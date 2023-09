https://sputniknews.lat/20230905/el-programa-que-busca-prevenir-el-suicidio-en-el-metro-de-cdmx-1143170110.html

El programa que busca prevenir el suicidio en el metro de CDMX

El programa que busca prevenir el suicidio en el metro de CDMX

La percepción de que el número de suicidios en el metro de la Ciudad de México ha incrementado "se debe a la difusión irresponsable que hacen los medios de... 05.09.2023

A mediados de agosto, una usuaria del Metro de la Ciudad de México fue rescatada con vida por personal de seguridad del medio de transporte luego de que la mujer intentara arrojarse a las vías. De inmediato, los uniformados activaron el protocolo Salvemos Vidas, que a lo largo de siete años ha servido para contener a más de 600 personas.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recabados por el Instituto Nacional de Salud Pública, la tasa nacional de suicidios para 2021 en el país latinoamericano fue de 6,2 por cada 100.000 habitantes. La ocurrencia más alta sucede en jóvenes de 18 a 29 años y es más frecuente en hombres que mujeres. Además, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dan cuenta de que por cada suicidio consumado, al menos se llevan a cabo 20 intentos no letales.Específicamente en el metro capitalino, en lo que va de este año, 34 personas se han quitado la vida en este lugar, según datos oficiales. El año pasado se contabilizaron 35 casos. Con todo, los suicidios son prevenibles mediante intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un ejemplo de ello es el Programa Salvemos Vidas.Para conocer en qué consiste el protocolo, Sputnik conversó con la maestra en psicología María José Martínez, quien está al frente del exitoso modelo de prevención del suicidio. De esa manera, la especialista en salud mental detalló que Salvemos Vidas nació en agosto de 2016 como una respuesta "ante los hechos de comportamiento suicida que se presentan al interior de la red del sistema de transporte colectivo" para brindar auxilio y atención integral a las personas que lo necesitan.No obstante, aclaró que el metro no cataloga como suicidio todos y cada uno de los casos de personas arrolladas por el convoy. Antes bien, cuando sucede un acontecimiento de este tipo se activa otro protocolo, que consiste en dar parte al Ministerio Público y a la Fiscalía capitalina, quienes se encargan de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar si se clasifica o no como suicidio.Ante ese contexto, el sistema de transporte colectivo, puntualizó la psicóloga, se vio orillado a contar con un programa que permitiera trabajar en la contención de que aquellas personas que, efectivamente, eran detectadas en medio de una crisis emocional o de angustia al interior del metro, quienes en muchos casos, además, expresaban abiertamente la intención de querer acabar con su vida o aventarse a las vías.Apoyo emocional en medio de la crisisDe acuerdo con la maestra María José Martínez, la intervención de Salvemos Vidas consiste en el abordaje de la persona en crisis para que esta pueda desahogarse mediante la verbalización de sus preocupaciones. En ese sentido, lo primero que se busca es que el usuario o usuaria exprese las razones que en ese momento le orillaron a considerar el suicidio como su única alternativa.Posteriormente, se apoya a la persona a poner en perspectiva las "desventajas y ventajas de continuar viviendo, ventajas y desventajas de quitarse la vida, para fomentar esta ambivalencia en la persona identificando puntos de agarre para de ahí favorecer el hecho de permanecer con vida".Sobre todo, el programa se enfoca en la búsqueda de posibles alternativas de solución a las problemáticas, sensibilizando a la persona para que considere la inserción a un programa de tratamiento psicológico o, en caso de ser necesario, psiquiátrico.¿Cómo se activa el protocolo y en qué consiste?Los elementos policiales que se encuentran en las instalaciones del metro, tanto policía auxiliar como Policía Bancaria e Industrial (PBI), realizan labores de vigilancia constante para identificar a las personas que muestran señales o conducta suicida, dijo la especialista.Entre las señales de alerta, Martínez mencionó que las personas pueden mostrar crisis de ansiedad, de pánico, que estén llorando, gritando o hablando solas. Asimismo, pueden ser personas que se queden mirando fijamente a las vías del tren, que rebasen la línea amarilla o salten al borde de la misma; que dejen pasar los trenes sin abordar a ninguno, que se coloquen en los extremos o en las zonas más vacías del andén; también, puede tratarse de personas que lleguen a descender a las vías o, incluso, que se acercan directamente a los elementos de seguridad y les expresan verbalmente sus intenciones de arrojarse a las vías o atentar contra su vida.A decir de Martínez, hay dos formas de abordar a una persona en crisis. Una de ellas, si es que la seguridad del usuario ya está comprometida, es la contención física. La segunda, cuando la persona se encuentra en un área más lejana, llorando o en medio de un ataque de ansiedad y no está cerca del borde del andén, consiste en el acercamiento por parte del o la uniformada.Cuando sucede lo segundo, dijo, el personal de seguridad se presenta y trata de indagar cómo se encuentra la persona y por qué está en esa situación. Además, el oficial busca que el afectado confirme que está pensando hacerse daño.Una vez que se tiene la confirmación, el elemento policial comunica el evento al centro de operación del metro –que se denomina CEO–, a sus mandos correspondientes y al inspector jefe de estación. Así, el CEO establece comunicación con personal de seguridad industrial e higiene y con personal del departamento de psicología, solicitando la presencia de ambas áreas en el lugar donde se desarrolla la situación.El metro ofrece traslado a unidades médicasEn seguida, ambas áreas se desplazan a la estación y, una vez ahí, el personal de seguridad industrial e higiene realiza una valoración de los signos vitales de la persona para descartar cualquier lesión o daño físico que pudiera implicar un traslado médico hospitalario. Si se descarta dicha situación, se inicia la intervención psicológica siempre que la persona acepte.Tras la regulación emocional, pueden ocurrir varios escenarios según la especialista. Uno es que el riesgo de suicidio sea inminente o que la condición mental de la persona esté comprometida, por lo que se hace la invitación a trasladarla a una unidad psiquiátrica, lo que corre por parte del metro.De ocurrir dicho escenario, tiene que ser absolutamente voluntario por parte de la persona, aclaró la maestra en psicología.Cuando el riesgo de suicidio no es inminente, el programa ofrece una referencia a una unidad de consulta externa, ya sea para servicio de psiquiatría o psicología, que se encuentre cercana al domicilio de la persona.Más de 3.000 elementos capacitadosEntre enero y marzo de 2023, el metro capitalino capacitó a 3.200 elementos policiales en herramientas de detección y disuasión, así como en conocimientos de psicología para que, en caso de ser necesario, ellos mismos puedan iniciar con la intervención.Seguimiento del protocoloEl programa Salvemos Vidas realiza una llamada de seguimiento 10 días después de la intervención en crisis para valorar la inserción de la persona al tratamiento."De las personas que hemos referido durante este 2023, el 55,8% se insertó en un programa de tratamiento, según lo que nos reportó la propia persona. Cabe mencionar que un 11% automáticamente fue ingresado a psiquiatría y que un 9,6% ya estaba inserto en un programa de tratamiento, [por lo que] no fue necesaria una referencia a un programa", compartió la experta en salud mental.En ese sentido, aseguró que cerca del 76% de los beneficiarios del programa está cubierto con un programa de tratamiento.Además, los familiares de quienes han sido atendidos mediante Salvemos Vidas —y cualquier persona que lo necesite— pueden acercarse al Módulo de Atención Permanente para recibir apoyo, que se encuentra a las afueras de la estación Juárez de la Línea 3.Finalmente, Martínez compartió a este medio que el número de suicidios en el metro va a la baja gracias a la difusión que se ha hecho en torno a la prevención de este problema de salud pública.En concreto, la especialista aseguró que el número más alto de personas arrolladas al paso del tren sucedió en 2018, con 55 casos. Los años siguientes, se registró un decremento, con 46, 41 y 35, respectivamente. En 2022, se contabilizaron 41 casos y, en lo que va del año, suman 34: "O sea, ha habido un decremento, vamos en promedio". Por lo anterior, la experta hizo un llamado a los medios de comunicación para que realicen una cobertura responsable sobre el tema."Si llegasen a difundir la noticia, debería de ser en (...) sentido de enfocarse más bien en factores de prevención, en difundir líneas de apoyo (...) y no en difundir una fotografía de la persona en las vías, eso no ayuda", señaló.

