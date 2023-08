https://sputniknews.lat/20230802/rusia-pone-en-marcha-un-visado-electronico-para-turistas-de-mexico-espana-y-otros-paises-1142137713.html

Rusia pone en marcha un visado electrónico para turistas de México, España y otros países

Los visados electrónicos son un gran paso adelante, afirma Marina Lévchenko, directora de la agencia de viajes Tari Tour. "Ahora esperamos clientes. Las oportunidades que había antes siguen disponibles. Todo está listo, tenemos productos turísticos. Solo déjenlos entrar", subraya.Se trata de una iniciativa muy esperada que tenía previsto lanzarse en 2021, pero el COVID-19 lo impidió. Esto facilitará en gran medida el trabajo de los operadores turísticos.Cómo funciona el sistema Un extranjero con visado electrónico podrá estar en Rusia durante 16 días, tanto para fines turísticos como de negocios. Pueden solicitarlo ciudadanos de 55 países. La lista también incluye a las naciones hostiles, como las de la Unión Europea, con excepción de las personas con pasaportes diplomáticos y de servicio.La solicitud se hace en un portal especializado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia al menos cuatro días antes de la fecha de entrada. La tarifa, incluidas las tasas consulares, los gastos bancarios, los costos de transacción y otros recargos, asciende a poco más de 50 dólares.Se puede entrar en un periodo de 60 días, por cualquier medio de transporte, a través de uno de los más de 90 puntos de control. Se trata de los grandes aeropuertos internacionales en:Rusia despierta interésEn general, Rusia despierta un gran interés entre los turistas de todo el mundo. De acuerdo con los expertos de la agencia de viajes rusa Intourist, al país más grande del mundo llegan muchos viajeros de EAU, la India y China. También hay solicitudes de Europa, Vietnam, Turquía.Se ofrecen viajes para todos los gustos, afirma Marina Lévchenko a tiempo de destacar que los turistas extranjeros se sienten cautivados por las tradiciones, la naturaleza y la arquitectura de Rusia. Agrega que la mayoría de los viajes son culturales y educativos.La imposibilidad de utilizar tarjetas Visa o Mastercard no es un problema tan grave. Los turistas pagan desde casa la mayoría de los servicios (alojamiento, alimentación, excursiones). Solo necesitan dinero para los souvenirs. El sistema de pagos chino UnionPay funciona en muchos sitios, aseguran los expertos.A finales de septiembre planean lanzar una tarjeta turística para extranjeros, informaron desde el Ministerio de Desarrollo Económico. Esto permitirá crear a distancia un monedero electrónico con una tarjeta bancaria virtual Mir para pagar un hotel o una transferencia antes de llegar a Rusia. La versión plástica se puede emitir directamente en el lugar de destino.Moscú y San Petersburgo como centros de atracción La demanda se centra en los destinos emblemáticos de Rusia: sus dos principales ciudades, Moscú y San Petersburgo, y la emblemática ruta turística conocida como el Anillo de Oro. La gente también viaja a la ancestral ciudad de Nizhni Nóvgorod y a Múrmansk, un popular destino en el norte del país para ver la aurora boreal. El turismo más allá del círculo polar ártico es un tributo a la moda. A los turistas no solo les atraen las rutas tradicionales, sino que también se interesan por la península de Kamchatka, la cordillera del Cáucaso y la isla de Sajalín.Otra cosa es la gastronomía. Los huéspedes visitan al menos una vez durante su viaje un restaurante de cocina rusa."Rusia es una parte de mi corazón" "Es la primera vez que visito su país. Y me gustaría señalar que Moscú difiere en cultura, arquitectura y estética, la gente de aquí también es muy amable, ¡y me han recibido tan calurosamente!", afirma en una conversación con Sputnik el artista venezolano Julio Linares. Vino a Rusia con motivo del festival de América Latina y el Caribe en Moscú. El artista asegura que regresará a Rusia. "Es una parte de mi corazón", admitió.El flujo turístico a Rusia se reaviva. El Ministerio de Desarrollo Económico cree que el visado electrónico hará que el número de visitantes a Rusia crezca hasta las 10 millones de personas al año.

