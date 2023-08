https://sputniknews.lat/20230808/conmigo-o-contra-mi-zelenski-muestra-su-intransigencia-a-traves-de-sus-presiones-a-lula-1142386676.html

"Conmigo o contra mí": Zelenski muestra su intransigencia a través de sus presiones a Lula

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, busca presionar a su par brasileño, Lula da Silva, para que la nación sudamericana tome una postura favorable... 08.08.2023, Sputnik Mundo

El mandatario ucraniano ha rechazado tajantemente las propuestas del líder latinoamericano para negociar la paz entre Kiev y Moscú. Insiste en que solo una parte del conflicto —la suya— sea escuchada. Sin embargo, Brasil afirma que "los problemas de seguridad de Rusia no pueden quedar de lado" a la hora de las eventuales conversaciones entre ambas naciones. No obstante, Zelenski se empecina en decir que las propuestas de Lula "no traen paz de ninguna manera" y que "solamente [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin y Lula hablan de la seguridad de Rusia y de las garantías que se deben ofrecer para la seguridad de Rusia". Todo ello a pesar de que el presidente brasileño ha repetido que es necesario tomar en cuenta a ambos bandos. De algún modo, el líder ucraniano utiliza esta dicotomía de "estás conmigo o contra mí" para polarizar los debates políticos y complicar, así, una posible salida negociada del conflicto. La presión sobre el país latinoamericano, apunta el experto, no es en vano. Se trata de una de las naciones que conforma el grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Este bloque representa más del 31,5% del Producto Interior Bruto (PIB) global y el 42% de la población mundial.Una tensa relaciónDurante meses, el Gobierno brasileño ha sido presionado sin éxito para que se posicione frente a la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que inició el 24 de febrero febrero de 2022.Por ejemplo, en enero de 2023, Brasil rechazó una solicitud del Gobierno de Alemania para entregar municiones de tanques a Kiev. El mandatario brasileño ha insistido en diversas ocasiones en que su postura es neutral y que su nación vota a favor de la paz.Sin embargo, hubo un punto de quiebre en el diálogo entre Kiev y Brasilia durante la Cumbre del G7 que se realizó en Hiroshima en mayo de este año. En ese evento, se preveía que Lula y Zelenski se reunieran para hablar sobre el conflicto, pero ello no ocurrió."El hecho es muy simple, yo tenía una [reunión] bilateral con Ucrania aquí en este salón. Esperamos y recibimos la información de que se habían retrasado. Mientras tanto, recibí al presidente de Vietnam. Cuando el presidente de Vietnam se fue, Ucrania no apareció. Seguramente tenía otro compromiso y no pudo venir. Esto es simplemente lo que ocurrió", explicó Lula posteriormente. Desde ese momento, las presiones por parte de Zelenski hacia Brasil no han parado. "El posicionamiento del presidente Lula muestra que Brasil es neutral y que no toma partido por ninguno de los dos bandos. Su Administración ve desde fuera el conflicto. Ante ello, el mandatario Zelenski busca apoyo (...), pero le parece muy tibia la estrategia diplomática de Lula de fungir como mediador en la negociación", señala García Contreras.El arte de la diplomaciaEn entrevista para Sputnik, la coordinadora de Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana, Aribel Contreras, expone que, ante la crítica de Zelenski hacia Lula, hay un factor que no se debe olvidar: la conducción diplomática del conflicto ucraniano. "Rusia y China han hecho una extraordinaria diplomacia de diferentes ámbitos, tanto en América Latina y el Caribe como en África, a través de las vacunas [de COVID], por ejemplo. Ambas naciones han sabido aprovechar los vacíos que ha dejado Estados Unidos en el mundo", reflexiona.Además, apunta Contreras, Moscú tiene la ventaja de contar con productos como los granos de cereales, mismos que puede ofrecer a nivel global y le permite conseguir nuevos aliados, como lo mostró en la Cumbre Rusia-África celebrada a finales de julio pasado en San Petersburgo.El peso de la opinión públicaDavid García Contreras es enfático en que los debates políticos en la arena global se han vuelto medulares en el conflicto en Ucrania, que es abordado de diferente manera por cada medio de comunicación. Por ello, califica la postura de Lula como pragmática, sin intenciones de tomar partido por ninguno de los involucrados, ya que desea velar por verdaderamente solucionar la situación."Brasil ha estado más cercano a Europa y más recientemente a economías y países no tradicionales en la región, como lo son China y Rusia gracias al bloque BRICS. Esto le ha permitido conducirse en diferentes foros internacionales y mantener su independencia. Insisto: que un país pueda determinar cuál es su posición sin que ceda a las presiones de otro es mantener su independencia", indica García Contreras.Para la coordinadora de Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana, los comentarios del mandatario ucraniano contra su homólogo brasileño son solo un ejemplo de la polarización de opiniones que existe en el mundo sobre el conflicto. Actualmente, "pareciera que todos se enojan por cualquier cosa. Considero que ahí es donde estamos terriblemente mal como comunidad internacional, donde también hay un cuestionamiento sobre el carente rol que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas en temas como el de Rusia y Ucrania, donde no le vemos pies ni cabeza", concluye.

