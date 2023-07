https://sputniknews.lat/20230720/la-reserva-estrategica-de-petroleo-de-eeuu-por-que-disminuyeron-sus-barriles-y-que-podria-pasar-1141720109.html

La reserva estratégica de petróleo de EEUU: ¿por qué disminuyeron sus barriles?

La reserva estratégica de petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos atraviesa un marcado descenso en el número de barriles de crudo con los... 20.07.2023, Sputnik Mundo

Una de las incógnitas más grandes ante esta reducción es qué consecuencias puede tener. Por ejemplo, el columnista de Bloomberg Ari Natter señala que es posible que la nación norteamericana no pueda recuperar sus reservas en las próximas décadas por factores como la financiación y el envejecimiento de las infraestructuras en que las resguarda.Sin embargo, en entrevista para Sputnik, el experto en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica, energía y economía Ramses Pech señala que, en realidad, la pregunta es con qué fin querrían recuperar esos barriles."¿Para qué quieres recuperar tus reservas si estás haciendo la transición energética, especialmente en el mercado de los autos? Esto dice que ya no vas a necesitar la misma cantidad de combustibles", comenta. "No quiere decir que de aquí a 10 años se eliminarán, pero eso pasará de manera gradual. De esta manera, si las refinerías con las que cuenta ahora tienen una vida útil de 30 a 40 años, no significa que necesita meter todo el crudo a la brevedad porque existirán más carros. Recordemos que en EEUU hay alrededor de 300 millones de vehículos", comenta.¿Qué es la reserva estratégica de petróleo?La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos surgió luego de que Arabia Saudí aplicara un embargo en 1973 cuando, en conjunto con la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, Egipto, Siria y Túnez, la nación islámica determinó frenar las exportaciones de petróleo hacia las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kipur, que ocurrió ese mismo año.Aunque las sanciones energéticas se levantaron en marzo de 1974, después de las negociaciones de la Cumbre Petrolífera de Washington, varios países tomaron precauciones para evitar la repetición de un embargo similar, ya que los estragos de ese bloqueo perduraron hasta la década de 1980.Fue en ese escenario geopolítico que Washington construyó su reserva, con instalaciones en los estados de Texas y Luisiana y capacidad para albergar más de 700 millones de barriles de petróleo. Para resguardar el hidrocarbro, las autoridades forjaron instalaciones en el subsuelo, en cavernas excavadas en cúpulas de sal. Esta técnica se considera segura para el medioambiente por su baja permeabilidad. Sin embargo, los expertos solo le daban un tiempo de vida de 25 años, mismos que debieron cumplirse al finalizar el siglo XX, aproximadamente.¿Qué es lo que está ocurriendo?Hasta hace una década, los barriles que conformaban la reserva estratégica de petróleo solo habían sido sacados de emergencia en tres ocasiones, ya que ese depósito tiene como fin atender graves interrupciones del suministro mundial del energético.Los momentos en donde se recurrió a esta medida fueron 1991, por la guerra del Golfo Pérsico; 2005, por la devastación del huracán Katrina, y 2011, por el conflicto en Libia.De acuerdo con el especialista consultado por este medio, en la actualidad este echar mano de la reserva ocurre por una cuestión relacionada con la inflación y el precio de los barriles de crudo."EEUU ha estado utilizando las reservas principalmente cuando existieron problemas en 2020, en el Gobierno de Donald Trump. En esta ocasión, con el presidente Joe Biden, los emplea para poder mitigar el precio del barril porque, como vimos el año pasado, subió más de 100 dólares. Cuando empezaron a vender las reservas, porque no había el crudo suficiente, eso ayudó a disminuir el precio", explica.Si bien Pech es enfático en que el descenso de los barriles en la reserva estratégica es más un asunto interno, sí dice que es importante observarlas a detalle en el mercado mundial de hidrocarburos."Estas reservas han sido un factor primordial para determinar el precio del barril, porque a menor almacenamiento, mayor requerimiento, y si esto (con) Estados Unidos estuviéramos en la misma situación de hace 20 o 30 años, tendríamos unos precios de barriles por arriba de los 100 dólares", detalla. "Pero en este momento no ocurre esta situación porque en Estados Unidos están produciendo entre 11 millones y 12 millones de barriles diarios y, con ello, no tiene tanta codependencia en el mundo", precisa.En esta época, las mayores afectaciones al precio del barril han sido por el dato del Producto Interno Bruto (PIB) de China, dado a conocer esta semana, donde creció solo 6,3%, un indicador por debajo de lo estimado por especialistas."Con eso, Washington hizo una por otra: sacó sus reservas, bajó el precio del barril y, con eso, el costo de las gasolinas, porque eso afecta directamente a la economía del país (...). Si [Biden] no hubiera hecho eso, se hubiera mantenido más alto el precio de los combustibles y, con ello, la inflación no hubiese disminuido. Por ende, la tasa de interés en [la nación norteamericana] hubiera incrementado", destaca el experto.En mayo de este 2023, el Departamento de Energía estadounidense expuso que las entregas a la reserva están previstas para agosto. En la actualidad, con los 346,8 millones de barriles puede tener un suministro adecuado durante máximo 40 días, esto si se toman en cuenta sus importaciones y las reservas totales, según Pech.Otros detalles sobre la reservaEl experto en temas de hidrocarburos destaca que la mayor parte del crudo en la reserva estadounidense es crudo dulce, no pesado, como el de México o Rusia."Esos crudos que compra [Washington] los mezcla con su crudo ligero (...). Las reservas hoy en día están bajas, pero se pueden ir incrementando conforme vaya aumentando la producción en lo que se llama shell. En Estados Unidos la producción en 2008 era de 4 millones de barriles, y con la producción que se tiene de shell ya han llegado hasta 12 millones", aclara.Ante ello, Pech estima que EEUU no tiene urgencia en llenar nuevamente su reserva. "Lo que está haciendo es que va a incrementar la cantidad de crudo y empezará a comprarle a los que están dentro de su mercado, dentro de Estados Unidos, para llenarla. No le es urgente porque puede comprar un crudo pesado o mediano; lo mezcla con sus clubes de producción y no va a tener ningún problema", aclara.Acerca de las posibles afectaciones a largo plazo, el especialista no prevé alguna de gran magnitud. Más bien, dadas las condiciones de la transición energética, es probable que Washington presione a las empresas de automóviles para que implementen mejores sistemas en la materia, especialmente por acuerdos dentro y fuera de ese país. "Van a presionar un poco más a los carros a que mejoren la eficiencia de los motores y si necesitas menos combustible, EEUU necesitará menos crudo en las refinerías. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, exporta también gasolina y diésel. México le compra casi 800.000 barriles diarios entre gasolina y diésel", concluye.

