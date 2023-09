https://sputniknews.lat/20230901/darle-valor-agregado-a-nuestras-materias-primas-asi-avanza-el-plan-industrializador-en-bolivia-1143244799.html

"Darle valor agregado a nuestras materias primas": así avanza el plan industrializador en Bolivia

"Darle valor agregado a nuestras materias primas": así avanza el plan industrializador en Bolivia

En diálogo con Sputnik, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, explicó cómo desde su cartera contribuyen al programa de impulsado por el... 01.09.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno de Bolivia estima que hasta 2025 se levantarán unas 130 plantas industrializadoras de alimentos, con una inversión de 3.600 millones de dólares, como parte de su política de sustitución de importaciones y para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.Con un presupuesto anual de 2.600 millones de pesos bolivianos (unos 375 millones de dólares), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es uno de los puntales en el plan encarado por el presidente Luis Arce.El ministro de esta cartera, Remmy Gonzáles, explicó a Sputnik cómo el Gobierno en coordinación con productores agropecuarios y familias campesinas contribuyen a industrializar Bolivia.Hasta la finalización de la gestión de Arce, en 2025, el ministro prevé participar de la inauguración de más de 90 plantas industriales que incluyen productos de la cartera que dirige."La industrialización es una fase por encima de la producción de materia prima. Encajamos en más de 90 de las más de 130 plantas que se están haciendo. Y van aumentando: ahora he inaugurado un centro de la caña y un centro de cacao en Alto Beni", en el norte del departamento de La Paz, comentó Gonzáles.Según la autoridad, desde su cartera podrán abastecer a la gran mayoría de esas plantas con "materias primas para la parte agrícola, pecuaria, industrial. También fomentamos la capacitación en la productividad con todos los actores involucrados".Gonzáles indicó que este ministerio también aporta a otras áreas del Estado Plurinacional. "Vamos a proveer de materia prima para la extracción de aceite destinado a las plantas de biodiesel que construimos. Trabajamos en todo el norte de Bolivia y en el trópico de Cochabamba para la producción de aceite de palma".El Ministerio también apoya el cultivo de jatropha, colza y macororó, destinado a las nueve plantas elaboradoras de biocombustibles en construcción.Actualmente, el Gobierno construye una planta de biodiesel en el departamento de Santa Cruz (este) que "va a requerir 350.000 litros de aceite para abastecer al 40% de demanda de nuestro país", detalló.Presupuesto millonarioEl ministro comentó que el presupuesto para este año es de 2.600 millones de pesos bolivianos, más del triple que los 800 millones asignados en el último año de presidencia de Evo Morales (2006-2019), antes de su derrocamiento en 2019.De acuerdo al ministro, el plan productivo contempla el abastecimiento interno y también externo de alimentos. "Tenemos las condiciones para sobreproducir y también abastecer a otros mercados de países vecinos"."Ante cualquier eventualidad tenemos que estar preparados para poder aguantar cualquier acontecimiento que se pueda venir", añadió.Más ingresos para el puebloEl plan de industrialización de Arce se basa en que "hemos decidido ya no solamente ser un país donde se extraen nuestras materias primas, todavía en desmedro del pueblo boliviano, como anteriormente hacían".El ministro defendió el modelo de "socialismo comunitario", impulsado por el Gobierno de Arce. "Es otra forma de hacer la revolución. Nosotros entendemos como revolución que el capital privado de a poco se vuelva un capital comunitario".TransgénicosEn los últimos meses, ante la baja producción de trigo a causa de la sequía en el país, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) solicitó al Gobierno de trigo HB4, para fortalecer la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.Gonzáles recordó que en 2005 se autorizó el primer transgénico en Bolivia, la soja resistente al glifosato. "Hay periodos largos de sequía y no podemos estar alejándonos y dejando de lado técnicas que pueden ser útiles para poder garantizar alimentos".El ministro resaltó que no se crearon eventos para maíz, por ejemplo, porque "lamentablemente las empresas no están interesadas en Bolivia. Consideran que el país tiene un área de producción muy pequeña. Los costos de investigación que ellos tendrían para desarrollar un evento con altos volúmenes de producción no cubrirían los ingresos"."Para nosotros, mejor", consideró Gonzáles. "Nos ha llevado a desarrollar nuestra propia biotecnología, no solamente pensando en la parte agrícola, sino también medicinal", sostuvo.

