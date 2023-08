https://sputniknews.lat/20230824/italia-supera-a-espana-como-primer-exportador-mundial-de-vino-estas-son-las-claves-del-negocio-1142948314.html

Italia supera a España como primer exportador mundial de vino: estas son las claves del negocio

Hasta mayo, estos países exportaron 21,7 y 21,1 millones de hectolitros en el cómputo interanual. Y Francia lidera la facturación. Los vaivenes son habituales... 24.08.2023, Sputnik Mundo

El mercado mundial del vino tiene a EEUU como el gran consumidor y a tres países europeos como los grandes productores y exportadores: Italia, Francia y España. Con más de 941.000 hectáreas de cultivos de vid desde 2021 en su territorio, España es el primer viñedo del mundo por superficie plantada y el tercer productor mundial. Su producción anual de vino y mosto se cifra entre 40 y 42 millones de hectolitros (hl).En los últimos años, España venía ocupando un puesto de liderazgo por volumen exportado. Pero tras la pandemia y las posteriores crisis inflacionarias, el sector ha sufrido cambios. En un contexto donde el comercio mundial creció un 7,1% interanual hasta marzo (37.994 millones de euros, récord histórico), las exportaciones cayeron un 4,3% (10.425 millones de litros), según un informe elaborado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). La contradicción se explica por el alza del precio medio por litro, un 11,9%, hasta llegar a 3,64 euros por litro.La estadística interanual también arrojó el dato de que Italia arrebató a España el liderazgo mundial en la exportación de vino por volumen. A fecha de mayo (últimos datos disponibles), "Italia sigue por delante de España en exportaciones mundiales de vino, con 21,7 millones de hl frente a 21,1", explica a Sputnik Rafael del Rey, director general del OEMV. El encarecimiento de los precios es el factor que explica la reducción de las ventas, que en el caso de las exportaciones españolas se redujeron un 6,3% hasta marzo, mientras que las italianas solo lo hicieron un 2%.Los cambios en las posiciones de liderazgo son "relativamente frecuentes", en opinión del director del OEMV, que recuerda que la actividad exportadora de España comenzó "mucho más tarde" que sus competidoras europeas. "Solo a partir de 2014 se convirtió en líder mundial, superando a Italia. Desde entonces, España ha liderado las exportaciones mundiales en volumen, con cifras sobre los 22-23 millones de hl", afirma.Tendencia 'premium'Estos números a la baja tienen también otra lectura interesante: no hay ningún tipo de vino especialmente damnificado y se refleja una dinámica donde cabe señalar una tendencia de recuperación y estabilización.Esta relación entre valor y volumen abarca todos los tipos de vinos y "prácticamente en todos los países y en todos los mercados", advierte este analista. "Se vende algo menos de vino en cantidad, pero a precios mayores, lo que permite facturar más", asegura, y admite que, en el caso de España, la tendencia es "más pronunciada" en los vinos a granel debido a una mayor alza de precios y caída del volumen. Pero es más suave en los vinos envasados, especialmente los espumosos, que a fecha de junio apenas han registrado una caída en su volumen interanual del 0,4%.Lo que cuenta es el valorEn cuanto al valor de la comercialización, Francia continúa liderando de manera muy destacada el negocio del vino. Tercera en exportación por volumen, la nación gala factura, en cambio, hasta seis veces más que España. En el periodo interanual hasta marzo, exportó 12.397 millones de euros, frente a los 7.937 millones de Italia y los 3.100 millones de España. O lo que es lo mismo, Francia exporta menos vinos que España e Italia, pero más caros.Como explica R. del Rey, lo "verdaderamente importante" no es tanto la cantidad de vino que cada país pueda vender, "sino su valor". Y aquí Francia es un líder implacable, "muy por delante tanto de Italia como de España".En los 12 meses acumulados hasta marzo, el precio medio del vino francés se cifró en 2,35 euros por litro, el italiano en 2,12 euros y el español, tras encarecerse un 13,8%, se situó en 1,30 euros por litro. Esta diferencia de precio se explica por el papel protagónico de las ventas de vino a granel en el volumen total que comercializa España, del que es su principal proveedor mundial (11,56 millones de hl y 525 millones de euros).Un futuro complicadoEl efecto combinado de sequía prolongada y calor extremo, no solo en verano, ha desbaratado en España las cosechas de cereal, almendras y olivas. Todavía con un margen de tiempo un poco mayor a su favor, la situación en los viñedos igualmente se aventura complicada.La vendimia en España está comenzando ya en zonas que cultivan variedades tempranas. De acuerdo con las estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de España, la calidad general de la uva "es buena", pero ya se observa una "gran desigualdad" en la producción incluso dentro de una misma zona. Esto es producto del déficit hídrico soportado durante la primavera en España, cuando, además, se registraron temperaturas cercanas a +40 ºC en abril. Como resultado, la brotación, floración y cuajado adecuado de muchas plantas quedaron gravemente afectados.Cooperativas Agro-alimentarias destaca la "bajísima producción" de Cataluña, en torno a un 50% menor de lo habitual debido a la "sequía extrema". Asimismo, señala que "en otras zonas, además de sequía, también hubo episodios de granizo o heladas. Se registraron ataques de mildiu, que estuvo bien controlado y variedades como la Bobal han acusado marchitez fisiológica", explican en esta organización, que, con todo, cifra en unos 35,4 millones de hl la producción vinícola española en 2023.En comparación, la producción de vino y mosto en 2022 alcanzó los 40,5 millones de hl, según datos de la Federación Española del Vino (FEV). Y las existencias de vino en el país a 30 de junio eran de 37.585.540 hl. Es decir, 137.000 menos que un año atrás.Confluencia de factoresLa inflación en Europa y el consiguiente aumento de los costos de producción son factores que han provocado un desequilibrio entre oferta y demanda, al que se ha sumado un aumento del costo de los insumos (un 55% más respecto a 2021), subraya la Confederación de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG).El resultado es una caída del consumo interno y las exportaciones. Además, las existencias sin comerciar del año de la pandemia, continúan presionando el mercado a la baja. En consecuencia, el mercado da signos de parálisis y la cotización del vino tinto se hunde. El informe de precios elaborado por el Ministerio de Agricultura de España, así lo consigna: blancos y tintos sin denominación de origen protegida (DOP/IGP) han llegado a equipararse en precios (38,42 y 38,83 €/hl respectivamente, a mediados de febrero de 2023).En esta situación, en marzo, la COAG reclamó al Gobierno español la creación de un paquete de ayudas al sector vitivinícola, a semejanza del aplicado en Francia (80 millones de euros). Al margen, el Ejecutivo destinó en abril 281 millones de euros a todo el sector agrícola para paliar la subida de los fertilizantes debido al conflicto en Ucrania.Según datos de esta organización, las salidas netas nacionales "se encuentran en disminución desde febrero de 2022". Las exportaciones muestran una tendencia a la baja desde diciembre de 2021 y se observa una reducción en el volumen de exportación del vino a granel de 1,5 millones hl menos (-11,5%) respecto a la campaña anterior.Con todo, a juicio de Rafael del Rey, España podría asegurar una exportación en torno a los 21 o 22 millones de hl siempre y cuando mantuviera el consumo nacional en unos 10 millones."No nos preocuparía nada pasar a exportar una cantidad menor, unos 18 o 20 millones de hl, si con ello consiguiéramos elevar su precio medio y facturar más cerca de los 7.000 millones de euros que actualmente factura Italia, que de los 3.000 millones de euros que facturamos desde España actualmente", concluye el director general del OEMV.

