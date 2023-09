https://sputniknews.lat/20230911/democracia-a-la-francesa-impiden-asistir-a-rueda-de-prensa-de-macron-a-reportera-rusa-1143618672.html

'Democracia' a la francesa: impiden asistir a rueda de prensa de Macron a reportera rusa

Ha ocurrido en la reciente cumbre del G20. Lavrov: "Occidente no podrá seguir siendo un hegemón". 50 años del golpe de Estado en Chile. Lula le garantiza a... 11.09.2023, Sputnik Mundo

Valores occidentalesSegún la libertad de expresión, los periodistas tienen derecho a acceso a la información para poder cumplir sus deberes profesionales. Éstas, y semejantes declaraciones del llamado "mundo libre y democrático", se convierten en palabras vacías cuando se trata de intereses políticos y sale al primer plano la censura que no tienen nada que ver con la democracia.Y es que un video difundido en redes sociales constata cómo a una periodista rusa le niegan el ingreso a la sala de conferencias en la sede de la recién celebrada cumbre del G20 en Nueva Delhi, donde estaba prevista una rueda de prensa del presidente galo, Emmanuel Macron. A la pregunta de la editora jefa del portal federal de noticias Russia News, Yekaterina Nadólskaya, "por qué les dejan pasar a los demás colegas y a ella, una rusa, no", no recibió ninguna explicación. Simplemente se le negó de forma grosera el acceso a la conferencia de prensa de Macron.Lavrov constata la caída de la influencia de Occidente en el G20Al finalizar la cumbre del G20 en Nueva Delhi, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que Occidente no podrá seguir siendo un hegemón, teniendo en cuenta que objetivamente hace tiempo han aparecido nuevos centros de desarrollo mundial que están ganando fuerza. En este contexto, el jefe de la diplomacia rusa indicó que los países occidentales no han logrado imponer la agenda ucraniana a los participantes de la cumbre, en particular, gracias a la posición de las naciones del Sur Global.En este contexto, considerando que los mandatarios de Rusia y China no acudieron a la cumbre, el presidente de EEUU, Joe Biden, indicó que había viajado a India y Vietnam, no para frenar el ascenso de China, sino para garantizar la estabilidad, y para eso Washington necesita alianzas con países de todo el mundo.50 años del golpe de Estado contra la democracia en Chile: lecciones de la historiaChile conmemora los 50 años del golpe de Estado que derrocó al Gobierno Popular de Salvador Allende. Esta fecha trae a la memoria los lamentables eventos ocurridos en 1973 y el inicio de una dictadura militar que duró 16 años.Pero este trágico evento también pone en alerta a los actuales gobiernos populares latinoamericanos, quienes pueden verse amenazados por una nueva injerencia de la llamada "democracia occidental" proveniente de Washington, la cual sigue percibiendo a la región como su 'patio trasero'.Lula le garantiza a Putin su presencia en Brasil en la cumbre del G20 de 2024En una entrevista con el medio indio Firstpost, tras haber recibido la presidencia del G20, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, aseguró que si el mandatario ruso, Vladimir Putin, visita su país para la próxima cumbre de la organización, no será arrestado por pedido de la Corte Penal Internacional.Con respecto al G20, Lula explicó que sus discusiones giran alrededor de la reforma del sistema financiero y económico mundial, por lo que no era el lugar correcto para discutir el conflicto en Ucrania. Lula pidió evitar que 'cuestiones geopolíticas secuestren la agenda' del bloque y advirtió que el mundo se enfrenta a una 'emergencia climática sin precedentes'.Feria WorldFood 2023, acogerá a exportadores de todo el mundo en una nueva ediciónExportadores de todo el planeta se aprestan a estar presentes en una nueva edición de la WorldFood, una de las ferias de productos más importantes de Rusia y el mundo.Luego de algunos inconvenientes, especialmente durante la época de la pandemia del COVID 19, esta importante feria de productos retoma de a poco la normalidad y varios países regresan a la misma con sus ofertas, incluidos por supuesto los latinoamericanos.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

