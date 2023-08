https://sputniknews.lat/20230823/cumbre-de-los-brics-las-naciones-europeas-quedaran-desplazadas-por-estas-economias-emergentes-1142934031.html

Cumbre de los BRICS: "Las naciones europeas quedarán desplazadas por estas economías emergentes"

La XV cumbre del BRICS se celebra en Johannesburgo desde este 22 hasta el 24 de agosto.

El evento cuenta con las presencias del presidente de Rusia, Vladímir Putin (quien participa en formato de videoconferencia); el mandatario chino Xi Jinping; del primer ministro de India, Narendra Modi; el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, y el dirigente sudafricano Cyril Ramaphosa. Según algunos expertos, se trata de la cumbre de los BRICS más importante hasta el momento, pues los países que integran el bloque (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) representan, al día de hoy, cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) global y el 42% de la población mundial.En entrevista con Sputnik, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Alejandro Martínez Serrano indica que el grupo tiene un futuro "muy alentador", siendo un factor importante en su desenvolvimiento el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, el único país latinoamericano que integra el bloque. Al respecto, el maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Aníbal García, a su vez integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), apunta que los países que mayor posibilidades tienen de integrarse a los BRICS son dos naciones latinoamericanas. Aunque Argentina lleva años intentando incorporarse a la alianza estratégica, García Fernández indica que no hay un consenso entre los países miembros para el ingreso de la nación, que enfrenta un momento político convulso a dos meses de sus elecciones generales, así como una fuerte deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha causado altos niveles inflacionarios.¿Adiós a la hegemonía occidental?Durante su discurso a los participantes del foro empresarial de los BRICS, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que el proceso de desdolarización en las transacciones entre los países de los BRICS es irreversible."Cobra fuerza un objetivo e irreversible proceso de desdolarización de nuestros vínculos económicos. Se están realizando esfuerzos para desarrollar mecanismos eficaces de mutuos acuerdos y de control monetario y financiero", profundizó.Al respecto, Martínez Serrano apunta que el mandatario ruso tiene razón al decir que la desdolarización es irreversible, lo cierto es que será un proceso largo, pues aunque el dólar ha perdido terreno con el paso de los años, sigue siendo esencial en el comercio. BRICS o G7, ¿se trata de elegir? De acuerdo con Aníbal García, el hecho de que un país pertenezca a los BRICS no quiere decir que automáticamente deje de lado la opción de tener lazos políticos y económicos con el Occidente colectivo. "Más allá de especulaciones, la prueba histórica de que eso se puede es Brasil, que ha sido miembro de los BRICS y ha mantenido relaciones bastante cercanas con Estados Unidos, lo mismo en un Gobierno de Lula, como en el de Dilma (Rousseff) y en el de (Jair) Bolsonaro, cuando las relaciones se estrecharon mucho más en aspectos como el militar y seguridad, además de económicas, energéticas y manufactureras", sentencia. Sin embargo, el especialista señala que por parte de Occidente sí ha habido acciones para debilitar a los países miembros de los BRICS, específicamente China y Rusia, blanco de diversos bloqueos comerciales. "Uno de los temas son las sanciones económicas, eso lo ha hecho unilateralmente Estados Unidos desde hace bastante tiempo [...] Es una herramienta geopolítica y geoeconómica que tienen para debilitar países, se ha visto por ejemplo en el caso de Venezuela, en América Latina, pero también en el caso de Rusia", recuerda el analista. "El otro es explotar las diferencias que hay entre los países miembros, y eso lo intentó con la relación tensa que hay entre India en China, son dos países que tienen problemas territoriales y Estados Unidos está intentado apoyar a India con respecto a este problema, y es otra herramienta", explica. Una alternativa contra la hegemonía Este martes 22 de agosto el presidente chino, Xi Jinping, declaró en un discurso leído por su ministro de Comercio, Wang Wentao, que su país seguirá reforzando la asociación estratégica en el marco del grupo BRICS, así como promoviendo la democratización de las relaciones internacionales y la multipolaridad del mundo. "Continuaremos profundizando la asociación estratégica en los BRICS, (...) promoviendo activamente el suministro de bienes, la solidaridad y la cooperación con otros países de mercados emergentes y en desarrollo, fomentando un mundo multipolar y democratizando las relaciones internacionales", dijo el dirigente en un foro económico del bloque.Al respecto, el especialista mexicano Alejandro Martínez Serrano asegura que este bloque económico representa nuevas opciones que no se tenían contempladas a lo largo del fin del siglo XX. "Son alternativas de cooperación no solo económica, sino política, y ese liderazgo que han tenido los países fundadores muy probablemente para los próximos años traigan resultados que irán reemplazando a las economías tradicionales, sobre todo las europeas integrantes del G7 quedarán desplazadas por estas economías emergentes", concluye.

