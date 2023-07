https://sputniknews.lat/20230720/advertencia-de-defensa-de-rusia-surte-efecto-los-barcos-se-abstienen-de-ir-a-puertos-ucranianos-1141760946.html

Advertencia de Defensa de Rusia surte efecto: los barcos se abstienen de ir a puertos ucranianos

Advertencia de Defensa de Rusia surte efecto: los barcos se abstienen de ir a puertos ucranianos

Una gran cantidad de barcos bajo pabellones de distintos países no se atreven avanzar a puertos de Ucrania. EEUU mejora su economía a costa de Europa. Tercera... 20.07.2023, Sputnik Mundo

Advertencia de Defensa de Rusia surte efecto: los barcos se abstienen de ir a puertos ucranianos Advertencia de Defensa de Rusia surte efecto: los barcos se abstienen de ir a puertos ucranianos

Advertencia de Defensa de RusiaLa advertencia que hizo el Ministerio de Defensa de Rusia para las embarcaciones en el mar Negro con destino a puertos ucranianos ha surtido efecto. Según informan varios medios, una gran cantidad de barcos bajo pabellones de distintos países se encuentran concentrados en las zonas del oeste y del mar y no se atreven avanzar hacia su destino, los puertos de Ucrania.Recordemos que el miércoles la cartera castrense rusa hizo una declaración de advertencia a los barcos destinados a transportar granos desde los puertos de Ucrania a raíz del abandono por Moscú de la llamada Iniciativa del Mar Negro a partir del martes, 18 de julio, un pacto multilateral que daba las garantías de navegación por el corredor acordado hacia el estrecho del Bósforo.EEUU está logrando su objetivo: empobrecer a Europa para mejorar su propia economíaEl poder adquisitivo de los europeos está en caída, por lo que son cada vez más pobres en comparación con quienes viven en EEUU, según The Wall Street Journal que cita datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. De acuerdo al organismo, los salarios ajustados a la inflación se han reducido alrededor de un 3 % desde 2019 en Alemania, un 3,5 % en Italia y España y un 6 % en Grecia. Mientras tanto, los salarios reales en EEUU han aumentado alrededor del 6 % en el mismo período.El medio subraya que las dificultades económicas han llegado "lejos en las clases medias", mientras el gasto en comestibles de gama alta también se ha visto afectado. Por ejemplo, los alemanes consumieron 52 kilos de carne por persona en 2022, alrededor de un 8 % menos que el año anterior y el nivel más bajo desde que comenzaron los cálculos en 1989.El pueblo peruano se hizo escuchar en la Tercer Toma de LimaMiles de manifestantes tomaron las calles de la capital peruana pidiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte; el llamado a elecciones anticipadas; y justicia para las víctimas de la represión. Las marchas también fueron replicadas en otras ciudades y hasta se interrumpió el tránsito por un puente internacional.Sobre el escenario posterior a la Toma de Lima, la periodista peruana Fiorella Azaña recuerda que "Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación, indicó que quería conversar con los manifestantes. Pero hasta el momento no se ha dado ninguna reunión".Mientras, Eduardo Gutarra, abogado peruano y doctorando en ciencias políticas, sostiene que hay una fuerte incertidumbre sobre lo que vendrá después de las manifestaciones. "Ese es el mayor problema: la organización y la falta de claridad de lo que va a venir en este tiempo, en este tiempo de conflictividad con un Gobierno totalmente ilegítimo", concluye Gutarra.Ecuador, de país calmado y seguro, a la tiniebla delincuencialLa delincuencia en Ecuador se ha incrementado durante los últimos años. El abandono de las autoridades de Gobierno y de seguridad, han permitido que la situación sea cada vez más preocupante. Un último acontecimiento fatal, que dejó como víctima a un candidato a asambleísta debido al hurto de su teléfono móvil, encendió las alarmas.Comps Córdova, candidato a asambleísta por la provincia de Sucumbíos en el Ecuador, señaló a Sputnik que "la situación en el Ecuador es preocupante, la protección es sólo para los candidatos afines al Gobierno, pero el resto está desprotegido y tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque al pueblo ecuatoriano le cuesta 15.000 dólares mensuales pagar la seguridad de los políticos".Perú pone la mirada en el bitcoin frente a posible recesión técnica de su economíaLa economía peruana ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, convirtiéndola en una de las economías más dinámicas de América Latina. El país ha logrado mejorar los indicadores sociales gracias a una política económica orientada al mercado y a la inversión extranjera. Pero parece que esa tendencia ha empezado a cambiar.Pero el país del Rímac parece no ser inocuo a la situación que atraviesan las finanzas a nivel global, pues la economía de la nación andina se contrajo un 0,5% durante los primeros cinco meses de 2023, y ahora al parecer se dirige hacia la recesión técnica, considerando que sería muy complicado producir un cambio positivo para el próximo mes de agosto. Ante ese panorama, bitcoin está ganando visibilidad, debido a que suele ser visto como reserva de valor, debido a su oferta limitada, ya que no existirán más de 21 millones de bitcoin.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

