El exparamilitar que incomoda a las élites políticas en Colombia

La designación del exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte de Gustavo Petro inquieta a Colombia. En diálogo con Sputnik el politólogo... 26.07.2023, Sputnik Mundo

La decisión del presidente de Gustavo Petro de designar como gestor de paz al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso ha despertado el malestar y los cuestionamientos de los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), entre otros actores políticos del país.Mancuso fue comandante del Bloque Catatumbo de las AUC, una organización paramilitar que operó en el país entre 1990 y 2000 y fue desmovilizada luego de que se acordara un pacto con la administración de Uribe. El líder paramilitar es reconocido por haber participado en diversas masacres: las de Mapiripán (centro) y El Aro (noroeste) de 1997 y la de El Salado (norte) en el año 2000, que dejaron más de 160 civiles asesinados.El analista señaló que esas élites han llegado a participar "ordenando un sinnúmero de masacres" e influenciando los procesos electorales del país.En efecto, el exparamilitar ha denunciado vínculos entre la política y el paramilitarismo y ha revelado que hubo intervenciones desde la organización para beneficiar las campañas electorales de los expresidentes Pastrana y Uribe. Las declaraciones de Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en mayo de 2023 remarcaron que las actividades de las AUC no solo tenían impacto a nivel regional sino también nacional. Sin embargo, el excomandante solicitó continuar dando más detalles en privado.En respuesta, los exmandatarios desmintieron haber recibido apoyos del grupo paramilitar y exigieron pruebas a Mancuso.Barrera consideró que, por la postura que ha mantenido el jefe paramilitar, "no es desacertado considerar que si puede haber un sector de la derecha que no esté interesado en que pueda aportar a la verdad"."Hay un temor [con la participación de Mancuso en el proceso de paz] porque es levantar una parte del pasado que un sector de la derecha colombiana preferiría que no se supiera", advirtió el analista.Para el experto, una de las "estrategias" que empleó el expresidente Uribe fue haber extraditado a los máximos líderes de la organización, algo que los propios miembros denuncian como un entrampamiento debido a que no eran términos que estuvieran acordados.También consultado por Sputnik, el periodista René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural, coincidió con Barrera.Para Barrera, la designación de Mancuso como gestor de paz podría ser un primer paso para superar la impunidad y sentar un precedente para que otros líderes también revelen información sobre las atrocidades cometidas y las alianzas que operaban en la organización."Puede sentar un precedente muy poderoso para que otros paramilitares, que se sienten traicionados por el proceso que llevaron a cabo con el expresidente Uribe, encuentren no solo un escenario propicio para contar la verdad sino también mecanismos institucionales que contribuyan a una lucha contra la impunidad en Colombia", consideró el experto.Una decisión acertadaA los ojos de Barrera el Gobierno del Pacto Histórico va por buen camino al hacer partícipe a actores que pueden esclarecer los hechos del pasado y aportar su conocimiento para contribuir a la paz total.En la misma línea, Ayala consideró que Petro "es audaz en reconocer en Mancuso una persona que puede dar muchas claves en dirección a entender el fenómeno del conflicto, a establecer esas responsabilidades y a potenciar también el camino" para la paz.La cercanía de la administración Petro con Mancuso no sorprende. Desde agosto de 2022 Mancuso se ha mostrado a favor de la apuesta del Gobierno de Petro por la paz total, así como abierto al diálogo.El exlíder mantuvo un intercambio con el mandatario colombiano a fines de 2022 en el que se mostraba listo para trabajar en conjunto con el Gobierno para materializar la voluntad de "entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana".Finalmente, el presidente anunció que designaría a Mancuso como gestor de paz motivado por el desconocimiento y la falta de verdad que aún persiste sobre los años de paramilitarismo. En ese sentido, el mandatario remarcó que persisten problemas con las haciendas que fueron recuperadas de la organización dado que algunas se han perdido en manos del Estado o han sido recicladas a nuevos grupos que heredaron el paramilitarismo. A su vez, apuntó que aún quedan muchos cuerpos de víctimas que no han sido encontrados.Los aportes de MancusoPara Barrera, el involucramiento de Mancuso es fundamental para la democracia. Desde su perspectiva, el exlíder sería clave para desarticular redes y complicidades que se sostuvieron durante el conflicto.Mancuso no sólo podría contribuir a esclarecer los hechos cometidos por las Autodefensas sino también revelar las alianzas que tuvieron con sectores económicos, políticos y de la fuerza pública.A su vez, en línea con las declaraciones del exparamilitar ante la JEP, donde señaló la existencia de fosas comunes en el lado venezolano de la frontera donde se arrojaron cuerpos de víctimas, el exparamilitar "puede aportar información para identificar a los desaparecidos". El experto consideró que Mancuso podría revelar nueva información de las víctimas en "los frentes donde estuvo y las regiones donde lideró el proyecto paramilitar".Mancuso se encuentra detenido en una prisión en Georgia, (EEUU) desde 2008, cumpliendo condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Actualmente está a la espera de ser repatriado a Colombia, país que le negó la libertad y mantuvo las órdenes de captura.

