Rusia derriba 13 drones ucranianos sobre Crimea y frustra un ataque de Kiev en Novorossiysk

Rusia derriba 13 drones ucranianos sobre Crimea y frustra un ataque de Kiev en Novorossiysk

Dos lanchas no tripuladas de las fuerzas ucranianas intentaron atacar una base naval en Novorossiysk y fueron destruidas, informó el Ministerio de Defensa de... 04.08.2023, Sputnik Mundo

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron anoche atacar la base naval de Novorossiysk con dos lanchas no tripuladas. Los buques rusos que protegen la rada exterior de la base repelieron el ataque, avistando esas lanchas no tripuladas y destruyéndolas con armas reglamentarias", comunicó la dependencia militar.Otro intento de las tropas ucranianas de llevar a cabo un ataque con 13 drones contra instalaciones en Crimea fue frustrado, según ha informado la misma dependencia.La defensa antiaérea en servicio destruyó 10 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, otros tres drones fueron suprimidos por medios de guerra electrónica y no hubo víctimas ni daños.La compañía CPC (por las siglas en inglés del Consorcio del Oleoducto del Caspio), que trasiega el petróleo de Kazajistán a la terminal marítima de Novorossiysk, comunicó que su infraestructura local sigue intacta."La carga del crudo en los petroleros amarrados al muelle se desarrolla con normalidad. La infraestructura de CPC no presenta daños", declaró la empresa.Últimamente, los ataques ucranianos con drones navales han estado dirigidos contra objetivos en la península de Crimea y buques de guerra rusos en el mar Negro.

