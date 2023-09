https://sputniknews.lat/20230912/vacunas-abdala-y-sputnik-v-seran-aplicadas-a-poblacion-vulnerable-de-mexico-en-temporada-invernal-1143651408.html

Vacunas Abdala y Sputnik V serán aplicadas a población vulnerable de México en temporada invernal

Vacunas Abdala y Sputnik V serán aplicadas a población vulnerable de México en temporada invernal

12.09.2023

Las dosis originarias de Rusia y Cuba, respectivamente, se distribuirán y aplicarán a lo largo del país en los próximos meses."Se tiene en tiempo y forma ya ubicada cómo va a ser la vacunación contra Covid-19 en esta temporada invernal 2023-2024. Y esto requiere de ir planeando y empezando [a definir] a quienes se va a vacunar (…). El objetivo es proteger a cuatro grupos: los de 60 y más años, las embarazadas, población menor de un año, y con comorbilidades, de 59 años para abajo", expuso el funcionario mexicano en conferencia de prensa.El estimado de mexicanos que recibirán los refuerzos es de 24,5 millones. Actualmente, se cuentan con 5 millones 386.200 dosis almacenadas de Abdala."En octubre y noviembre van a llegar cuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que nos la van a dar, no por el costo de la vacuna, sino por las [dosis] como tal y también será necesaria la adquisición de 10 millones 212.693 dosis más, con lo cual podemos completar [el cuadro]", detalló Alcocer.El secretario de Salud mexicano anunció que existe posibilidad de contar con vacunas contra el COVID-19 de otras compañías, como ocurrió en las campañas previas, donde se aplicaron dosis de Pfizer, por ejemplo."Varias de estas vacunas de las ya señaladas cubren las variantes últimas, que [tienen] cambios mínimos en el virus", aseguró.¿Y la vacuna Patria?En mayo pasado, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla, destacó que la vacuna Patria, elaborada en México, ya estaba lista para emplearse como refuerzo para proteger a la población contra el COVID-19, y que solamente debía pasar por la fase de revisión y aprobación.Ante ello, y dada la cercanía con la temporada invernal, donde las infecciones respiratorias aumentan, Alcocer fue cuestionado en conferencia de prensa sobre el uso de esta dosis para los mexicanos."Sí, está considerada por dos razones: una, que es muy buena, tanto por sus estudios clínicos en la fase 3, que ya pasó. La situación es que le corresponde a la directora de Conacyt anunciar en el momento, están en producción, cuántas dosis hay y, a partir de octubre o noviembre [estarían listas]. Lo que es una realidad es que vamos a contar con esta vacuna mexicana", explicó.Las dosis fueron desarrolladas por la empresa mexicana de farmacéutica veterinaria, Avimex, en colaboración con laboratorios de otros países. Sus ensayos clínicos fueron organizados y controlados por el Conacyt. Según Avimex, la vacuna Patria utiliza tecnología de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, de Nueva York, así como una proteína llamada HexaPro, de la Universidad de Texas. Además, participaron en su elaboración instituciones mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).La planta de producción donde se fabrican las vacunas ya fue certificada por la Cofepris, la máxima autoridad sanitaria del país latinoamericano.

