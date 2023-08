La voluntad de más de 20 países de unirse al BRICS demuestra su "eficacia real y el éxito"

https://sputniknews.lat/20230819/la-voluntad-de-mas-de-20-paises-de-unirse-al-brics-demuestra-su-eficacia-real-y-el-exito-1142827150.html

Expansión del bloqueEl hecho de que 23 países —incluso Argentina y Venezuela— ya han solicitado su adhesión al BRICS "demuestra la eficacia real y el éxito de esta asociación", que es en primer lugar económica, declaró a Sputnik el director del sector de Energía y jefe del Departamento de Energía de la fundación rusa Instituto de Energía y Finanzas, Alexéi Grómov. Sin embargo, prosiguió, es necesario abordar el proceso de expansión del bloque con responsabilidad para no reducir su eficacia porque lo más importante es garantizar su sostenibilidad y la unidad de los países miembros en las cuestiones clave de la agenda. En cuanto a las perspectivas inmediatas de expansión del BRICS, el experto considera que países como Irán, Arabia Saudita, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto son los que tienen más posibilidades de unirse pronto al organismo. "Se trata de países con economías relativamente estables y grandes que también se están desarrollando de forma dinámica y que han desarrollado vínculos políticos, financieros y económicos con todos los miembros actuales del BRICS", explicó Grómov.Lazos con Occidente y con BRICSEl analista cree que, teniendo en cuenta el carácter económico de los BRICS —que une a los Estados con economías en desarrollo dinámico—, no hay obstáculos para que los países miembros puedan seguir cooperando con Occidente, lo que lo hace tan atractivo para miembros perspectivos. Dicha cooperación solo puede complicarse en caso de que los países occidentales intenten desacreditar el bloque en el futuro o si los miembros del BRICS decidan promover más activamente los intereses del organismo (por ejemplo, crear una moneda única), lo que podría debilitar las economías occidentales. Pero "hoy es prematuro hablar de tales acontecimientos porque el BRICS no compite aún con el Occidente colectivo, sino que solo está emergiendo como un nuevo centro de influencia económica en un mundo multipolar", opinó Grómov.Perspectivas del futuro desarrolloSegún el experto, la condición más importante para que el BRICS se desarrolle con éxito es su institucionalización. Además, en sus palabras, para promover la prosperidad de los Estados miembros, también hay que aumentar los lazos comerciales y económicos. Como lo han demostrado las sanciones antirrusas, hoy en día estos lazos son vulnerables a las influencias externas porque todas las operaciones comerciales se realizan utilizando la infraestructura financiera de Occidente. Así que la prioridad crucial para los BRICS debería ser "su desarrollo independiente de los instrumentos comerciales occidentales". Entre ellos, destacó el analista, se incluyen los centros de comercio y hubs energéticos de los BRICS, una bolsa o plataforma de comercio electrónico, un tribunal de arbitraje para resolver disputas comerciales y, en el futuro, una moneda del organismo para efectuar transacciones comerciales dentro de los países miembros. "Hasta que no se cree este instrumento, crecerá la proporción de liquidaciones mutuas en monedas nacionales entre los países BRICS", añadió.En general, el futuro desarrollo económico de los Estados miembros del bloque depende de varios factores globales y regionales, pero, sin duda, el trabajo eficaz de esta asociación puede dar un impulso adicional a su desarrollo económico, resumió Grómov.La XV cumbre del grupo BRICS tendrá lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, del 22 al 24 de agosto, bajo el lema "Los BRICS y África: asociación para el crecimiento mutuamente acelerado, el desarrollo sostenible y el multilateralismo inclusivo".En cuanto al año siguiente, la XVI cumbre del organismo se organizará en la ciudad rusa de Kazán. Según Grómov, Rusia aprovechará activamente esta oportunidad para promover sus intereses económicos en la asociación en el contexto del enfrentamiento de sanciones con Occidente. "Con la institucionalización adecuada del BRICS es una excelente oportunidad para superar las restricciones occidentales a las actividades de comercio exterior de Rusia", concluyó.

