https://sputniknews.lat/20230720/un-asteroide-destructor-de-planetas-se-acerca-a-la-tierra-1141693854.html

Un asteroide "destructor de planetas" se acerca a la Tierra

Un asteroide "destructor de planetas" se acerca a la Tierra

Cada semana pasan por la órbita de la Tierra decenas de objetos espaciales. Por ejemplo, pronto habrá un acercamiento con un asteroide de 700 metros. En total... 20.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-20T10:09+0000

2023-07-20T10:09+0000

2023-07-20T10:09+0000

ciencia

espacio

spektr-rg

asteroide

🪐 astronomía

tierra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106246/37/1062463768_0:493:5000:3306_1920x0_80_0_0_2965126ddf8dbecdd3fa13b07dfc5827.jpg

Destructor del planetaEn el verano de 2004, los astrónomos del Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Estados Unidos, estudiando el cielo en busca de objetos cercanos a la Tierra, vieron un asteroide. No fue nada destacable con el tamaño de unos cientos de metros y una distancia de unos 170 millones de kilómetros. Hubo muchos más como él, por lo que fue olvidado y redescubierto en diciembre por los australianos.Esta vez el objeto fue observado por numerosos observatorios, lo que permitió calcular su órbita. Resultó que estaba acercándose a la Tierra, pues tiene una distancia interorbital pequeña (0,002 unidades astronómicas). Según los cálculos, el 13 de abril de 2029 se acercará mucho a la Tierra con una probabilidad de colisión del 3,3%. "Es el asteroide más peligroso que se conoce. Todo el mundo estaba asustado", recuerda su descubridor, Farbrizio Bernardi. Fue entonces cuando el objeto, con el número 99942, recibió el nombre de Apofis en honor de la antigua deidad egipcia, la serpiente destructora.En el momento de máxima convergencia, la distancia se reducirá a seis radios terrestres: 38.000 kilómetros, lo cual equivale a la órbita de los satélites geoestacionarios. En el cielo se verá como una estrella brillante.Los científicos temen que la órbita de Apofis cambie y la próxima vez se choque contra la Tierra.Según Nikolái Zheleznov, investigador principal del Instituto de Astronomía Aplicada de la Academia Rusa de las Ciencias, los cuerpos del tamaño de trescientos metros —como el Apofis— tienen garantizado alcanzar la superficie terrestre. Su aparición en la atmósfera provocará una explosión 1.000 veces más potente que la del meteorito de Cheliábinsk. Cuando caiga, destruirá una superficie del tamaño de aproximadamente el área de Ecuador y, si golpea el océano, provocará un tsunami devastador que dará varias vueltas al planeta.Cada vez más cerca para estudiarloLos astrónomos están esperando a que Apofis se acerque para estudiarlo mejor. Para ello enviarán una estación automática llamada OSIRIS-REx. Tras regresar del asteroide Bennu en septiembre, le quedará combustible suficiente para maniobrar. Los instrumentos de la estación son capaces de determinar la composición mineral, buscar agua, compuestos orgánicos e identificar cualquier material de origen externo en la superficie, incluidas las emisiones de partículas. También es posible estudiar el efecto Yarovsky: la aceleración de un asteroide bajo la influencia del calor solar.Los científicos rusos también tienen previsto enviar el observatorio espacial Spektr-RG a Apofis una vez finalizada su misión principal en el punto de Lagrange L2. El Spektr-RG es capaz de acercarse a Apofis a cualquier distancia y luego volver a la posición inicial. Observarlo de cerca ayudará, en particular, a esclarecer su masa, que al igual que su diámetro es solo una aproximación.No sabemos cómo retirar el asteroide de la órbita, pero disponemos de los medios de destrucción, afirma Nikolái Zhelezhnov. Tendremos que lanzar un misil con una cabeza nuclear. En ese caso, un enjambre de pequeños escombros caería sobre la Tierra.Las posibilidades no son nulasEn total, según los datos de la NASA, se conocen más de 32.000 objetos cercanos a la Tierra, de los cuales unos 2.000 son del tamaño de más de 140 metros. Se consideran potencialmente peligrosos. Si la probabilidad de colisión no es cero, el asteroide se incluye en una lista especial. Pero en cualquier caso, el riesgo de catástrofe es extremadamente bajo.En la lista de asteroides potencialmente peligrosos de la Agencia Espacial Europea figuran 1.493 objetos. En primera línea figura el cuerpo con la designación 2001VB, que volará a una distancia de 0,015 unidades astronómicas de la Tierra el 23 de julio. La probabilidad de colisión es insignificante: una posibilidad entre 356 millones. Sin embargo, el impresionante tamaño del objeto (unos 700 metros) suscita preocupación. Será mejor no perderlo de vista.Curiosamente, el asteroide Apofis fue tachado de la lista de los cuerpos celestes que suponen una amenaza para la Tierra en este siglo. Lo que ocurre es que durante el paso el 6 de marzo de 2021 se especificaron su órbita y posición. Se estableció que incluso si durante el acercamiento en 2029 algo va a cambiar, la probabilidad de colisión en la próxima vez — en 2068 — es casi nula.Apofis permaneció en la lista durante 17 años debido a su masividad. La mayoría de los asteroides son mucho más pequeños. Ahora hay 1.493 objetos en la lista, de los cuales ninguno supera un kilómetro. Tampoco está allí el mayor de aquellos cuya órbita cruza la de la Tierra, el denominado 2022 AP7. Su tamaño se estima en 2,3 kilómetros. Eso es suficiente para destruir un continente entero.En opinión de los científicos estadounidenses, estos riesgos deben considerarse a más largo plazo. Cuantos más siglos se incluyan en el cálculo, mayor será la incertidumbre con la órbita. Cerca de la Tierra vuelan unos 1.000 cuerpos con un tamaño superior a un kilómetro. Se calcula que un máximo de 150 de ellos (y muy probablemente unos 40) en los próximos 1.000 años se acercarán a una distancia inferior a 0,01 unidades astronómicas (3,89 distancias a la Luna). Y cuatro objetos volarán aún más cerca: 7482 (1994 PC1), 68950 (2002 QF15), 164121 (2003 YT1), 144332 (2004 DV24), por lo que requieren atención especial.

https://sputniknews.lat/20220120/captan-el-paso-de-un-asteroide-potencialmente-peligroso-para-la-tierra--video-1120547989.html

https://sputniknews.lat/20220310/encuentran-en-un-asteroide-componentes-basicos-para-la-vida-1122904709.html

https://sputniknews.lat/20220927/que-probabilidades-hay-de-que-caiga-un-asteroide-sobre-la-tierra-1130928163.html

tierra

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

espacio, spektr-rg, asteroide, 🪐 astronomía, tierra