La candidata del correísmo despega en Ecuador: ¿puede ganar en primera vuelta?

Los comicios extraordinarios del 20 de agosto, convocados tras la aplicación de la muerte cruzada por decisión del presidente Guillermo Lasso, definirán al próximo presidente y vicepresidente ecuatorianos, así como a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional.A poco menos de un mes de las elecciones, las encuestas dan por favorita a la exasambleísta correísta y candidata de Revolución Ciudadana Luisa Gonzalez, quien reúne una intención de voto proyectado por un 38%, de acuerdo a un promedio de encuestas elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).El porcentaje abre la posibilidad para que la candidata apoyada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) pueda pensar en una victoria en primera vuelta, ya que tiene una ventaja considerable sobre su más cercano competidor, Otto Sonnenholzner, que mantiene un promedio de voto cercano al 13%, de acuerdo al mismo relevamiento. De acuerdo con la normativa electoral de Ecuador, González podría ganar en primera vuelta si alcanza el 40% de los votos y tiene una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales con el segundo candidato más votado.Moreno explicó que en estos comicios los ecuatorianos "eligen entre algunas candidaturas que representan tendencias similares a Lasso y otras que plantean un retorno a un pasado que para muchos fue mejor".Luisa González puede simbolizar, según el analista, a ese pasado que, más allá de la discusión ideológica, registró indicadores positivos que no han sido igualados o superados por los gobiernos posteriores.El momento que atraviesa el correísmo es también favorable para la candidata. El movimiento se consolidó en siete provincias del país en las elecciones regionales que se celebraron en febrero. Entonces, el correísmo triunfó en circunscripciones que hasta entonces habían sido "inalcanzables, impensables para la izquierda" y además logró quedarse con las alcaldías de Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país sudamericano.Consultada por Sputnik, la politóloga ecuatoriana Koya Shulugí consideró que una de las ventajas de González con respecto a otros candidatos es que se basa en una estructura "clara" y mantiene "un plan muchísimo más organizado", dado que está integrada por personas que vienen hace mucho manejando un partido político.El analista Omar Sempértegui, también consultado por este medio, advirtió que el debate en la campaña pasó de las propuestas hacia una disputa entre correístas y anticorreístas. En opinión del experto, esa polarización "beneficia solamente a Luisa González".Ahora bien, la aspirante González también encuentra algunos desafíos que pueden complejizar su triunfo. Según Moreno, entre esos factores pueden aparecer, incluso, la resistencia de los ecuatorianos a ser gobernados por una mujer, según evidencian algunas encuestas.También pesa, apuntó, la dificultad de construir un liderazgo en tan corto tiempo. Moreno señaló que, si bien pertenecía a un "bloque bastante disciplinado", González era una congresista sin "mayor visibilidad" que debió afrontar un proceso de construcción de su imagen.Sonnenholzner, Pérez y Villavicencio apuestan a una segunda vueltaDe los restantes siete candidatos que aspiran a la presidencia ecuatoriana, tres podrían disputarse la segunda vuelta, según el experto: el exvicepresidente del Gobierno Lenín Moreno (2018-2022), Otto Sonnenholzner; el excandidato presidencial de 2021 y activista indígena Yaku Pérez y el exasambleísta Fernando Villavicencio.Para el politólogo, Sonnenholzner y Pérez serían los candidatos más probables ante un eventual balotaje, aunque no descarta que Villavicencio logre los apoyos para continuar en la contienda en octubre.Moreno consideró que la fortaleza de Yaku Pérez para llegar a segunda vuelta —algo que estuvo cerca de lograr en 2021— es su diferencial en favor de la defensa del medioambiente y la protección de los recursos naturales.Villavicencio, en cambio, "representa la radicalidad y el anticorreísmo". En ese sentido, el experto aseguró que "la elección se está polarizando entre correísmo y anticorreísmo y Villavicencio representa eso, por lo que no sorprendería que obtenga un gran resultado".Shulugí, por su parte, consideró que tanto Yaku Pérez como Otto Sonnenholzner cometieron un "error político" al presentarse ante las elecciones extraordinarias, debido a que "estaban construyendo buenas alianzas y planes para 2025". Sin embargo, aventurarse un año y medio antes da la sensación de que se están haciendo las cosas "al apuro".Pero más allá de las trayectorias de los candidatos, los analistas coinciden en que se trata de comicios particulares. Moreno remarcó que las elecciones son "atípicas" debido a que "el tiempo de campaña es extremadamente corto".Shulugí añadió que tanto esta como la campaña para las regionales de febrero "han sido las más violentas de la historia de Ecuador". Además del asesinato de un candidato a asambleísta el 17 de julio, la experta señaló que las redes sociales evidencian una gran "violencia política" contra los abanderados, y especialmente las mujeres.

