Argentina: claroscuros en la despedida del presidente ante el G20

En su última gira oficial, Alberto Fernández visita la cumbre de los países más poderosos, a realizarse en India. En otro orden, se conocen las dos presidenciables para las elecciones de 2024 en México. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viaja a Nueva Delhi por la cumbre del Grupo de los Veinte, a realizarse los días 9 y 10 de septiembre.El sábado 9, Fernández ―quien deja el cargo en diciembre― disertará en la primera sesión denominada "Una tierra", para referirse a los efectos y consecuencias de la emergencia climática.Como parte de su agenda, el político mantendrá reuniones bilaterales con la primera ministra de Bangladesh (Sheikh Hasina), con el presidente de Corea del Sur (Yoon Suk-yeol) y con el primer ministro de la India, Narendra Modi."En su viaje de despedida como mandatario, con Argentina en pleno proceso electoral, hay una intención del país de ser parte de un reordenamiento geopolítico relacionado con la asociación BRICS. Es clave que los principales clientes de Argentina son Brasil y China [miembros del bloque]", dijo a En órbita el sociólogo argentino y analista internacional, Jorge Elbaum.A criterio del entrevistado, "gane quien gane la elección, no podrá romper este lazo construido no solo por aspectos diplomáticos, sino por comerciales".Argentina y otras cinco potencias emergentes fueron invitadas a sumarse a los BRICS a partir de enero de 2024.La cumbre actual está claramente "atravesada por una conflictividad global promovida por Washington que aún se resiste a compartir la hegemonía sobre todo con China".El analista calificó a la política exterior de Argentina de "contradictoria, resultado de un Gobierno que pretendió quedar bien con dios y con el diablo. En Argentina se dice que el presidente actual es Sergio Massa [ministro de Economía y presidenciable por el oficialismo] y no Fernández".El actual mandatario "ha perdido una oportunidad a nivel doméstico de poder dar continuidad a políticas del kirchnerismo y a nivel exterior por contradicciones dentro del eje de la política exterior nacional", apuntó el entrevistado.Elbaum citó como ejemplo la situación de las islas Malvinas. "Mientras China, Rusia y los BRICS apoyan el reclamo soberano argentino, EEUU, Reino Unido, como países europeos responden a la lógica de la OTAN, con presencia en las islas”.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la confirmación de las candidatas electorales en México, país que por primera vez tendrá una presidenta mujer.Claudia Sheinbaum, por el oficialismo (Morena), y Xóchitl Gálvez, del opositor Frente Amplio por México, competirán por ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador en 2024.Conversamos con la periodista Giovanna Torres, jefa de información del Heraldo de México.En otro orden, un tribunal federal de EEUU ordenó a Texas retirar las boyas antimigrantes en la frontera sur con México.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

