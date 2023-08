https://sputniknews.lat/20230809/biden-planea-pedir-al-congreso-de-eeuu-10000-millones-mas-para-zelenski-1142435693.html

Biden planea pedir al Congreso de EEUU $10.000 millones más para Zelenski

Biden planea pedir al Congreso de EEUU $10.000 millones más para Zelenski

El presidente estadounidense Joe Biden prevé solicitar al Congreso de su país una cantidad adicional de apoyo a Ucrania por valor de 10.000 millones de...

En diciembre de 2022, los legisladores ya le habían aprobado a la Casa Blanca un total de 45.000 millones de dólares para respaldar militar, financiera y humanitariamente al Gobierno de Volodímir Zelenski por el conflicto que mantiene con Rusia. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha dicho nada acerca de fondos adicionales para Kiev, aunque la postura del país norteamericano no ha cambiado: ayudará a Ucrania en todo lo que necesite, según ha comentado el propio Biden. El 8 de agosto, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos para Adquisiciones, Logística y Tecnología, Doug Bush, confirmó que el equipo de Biden está trabajando en una solicitud al Congreso para pedir más dinero para Ucrania. Sin embargo, no se especificó la cantidad que pediría. Los legisladores estadounidenses avalaron en diciembre pasado más de 45.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, fondos que están destinados a durar hasta finales de septiembre.Según estimaciones del Instituto Kiel para la Economía Mundial, Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de dinero, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.A finales de julio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que Kiev no dispone de los recursos suficientes a pesar de todo el dinero recibido no solo por Estados Unidos, sino por los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

