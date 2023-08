https://sputniknews.lat/20230808/un-costoso-fracaso-las-fallidas-estrategias-de-kiev-podrian-afectar-a-la-otan-1142387602.html

"Un costoso fracaso": las fallidas estrategias de Kiev podrían afectar a la OTAN

"Un costoso fracaso": las fallidas estrategias de Kiev podrían afectar a la OTAN

Los intentos de contraofensivas ucranianas han fracasado ante las tropas rusas y han resultado costosas para Kiev. Sin embargo, las afectaciones también... 08.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-08T20:11+0000

2023-08-08T20:11+0000

2023-08-08T20:16+0000

defensa

eeuu

otan

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

rusia

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

vladímir putin

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/08/1142388865_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_ebf46c729fbfe0ee298c9d749d4fe4ca.jpg

Los miles de millones de dólares que ha recibido el Gobierno de Volodímir Zelenski no se han materializado en éxitos en el campo de batalla, ya que el Ejército ruso ha dicho que ha impedido cualquier tipo de avance, una situación que ha generado comentarios de toda índole en las altas esferas de Washington. En ese sentido, Stephen Bryen sostiene que la Alianza atlántica se ha dado cuenta que sus equipos militares y sus tácticas —transmitidas a las milicias de Kiev— no son la panacea para ganar conflictos bélicos. "A pesar del intenso adiestramiento de las principales brigadas ucranianas por parte de la OTAN y del suministro de armamento estadounidense y europeo (...), las fuerzas ucranianas han recibido una dura paliza", señala Bryen en un artículo para el medio Asia Times. El presidente ruso Vladímir Putin asegura que desde el 4 de junio, cuando empezó la contraofensiva de Kiev, las tropas ucranianas han perdido 415 tanques —muchos de ellos de fabricación occidental— y más de 1.300 vehículos blindados. Además, se estima que las pérdidas humanas para el Ejército de Kiev suman más de 26.000, prácticamente la mitad de los 60.000 soldados que Ucrania reportó haber reclutado en marzo, de acuerdo con cifras de Moscú. Y es que el financiamiento que ha recibido Ucrania desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022 ha sido multimillonario. Tan solo el año pasado, la Administración Biden pidió al Congreso estadounidense 45.000 millones de dólares para enviar ayuda militar, financiera y humanitaria a Kiev. Apenas este 7 de agosto, la cadena CNN informó que Biden planea pedir más recursos este año. Por ello, dice Bryen, Washington, como líder de la OTAN, tiene una mayor responsabilidad sobre el desempeño del Ejército de Zelenski. Según él, la idea de adherir a Kiev al bloque otanista y de tratar de aislar a Moscú mediante sanciones económicas y comerciales ha tenido un efecto contraproducente en la Unión Europea (UE). Como ejemplo cita a Alemania, país que desde hace varios años dependía de los precios bajos de los energéticos rusos para mantener su capacidad industrial. Sin embargo, esa "era de energía barata" para la economía alemana "ha terminado", dice. "En algún momento, en un futuro no muy lejano, los principales países europeos se retractarán de su apoyo entusiasta a Ucrania y a la expansión de la OTAN, y de los miles de millones de dólares en equipamiento militar consumidos en el conflicto, y buscarán un acuerdo con los rusos. Y aunque es posible que Washington intimide a [Olaf] Scholz en Alemania o a [Emmanuel] Macron en Francia, la intimidación tiene sus límites", concluye.

https://sputniknews.lat/20230807/eeuu-aprueba-primer-envio-de-tanques-abrams-y-ya-estan-camino-a-ucrania--1142356061.html

https://sputniknews.lat/20230802/occidente-ha-metido-a-ucrania-en-una-espiral-mortal-y-la-otan-podria-salir-perdiendo-1142164503.html

eeuu

ucrania

washington

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, otan, 📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, rusia, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, vladímir putin, joe biden, washington, alemania