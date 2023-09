https://sputniknews.lat/20230915/revelan-como-fuerzas-rusas-emboscaron-el-challenger-2-britanico-al-servicio-de-kiev--video-1143741471.html

Revelan cómo fuerzas rusas emboscaron el Challenger 2 británico al servicio de Kiev | Video

Revelan cómo fuerzas rusas emboscaron el Challenger 2 británico al servicio de Kiev | Video

El mes de septiembre de 2023 está marcado por el desmantelamiento de otro mito sobre la invencibilidad de las armas occidentales, con imágenes del tanque 'más... 15.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-15T15:42+0000

2023-09-15T15:42+0000

2023-09-15T15:43+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

challenger 2

rusia

🌍 europa

ucrania

🟠 video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0f/1143751016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eaa8c62a7cd3a5fd4b4934fe8604ec14.jpg

De acuerdo con Yan Gaguin, las FFAA de Ucrania utilizaron el Challenger 2 como parte de una unidad de blindados soviéticos que ejercían como 'guardias' del tanque occidental: el carro de combate británico ataca con fuego indirecto —el modo de disparo contra objetivos que se encuentran fuera de la línea de visión directa desde la posición de tiro—, mientras que la parte restante del grupo tenía que protegerlo. Como explicó Gaguin, ese tipo de ataque desde el Challenger 2 lo posibilita el potente cañón del carro de combate. Los equipos de reconocimiento rusos detectaron la táctica empleada por los militares ucranianos y localizaron el movimiento de la unidad blindada, luego de eso organizaron una emboscada para el grupo con Challenger 2.Aclaró que el tanque "más protegido del mundo" fue eliminado con un sistema de misiles antitanque guiados Kornet de diseño soviético. Gaguin constató que el carro de combate nunca podrá ser reparado, ya que está completamente quemado y, así, "desmontó por completo el mito de la invencibilidad del armamento británico". La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la contraofensiva de Ucrania no constituye un estancamiento, sino un fracaso. Según los últimos datos del ministro de Defensa del país, Serguéi Shoigú, las fuerzas ucranianas no tuvieron éxito en todas las líneas de operaciones durante los tres meses de sus intentos de avanzar.El 12 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, informó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado.

https://sputniknews.lat/20230907/le-arranco-la-torre-un-nuevo-video-muestra-la-destruccion-del-tanque-challenger-2-en-ucrania-1143453025.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, challenger 2, rusia, 🌍 europa, ucrania, 🟠 video