Una historia interminable: ¿a dónde llegarán los desacuerdos entre Lula y Zelenski?

Al comentar las posturas del mandatario brasileño sobre el conflicto en Ucrania, Zelenski afirmó que solo "Rusia, Lula y Putin hablan de la seguridad de Rusia (...) y de las garantías que hay que dar para la seguridad de Rusia".Según él, Lula debería tener sus propias ideas y no seguir exactamente la misma línea de razonamiento emprendida por Vladímir Putin. No obstante, Zelenski también expresó su decepción por no ver en el presidente brasileño "una comprensión más amplia del mundo".A raíz de estas declaraciones, parte de los medios de comunicación brasileños —alineados con el eje atlantista— se apresuraron a aplaudir las opiniones de Zelenski, al tiempo que criticaron las posiciones del Gobierno brasileño, del que se dice, según las autoridades ucranianas, que ha elegido el lado equivocado del conflicto.De hecho, para algunos medios de comunicación de este país latinoamericano, cualquier lado en el que no esté Rusia se considera automáticamente el lado correcto. Las posiciones de Lula, según esta interpretación, estarían por tanto alejando a Brasil del llamado "Occidente de los principios y valores" (por irrisorio que resulte este término).Lula, en cambio, no se embarcó en este tipo de interpretación simplista de los acontecimientos. En su entrevista de 2022 con la revista Time, incluso antes de volver a la Presidencia, ya había mostrado cierta desconfianza ante la cobertura mediática internacional de Zelenski, que aparecía con frecuencia en televisiones y foros de todo el mundo "como si estuviera de fiesta" (en palabras del presidente brasileño), como si participara en algún tipo de "espectáculo". Para Lula, Zelenski debería haberse preocupado "más por la mesa de negociaciones". Más recientemente, cabe recordar, también tuvimos el episodio del viaje de Zelenski a la reunión del G7 en Hiroshima. La presencia de Zelenski en el evento pretendía presionar a Estados neutrales como Brasil para que se pusieran del lado de Occidente en relación con el conflicto.Lula, sin embargo, se mantuvo firme e indicó que no cedería ante las presiones de los países occidentales, que veían en Ucrania una oportunidad para llevar a cabo una nueva cruzada contra Rusia. El hecho es que el presidente brasileño está causando dolor a Zelenski al no permitir que Brasil envíe armas y municiones a Ucrania.Al fin y al cabo, Kiev ha estado consumiendo sus municiones con demasiada rapidez, lo que ha provocado que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tengan dificultades para seguir el ritmo de producción necesario para alimentar al Ejército ucraniano.Aun así, cuando estuvo en la cumbre del G7, Lula intentó reunirse con Zelenski en dos ocasiones, lo que no ocurrió debido a un desajuste de agendas por parte de la delegación ucraniana.De cualquier forma, lo cierto es que, a pesar de toda la ayuda prestada por Occidente a Ucrania desde el inicio de las hostilidades, el presidente Zelenski no dispone prácticamente de autonomía política para decidir el rumbo del país. Esto se debe a que Occidente, liderado por Estados Unidos en particular, intervino claramente en el proceso de negociación que estaba teniendo lugar en los primeros meses de 2022 entre rusos y ucranianos, impidiendo así un rápido final del conflicto.Sin embargo, como señaló el exprimer ministro israelí Naftali Bennett en una entrevista a mediados de 2022, al principio de las hostilidades parecía haber perspectivas reales de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Al principio, Zelenski se inclinó por negociar con Putin una salida a la crisis.Sin embargo, conviene repetirlo, a medida que la implicación de Occidente —directa e indirecta— en el conflicto aumentaba con el tiempo, la disposición del presidente ucraniano a negociar se fue minando poco a poco, y el conflicto tomó la forma de una guerra por poderes contra Rusia.Además, las promesas de ayuda a Kiev por parte de europeos y estadounidenses han motivado a Ucrania a poner en marcha un proceso radical de ruptura con Rusia, proceso al que el propio Zelenski ha contribuido activamente.Después de todo, Lula ha declarado en repetidas ocasiones que está interesado en la paz y no en el conflicto, y que Brasil es un país que dialoga con todas las partes. Como se demostró en la cumbre del G7 en Japón, Ucrania no parece tener hoy ningún interés en escuchar a los países que piden la paz, una paz que pondría fin al conflicto y a la consiguiente tragedia humanitaria.Kiev, inadvertidamente o no, se ha convertido en una pieza más en el juego geopolítico de Washington en Europa, que implica sobre todo el impulso expansionista de la OTAN hacia el Este, hacia las fronteras de Rusia.Ante este panorama, tal y como lo interpretó Lula, el conflicto podría haberse evitado si los responsables políticos de Washington hubieran adoptado una postura firme de no aceptar bajo ningún concepto la incorporación de Ucrania a la Alianza atlántica.Actualmente, Zelenski ha abandonado abiertamente la posibilidad de discutir la posible neutralidad de Ucrania frente a la OTAN, descartando definitivamente las perspectivas de reanudación de las negociaciones.Sin negociaciones, las hostilidades continuarán y también las diferencias políticas entre Lula y Zelenski. Al fin y al cabo, si una parte quiere la paz y la otra el conflicto, ¿cómo pueden ponerse de acuerdo?Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del medio.

