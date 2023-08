https://sputniknews.lat/20230807/por-que-eeuu-sigue-enviando-soldados-al-extranjero-para-pelear-por-un-dominio-global-insostenible-1142328367.html

Por qué EEUU sigue enviando soldados al extranjero para pelear por un dominio global insostenible

Un reciente artículo en el diario chino 'Global Times' analizó los motivos por los cuales la confianza de los estadounidenses en las Fuerzas Armadas de su país... 07.08.2023, Sputnik Mundo

La columna, firmada por el analista político y exintegrante del Cuerpo de Marines estadounidense Brian Berletic, comienza afirmando que históricamente el Ejército de su país ha sido considerado la institución en la que más confían sus ciudadanos."Confían más en el Ejército que en los medios de comunicación, las grandes empresas estadounidenses, el sistema de justicia penal e incluso los representantes electos que componen el Congreso de los Estados Unidos", observa.Sin embargo, en los últimos días, dos artículos periodísticos, publicados en prestigiosos medios como Político y The Wall Street Journal, han dado cuenta del declive que sufre el Ejército estadounidense, situación que, para el autor de la nota, refleja el deterioro general de Estados Unidos como superpotencia mundial.Politico, en un trabajo titulado "La confianza de los estadounidenses en las Fuerzas Armadas de EEUU es la más baja en dos décadas", reveló que, independientemente de su afiliación política, ya sean republicanos, demócratas o independientes, los estadounidenses sienten por el Ejército de su país la menor confianza en 20 años, según los datos arrojados por una reciente encuesta de Gallup.La columna observa que, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el apoyo militar se disparó y se mantuvo en más del 70%, hasta que empezó a disminuir a partir de 2021. Esta baja coincidió con la retirada militar estadounidense de Afganistán ese mismo año, que fue vista como una debacle tras dos décadas de escaso progreso por parte de EEUU tras invadir el país."Los videos de afganos que colaboraron con los ocupantes estadounidenses persiguiendo aviones de carga estadounidenses por la pista, aferrándose a su tren de aterrizaje y cayendo para morir, quedaron grabados en la mente de millones en todo Estados Unidos y en todo el mundo", abunda.Menos visibles, explica el Global Times, son los destinos de decenas de miles de miembros del servicio militar de EEUU que fueron enviados en múltiples giras al extranjero a Irak o Afganistán (o ambos), sufrieron traumas físicos o mentales y regresaron a su país solo para encontrar un sistema que les dio la espalda."Estos miembros del servicio estadounidense pasaron años de sus vidas lejos de sus familias y amigos, luchando en el extranjero por conceptos abstractos como libertad y democracia y construcción de la nación, solo para regresar y ver su propia nación en fuerte declive", pondera el exmarine en su análisis. Y agrega el editorial del medio chino: "A estos hombres y mujeres les resultó difícil adaptarse a la vida civil después de experimentar la naturaleza surrealista del combate y la ocupación militar a miles de kilómetros de sus hogares".Esto no ha pasado desapercibido para el pueblo estadounidense en general, que ve a sus veteranos descuidados, maltratados y olvidados después de luchar en guerras que cada vez más estadounidenses ni pidieron ni de las que se beneficiaron.El Global Times señala que no solo ha disminuido la confianza pública en el Ejército estadounidense, sino que ya no tiene tampoco el atractivo y el prestigio que alguna vez tuvo.El artículo "La crisis de reclutamiento militar: Incluso los veteranos no quieren que sus familias se unan", publicado por el Wall Street Journal, advierte la existencia de una crisis que enfrentan los reclutadores militares estadounidenses que luchan por encontrar jóvenes calificados que estén dispuestos a unirse al Ejército, incluso pese a que los requisitos para ingresar se han reducido.De acuerdo al Global Times, los estándares se han reducen por dos razones: en un intento de atraer personas que de otro modo no estarían calificadas para unirse al Ejército y para resolver el problema de que cada año el estadounidense promedio está menos calificado para el servicio militar. Esto se debe a factores como el abuso de drogas, la obesidad, los antecedentes penales y la educación deficiente, que a su vez conducen a puntajes deteriorados en las pruebas de ingreso a las filas militares"El declive de Estados Unidos se alimenta de todos estos factores, y todos estos factores contribuyen al declive de Estados Unidos, así como al declive de las Fuerzas Armadas estadounidenses", afirma Berletic.Por todas estas razones, concluye el Global Times, el pueblo estadounidense está perdiendo la confianza en sus instituciones, incluidas aquellas en las que históricamente ha depositado más respaldo, como el Ejército. Esta pérdida de confianza se explica, añade, debido a lo que han hecho los líderes políticos de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas, que ha sido "usarlas, abusar de ellas y agotarlas"."El declive en estas áreas produce las condiciones en las que prosperan el crimen, la enfermedad y la ignorancia, privando a las Fuerzas Armadas y al resto de la sociedad estadounidense de los recursos humanos calificados necesarios para la supervivencia y el crecimiento", finaliza la nota.

