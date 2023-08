https://sputniknews.lat/20230818/rusia-sostiene-ante-la-onu-que-zelenski-esta-arrinconado-en-su-pais-1142769366.html

Rusia sostiene ante la ONU que "Zelenski está arrinconado en su país"

Rusia sostiene ante la ONU que "Zelenski está arrinconado en su país"

Las armas que los países occidentales están suministrado a Ucrania no van a llevar a la paz y lo único que harán será mantener vivo políticamente al Gobierno... 18.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-18T03:10+0000

2023-08-18T03:10+0000

2023-08-18T03:21+0000

dmitri polianski

volodímir zelenski

joe biden

ucrania

eeuu

onu

otan

política

internacional

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142774124_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1d0c56ea1c4327b6bd35f34091c55dfd.jpg

El diplomático consideró que la comunidad internacional se da cuenta cada vez más que el envío masivo de armamento a Kiev no es sinónimo de la solución del conflicto ni de un triunfo de las tropas ucranianas frente al Ejército ruso. "Cada vez son más nuestros socios internacionales que se enteran de las causas verdaderas de la crisis ucraniana, así como del hecho de que los suministros de armas occidentales (...) obstaculizan la búsqueda de vías para resolverla y multiplican el sufrimiento de los ucranianos de a pie", comentó el diplomático del país euroasiático durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También afirmó que las autoridades de Kiev se encuentran en un mal momento a raíz de las fallidas contraofensivas de sus Fuerzas Armadas. En ese sentido, dijo que los países occidentales "rendirán cuentas porque son los verdaderos arquitectos de esta crisis". El representante de la Federación de Rusia añadió que ha fracasado la contraofensiva de Ucrania, en la cual, dijo, se puso en marcha "toda la maquinaria de la OTAN con millones de dólares de los contribuyentes de occidente". También apuntó que la entrega de armas a Kiev está incluso socavando la seguridad en otros puntos del orbe como en América Latina y África.Polianski recordó que el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió recientemente al Congreso de su país aprobar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 24.000 millones de dólares; es decir, 900 dólares por cada familia estadounidense. Por ello, dijo, es natural que los contribuyentes de esa nación empiecen a cuestionar el respaldo a Zelenski. "Los ciudadanos de a pie se hacen una pregunta muy válida: ¿acaso no hay problemas socioeconómicos muy graves que hay que resolver aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué son los contribuyentes estadounidenses los que tienen que estar pagando esto de su propio bolsillo para los empeños militares del Partido Demócrata?", cuestionó.Sobre el uso de armamentos como municiones de racimo o de uranio empobrecido, Polianski aseguró que son crímenes de guerra que violan el derecho internacional humanitario y que han sido usados contra objetivos civiles, pero que a Washington y a Europa parece no importarles.Además, el diplomático hizo referencia a las recientes declaraciones del aspirante a la candidatura demócrata, Robert F Kennedy, en el sentido de que Estados Unidos ha desarrollado armas biológicas en Ucrania."Nuestros colegas de Estados Unidos se han dado un tiro en su propio pie, diciendo que no se han desarrollado armas biológicas en laboratorios en Ucrania, pero que van a decir ahora que un candidato presidencial de los demócratas ha confirmado esto", dijo."No cabe duda que la población de Ucrania querría saber también cómo utiliza Estados Unidos de facto a su población como conejillos de indias para poner en práctica el uso de armas biológicas", agregó.

https://sputniknews.lat/20230817/eeuu-autorizo-el-suministro-de-f-16-a-ucrania-a-traves-de-dinamarca-y-los-paises-bajos-1142767140.html

https://sputniknews.lat/20230811/congresista-republicano-biden-gasta-el-dinero-de-eeuu-en-matar-mas-gente-en-ucrania--1142494426.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri polianski, volodímir zelenski, joe biden, ucrania, eeuu, onu, otan, política, 📰 suministro de armas a ucrania