La cumbre del BRICS calienta los motores: Foro Empresarial, el plato fuerte de la primera jornada

El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a los participantes del Foro Empresarial, que dio comienzo a la XV cumbre del BRICS en Johannesburgo, con un discurso por teleconferencia en el que expuso su visión del papel que desempeña esta asociación (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en el mundo contemporáneo.De acuerdo con el mandatario ruso, los países del grupo BRICS tienen que "hacer frente a difíciles retos en un contexto de volatilidad de los mercados y presiones inflacionistas debido a la actuación irresponsable de una serie de países"."Cobra fuerza un objetivo e irreversible proceso de la desdolarización de nuestros vínculos económicos, se están realizando esfuerzos para desarrollar mecanismos eficaces de mutuos acuerdos y de control monetario y financiero", recalcó.Al referirse a los vínculos de Rusia con los demás miembros del BRICS, Putin indicó que "nuestro volumen de comercio con los socios del BRICS aumentó un 40,5% hasta alcanzar la cifra récord de más de 230.000 millones de dólares, y en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022, creció un 35,6% hasta 134.700 millones de dólares".Concluyendo su discurso, Putin invitó a los asistentes a la cumbre del BRICS a participar en el Foro Económico Oriental que comenzará el próximo 10 de septiembre en Vladivostok.Excomandante Macabo quiere aportar a la verdad en ColombiaEl exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, fue partícipe del "Encuentro por la verdad para la no repetición" que fue organizado por la Cancillería de Colombia.Este tipo de eventos permite no solo esclarecer lo que pasó en Colombia durante los tiempos más turbulentos de la violencia, sino que permite también establecer quiénes fomentaron el conflicto en el país andino, al igual que crear mecanismos de reparación para las víctimas.En esta búsqueda por la verdad, los paramilitares siguen siendo un factor muy importante de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, por su estrecho vínculo con políticos, militares y narcotraficantes.Zelenski y los F-16El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó Finamarca y Países Bajos donde negoció el suministro desde esos países de los cazabombarderos estadounidenses F-16 para su Fuerza Aérea.Si Dinamarca aceptó entregar a Ucrania 19 aviones de este tipo, en el caso de Países Bajos fue Zelenski quien dio por cerrado el acuerdo de suministros a Kiev de los 42 aparatos F-16 que tiene el país."Mark Rutte (el primer ministro neerlandés) y yo hemos acordado la cantidad de F-16 que se suministrarán a Ucrania tras el entrenamiento de nuestros pilotos e ingenieros: 42 aviones", declaró Zelenski.Sin embargo, el vocero del Ministerio de Defensa de Países Bajos señaló que los F-16 neerlandeses se están quedando obsoletos, al tiempo que no pudo precisar cuántos cazas entregará el país a Ucrania. Además, indicó que Ámsterdam solo tiene 42 unidades, de los cuales 24 están en estado operativo.Venezuela a la captura de conspiradoresEl fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se emitió una orden de aprehensión contra Antonio Ledezma por traición a la Patria, conspiración, instigación y asociación para delinquir.El exalcalde de Caracas, tras escaparse de su prisión domiciliaria, ejerce desde España la coordinación internacional para Vente, el partido de la opositora inhabilitada Maria Corina Machado.En una entrevista, Ledezma declaró que él y Machado se reunían con militares y organizaban un plan para la "desobediencia civil".Ambos opositores ya habían participado en 2014 en un plan para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro llamado "La Salida".Ahora el ministerio Público venezolano deberá pedir la extradición de Ledezma desde España.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

