supuesto, Ucrania tiene que decidir cómo lleva a cabo esta guerra en defensa de su territorio, su gente, su libertad". Es decir, lo que Moscú califica como acto terrorista, en Washington lo perciben como una de las variantes de "cómo llevar a cabo la guerra".EEUU, un buitre insaciable al que le están cortando el picoEl embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, respondió este lunes a los llamados que hizo la Casa Blanca a Moscú para que se reincorpore al acuerdo de granos, y reprochó a Washington por no facilitar el funcionamiento de esa iniciativa y convertirla en una fuente de enriquecimiento para empresas agrarias.En este contexto, el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitri Polianski, dijo que Ucrania se ha convertido en una "compañía militar privada" de los países occidentales que patrocinan al país eslavo en la guerra contra Rusia.Cumbre UE-CELAC: más desacuerdos que acuerdosTras ocho años, los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC] se reunieron con los de la Unión Europea en Bruselas. Las expectativas de cada lado del Atlántico son diferentes. De su lado, Latinoamérica busca establecer una relación de igualdad entre los bloques que permita el desarrollo económico de ambas regiones, mientras Europa trata de proteger su mercado, desplazar a China de Latinoamérica, y obtener apoyo en el conflicto de Ucrania."Que no se haya hecho [una reunión entre ambas partes] en 8 años marca también la dificultad en esta relación entre América Latina, y la CELAC en particular, con la Unión Europea. Ese congelamiento en la relación CELAC-UE coincidió también con el giro a la derecha en América Latina", sostiene Gabriel Merino, doctor en ciencias sociales y profesor de la Universidad Nacional de La Plata.Yasuní, una tarea pendiente que divide al EcuadorEl Yasuní es una reserva natural de la Amazonía ecuatoriana que alberga a una de las mayores biodiversidades del planeta. En 2007, el entonces presidente Rafael Correa propuso la iniciativa Yasuní-ITT que buscaba mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica internacional, una propuesta que no prosperó debido a la falta de apoyo financiero internacional. Frente a esa decisión, la agrupación ambientalista Yasunidos solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. Diez años después, el pasado 9 de mayo, tras superar varios problemas jurídicos, la Corte Constitucional admitió la solicitud y la consulta popular se realizará finalmente el próximo 20 de agosto.Joselito Arguello, abogado ecuatoriano y experto en temas políticos, señaló a Sputnik que "la consulta popular genera una división en el país. Por un lado, un sector que busca que el petróleo no sea explotado por temas ecológicos, y por otro, el que pide su explotación debido a que, en caso de ganar el 'No' en la consulta popular, Ecuador corre el riesgo de que sea el Perú quien termine extrayendo el petróleo ecuatoriano".Metano, el nuevo 'Dorado' en la carrera cosmonáuticaLa NASA explora el uso de metano como combustible para sus futuras misiones a Marte y ha desarrollado un prototipo de motor de cohete de ese gas para lanzar misiones de regreso a la Tierra desde la superficie de Marte. Sin embargo, ha sido LandSpace, una empresa aeroespacial privada china, la que ha ganado la carrera a las empresas norteamericanas al lanzar un cohete propulsado por metano y oxígeno líquido.Se trata del cohete Zhuque-2 que despegó desde el desierto de Gobi, China, siendo el primero del mundo en lograrlo. Anteriormente, dos cohetes estadounidenses, el Terran 1 de Relativity Space y el Starship de SpaceX, fallaron en sus primeros intentos de llegar hasta la órbita a principios de este año. Ronnie Nader, cosmonauta ecuatoriano, comentó a Sputnik que "el logro de China es muy importante para la cosmonáutica, es un desarrollo que se venía buscando y es definitivamente una de las mejores alternativas para futuras misiones espaciales. Esto demuestra que el ingenio no tiene fronteras".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

