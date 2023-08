https://sputniknews.lat/20230819/pese-al-incierto-escenario-electoral-argentina-apuesta-por-ingresar-a-los-brics-1142814167.html

Pese al incierto escenario electoral, Argentina apuesta por ingresar a los BRICS

Pese al incierto escenario electoral, Argentina apuesta por ingresar a los BRICS

Pese a la derrota en las primarias, el Gobierno mantiene la esperanza de fortalecer el vínculo estratégico con el bloque que se reunirá entre el 22 y el 24 de... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T05:00+0000

2023-08-19T05:00+0000

2023-08-19T05:00+0000

américa latina

brics

argentina

política

fondo monetario internacional (fmi)

javier milei

china

brasil

rusia

la india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142814824_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_73afc15de0eb340eaf89d68e7b8bf3a6.jpg

"El futuro diplomático de Argentina es un interrogante". Con esta frase, el analista internacional Jorge Elías resume ante Sputnik el panorama abierto tras el imprevisto resultado de las primarias presidenciales y que deja en duda expectativa sobre la apuesta por ingresar a los BRICS, un objetivo central de la agenda geopolítica del oficialismo.En las vísperas de la XV cumbre del bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el país austral transita la ambivalencia entre la posición del presidente Alberto Fernández —quien impulsa la adhesión— y la de Javier Milei, el candidato libertario con serias chances de llegar al mando del Poder Ejecutivo, quien se muestra reacio a las relaciones con Pekín y a lo que denomina "pactar con comunistas".Un bloque codiciadoA pesar de las preguntas que orbitan en torno a un potencial cambio en la orientación geopolítica argentina, lo cierto es que la atención de la Casa Rosada (sede del Gobierno) en materia diplomática está puesta en el encuentro que mantendrán los BRICS entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. La trascendencia del encuentro radica en el tratamiento de ejes fundamentales como la posibilidad de ampliar el número de miembros y el impulso al comercio intrabloque a través de monedas locales —e incluso evaluar el lanzamiento de una divisa común—, y con ello reducir la dependencia hacia dólar estadounidense.En efecto, los BRICS representan el 41,5% de la población mundial, el 26,7% de la superficie mundial. Según The Economist, el bloque ha pasado a representar del 8% en 2001 al 26% del Producto Interno Bruto global en 2023.En este marco, Argentina es apenas uno de los más de 20 países aspirantes que realizaron formalmente la solicitud de adhesión, pero el primer latinoamericano en presentar la petición, en junio de 2022. Los obstáculos que afronta la intención manifestada por el Gobierno de Fernández remiten tanto a debates internos del bloque como a las condiciones económicas que atraviesa el país, tras haber convalidado una devaluación del 22%, en un contexto en el que la inflación ya supera el 100% anual."Hay varios candidatos a integrarse y no parece haber acuerdo hasta ahora. Como importa mucho el valor de la moneda, creo que Argentina no está en condiciones favorables en ese punto", sostiene Elías.De acuerdo con Restivo, "si bien Argentina lleva largo tiempo gestionando esta posibilidad, es cierto que otros países están buscando adherirse. Imagino que los miembros fundantes están calibrando la posición en función de cada uno de sus intereses, que muchas veces son diferentes, como en el caso de India y China".Aún cuando la posibilidad de que el ingreso se concrete este año luce lejana, Restivo destaca el rumbo aperturista del bloque: "Los acercamientos con países exógenos están creciendo. Si bien no creo que haya un avance concreto en esta reunión, sí veo posibles anuncios de la vocación de ampliar el bloque. Creo que va a desarrollarse a paso lento".En este punto, Elías destaca los vínculos de la Casa Rosada con cada uno de los integrantes de la alianza: "El fortalecimiento de las relaciones existe de por sí. Tenemos un diálogo entrañable con Brasil; durante la pandemia la prioridad de las vacunas fue para Rusia; con China avanzamos en materia del swap [intercambio de monedas]; y con India negociamos la compra de aviones".La apuesta estratégicaPara un país en las condiciones de vulnerabilidad como las que atraviesa Argentina, el ingreso a los BRICS supondría un alivio en diversos aspectos. Sin dudas, el más urgente remite financiamiento, ante la alarmante falta de reservas en el Banco Central y las presiones del Fondo Monetario Internacional, que llevaron a la devaluación anunciada."El punto más importante es el de la posibilidad de acceder a créditos del Banco de Desarrollo de los BRICS. Esto significaría diversificar la fuente de financiamiento externo, que hasta ahora son muy limitadas. Sin dudas este es el activo más importante", dice a Sputnik el geopolitólogo Alejandro Frenkel.Por fuera del capítulo económico, el carácter geopolítico del acercamiento remite también a aliarse con un bloque en franco crecimiento, como lo demostró el hecho de que en el 2022, los BRICS registraran un superávit comercial de 387.000 millones de dólares, con un crecimiento global superior a los países del G7. Elías plantea que "hoy el bloque tiene un peso fundamental: Argentina nunca estuvo en un grupo tan chico de países tan poderosos".Según Restivo, el ascenso del bloque remite a un carácter estructural: "Durante los últimos 60 años, ciertos países han tenido una centralidad muy grande a nivel mundial, y es eso lo que hoy está en cuestión. Vemos un avance hacia una institucionalidad nueva que empieza a cuestionar la formada después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy está en caída", afirma.

https://sputniknews.lat/20230818/es-mucho-mas-importante-lo-que-sucede-con-los-brics-que-en-el-g7-1142799657.html

https://sputniknews.lat/20230817/argentina-afirma-que-el-fmi-le-pidio-devaluacion-del-100-tras-las-elecciones-primarias-1142744755.html

https://sputniknews.lat/20230817/el-presente-y-el-futuro-de-los-brics-en-cifras-1142748138.html

argentina

china

brasil

la india

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

brics, argentina, política, fondo monetario internacional (fmi), javier milei, china, brasil, rusia, la india, sudáfrica, la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023), 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, nuevo banco de desarrollo del brics, elecciones generales en argentina (2023)