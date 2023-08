https://sputniknews.lat/20230802/el-sector-moderado-de-la-oposicion-argentina-suma-apoyo-clave-de-exgobernadora-1142200946.html

El sector moderado de la oposición argentina suma apoyo clave de exgobernadora

La interna electoral de la coalición opositora Juntos por el Cambio está llegando a su fin, ya que el 13 de agosto se definirá si se impondrá el ala de Horacio Rodríguez Larreta o el de Patricia Bullrich.

En este último tramo de la campaña, quienes aún no se definieron por uno o por otro, lo están haciendo. Este es el caso de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien finalmente expresó su apoyo por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad.“Si bien cada uno puede decidir a quién respaldan, no sé si ella habrá perdido nitidez en sus ideas. En 2021 fue a elecciones en otro distrito del que gobernó y no están buenos esos manoseos hacia la gente", dijo Damián Arabia, precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la lista de Patricia Bullrich.Aclaró, además, por qué se inclina por la exministra de Seguridad de la Nación [2015-2019] en la interna. “En Argentina hay una idea del no progreso, eso se rompió. Estamos en una crisis existencial. Por eso necesitamos una líder como Patricia para este momento del país, porque dice lo que piensa y no sobreactúa. Estamos cansados de que nos mientan”.Arabia lanzó críticas al gobierno y al ministro de Economía, Sergio Massa.“Este es el peor de la historia democrática del país. El kirchnerismo, desde que asumió por primera vez, ha engordado las arcas de la política y ahora tenemos peores servicios. Creemos que hay que desajustar al laburante y que se ajuste la política”.“Argentina no da más: no se resiste el 125% de inflación, el Estado narco y los piquetes. Creo que los cambios se tienen que hacer y no podemos negociar con sindicalistas ni con este gobierno autoritario. Pero sí vamos a acordar con los que quieran hacer un cambio”, subrayó.Nuevo revés judicial para Donald TrumpEste jueves, el expresidente de EE.UU., Donald Trump, comparecerá ante la Justicia en Washington, tras ser acusado por el fiscal especial Jack Smith de intentar anular los resultados electorales favorables a Joe Biden, en busca de su segundo mandato en el 2020.Por ese motivo, enfrenta cuatro cargos: conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a EE.UU., obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.En Cara o Ceca, conversamos con el periodista Mauricio Zabalza. “Por estas acusaciones, Trump podría ir a la cárcel, pero también presentarse a elecciones y ganarlas. La peor causa en su contra en términos electorales es la del asalto al Capitolio, porque esa “insurrección” lo podría excluir de ejercer cargos públicos”.“Dentro del partido republicano, Trump está muy por encima en las encuestas del gobernador de Florida, Ron de Santis, en parte, porque hay una mitad del país que no cree que perdió las elecciones, sino que hubo fraude en favor de los demócratas”, destacó.

