"Un día negro para la democracia israelí"

Después de 29 semanas de protestas y oposición pública, el parlamento israelí dio su aprobación final a una ley que impide que los tribunales revisen la "razonabilidad" de las decisiones gubernamentales y ministeriales. Es el primer proyecto de ley clave de la reforma judicial de la coalición que se convierte en ley.La reforma también prevé que el Parlamento pueda designar jueces y reducir la autonomía de los asesores jurídicos. Todo ello, dicen los disconformes, contribuirá a un debilitamiento general de la democracia del país.Los aliados del primer ministro Benjamín Netanyahu argumentan que el plan es necesario para reducir el poder de los jueces no electos. Sus oponentes sostienen que el plan concentraría el poder en manos de Netanyahu y sus aliados.Incluso desde Estados Unidos, el principal aliado de Israel, han surgido llamados al Gobierno de Netanyahu para calmar las protestas. "No pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro", afirmó el presidente Joe Biden.El mandatario israelí se encuentra bajo presión en varios frentes. Se le juzga por varios cargos de corrupción en un caso que ha dividido de manera enconada a la nación. Su postura intransigente hacia los palestinos ha sido objeto de críticas de los líderes internacionales.

