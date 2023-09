Ministro de Justicia de Chile: "Nadie quiere que el sistema democrático vuelva a ser frágil"

https://sputniknews.lat/20230908/ministro-de-justicia-de-chile-nadie-quiere-que-el-sistema-democratico-vuelva-a-ser-fragil-1143518836.html

Este lunes 11 de septiembre, Chile conmemora 50 años del derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) por parte de las Fuerzas Armadas.Ese hecho derivó en el suicidio de Allende y en un período dictatorial dirigido por Augusto Pinochet (1973-1990), que duró 17 años y llevó adelante reformas profundas que atravesaron a la sociedad chilena, a la vez que persiguió, asesinó y desapareció disidentes, a través una sistemática violación de los derechos humanos.El presidente Gabriel Boric, en las vísperas de la fecha, firmó junto a los exmandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, una carta de compromiso titulada "Por la democracia, siempre".El ministro se refirió al consenso democrático en su país. "Con la oposición, estamos de acuerdo en que hubo violaciones de derechos humanos y a eso no se puede volver, más allá de que siempre habrá tensiones en la interpretación de la dictadura", señaló.Además, se refirió al avance de las causas contra los represores. "Gracias a la jurisprudencia internacional en derechos humanos, la Justicia chilena desde hace 20 años no aplica la ley de amnistía y califica los delitos cometidos por la dictadura como de lesa humanidad, y eso permite que se sigan realizando condenas".Uno de los legados del mandato de Pinochet fue la Constitución de 1980 que, si bien fue modificada parcialmente, aún hay una demanda social de crear un nuevo texto en democracia.Luego del estallido social en 2019, se generó un proceso constituyente que luego no prosperó porque el texto final fue rechazado en el plebiscito de salida. Ahora, Chile está intentándolo de nuevo y se decidirá el 17 de diciembre."La dictadura liquidó el sistema institucional y su Constitución propuso la refundación del país. La demanda de un nuevo texto representa la necesidad de un nuevo pacto compartido y más allá de los resultados de este proceso, va a permanecer en el sistema político chileno", afirmó Cordero.Violencia narcoPor otro lado, la ciudad argentina de Rosario vivió otro trágico episodio a raíz del narcotráfico. Este 7 de septiembre, una joven de 29 años fue atacada a disparos y perdió un embarazo de ocho meses en la zona norte de la ciudad. Su hijo de diez años también fue herido.En Cara o Ceca, entrevistamos al periodista y diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade. "Rosario está asediada por bandas narcopoliciales. Hay complicidad de la policía provincial. Este hecho de hoy tiene que ver con una disputa territorial en esta zona liberada. El problema policial es político y no policial"."No soy muy optimista de lo que viene en la provincia. Lo fundamental es lo que se haga en los barrios, para que el Estado trate de empatarle a la seducción que les ofrecen las drogas y las armas a los chicos. Hay que triplicar el presupuesto en educación, cultura y trabajo en pos de esa población", agregó.Alberto Fernández en la cumbre del G20En el programa, también analizamos la visita del presidente argentino Alberto Fernandez a India, para formar parte de la cumbre del G20. Para ello, entrevistamos a Sebastián Schulz, sociólogo y analista internacional."Esta cumbre presenta varias tensiones. Algunos países, como Estados Unidos, quieren llevar la situación en Ucrania y generar una declaración muy crítica contra Rusia. En ese marco, vamos a tener dos grandes ausencias como las de Xi Jinping y Vladimir Putin", dijo el analista."Alberto Fernandez va a plasmar algunos de los ejes de interés para el país como la deuda, la necesidad de cambiar la arquitectura financiera global, el aumento del precio de alimentos y también el cambio climático", detalló.

