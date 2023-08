https://sputniknews.lat/20230810/el-poder-del-presidencialismo-siempre-va-a-estar-presente-es-viable-el-juicio-contra-petro-1142444885.html

"El poder del presidencialismo siempre va a estar presente": ¿es viable el juicio contra Petro?

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes avanza en el proceso contra el mandatario colombiano.

américa latina

colombia

gustavo petro

alianza verde

política

juicio político

nicolás petro

💬 opinión y análisis

El presidente Gustavo Petro se encuentra bajo escrutinio luego de que su hijo Nicolás y su exnuera Daysuris Vásquez fueran procesados por la justicia por lavado de activos en una presunta financiación irregular de la campaña presidencial.Salpicado por el escándalo de corrupción de su hijo, el mandatario colombiano afronta un proceso ante la Comisión de Investigación y Acusaciones que podría conducirlo a un juicio político.El también rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (Unicoc) aseguró que la Comisión se encargará de revisar el expediente y, si encontrara mérito para realizar el proceso contra el funcionario, radicará la acusación.Amparado en la ley 600 del año 2000, el proceso se encuentra en etapa de investigación previa, reveló en un comunicado el representante conservador Wadith Manzur, que preside la Comisión de Investigación y Acusaciones."Después de que se radique la acusación en la comisión de investigación esta debe ser ratificada en la Cámara de Representantes", explicó Olano.Para que el proceso continúe, es necesario reunir los dos tercios de los votos de los 187 legisladores de la Cámara."La ley exige que las dos terceras partes, no la mitad más uno, sino una mayoría cualificada vote afirmativamente la acusación para que pase al Senado", apuntó.Una vez en la órbita del Senado, cinco senadores examinarán nuevamente el caso y verificarán que "la acusación tenga todas las formalidades legales para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso", aseguró el experto.Finalizado el estudio realizado del caso y si se considerase que hay mérito para proceder, este se derivaría al plenario del Senado, que debe votar y reunir dos tercios de los votos para empezar el juzgamiento al mandatario. De lo contrario, se archiva la investigación.El analista aclaró que el Senado resuelve en materia política con su declaración de indignidad, pero ante delitos de carácter penal le corresponde a la Corte Suprema de Justicia imponer la pena.Sin embargo, para llegar a ese punto, el caso debería atravesar tres filtros: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la Sala de primera instancia y la Sala de Casación Penal.Alianzas que tambaleanLa comisión que llevará adelante la investigación, presidida por Wadith Manzur, está conformada en gran parte por integrantes del Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Centro Democrático. La comisión también cuenta con la participación de representantes del Pacto Histórico y de la Alianza Verde.Debido al escándalo que salpica al presidente, la Alianza Verde, partido que integra la coalición de Gobierno evalúa la posibilidad de salirse y declararse en independencia.El experto consideró que es muy probable que los representantes del mencionado partido en la Comisión no vayan contra el presidente, sino que "voten en blanco o se abstengan de votar cualquier tipo de acusación en contra de Petro".Para Olano, los representantes de Alianza Verde tomarán esta decisión para evitar ser recusados o verse involucrados en denuncias de prevaricato ante la Corte Suprema.En tanto, los representantes del Pacto Histórico "tuvieron que declararse impedidos" para no participar en la toma de decisiones, explicó el experto.

colombia

