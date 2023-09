https://sputniknews.lat/20230916/blinken-quiere-una-nueva-guerra-fria-que-eeuu-no-puede-ganar-1143764142.html

Blinken quiere una nueva Guerra Fría "que EEUU no puede ganar"

Las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, parecen ser "un grito de guerra a favor de una nueva Guerra Fría", estima... 16.09.2023, Sputnik Mundo

"La creciente competencia geopolítica de Estados Unidos con Rusia y China marca el fin del orden mundial posterior a la Guerra Fría", declaró el titular del Departamento de Estado estadounidense en un discurso pronunciado en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. "Décadas de relativa estabilidad geopolítica han dado paso a una competencia cada vez más intensa con potencias autoritarias, potencias revisionistas", añadió. En un artículo, titulado "Blinken lanza un mensaje a favor de una 'nueva Guerra Fría' que EEUU no puede ganar", el Global Times se pregunta qué tipo de nuevo orden mundial desea Estados Unidos.Sin embargo, el autor subraya que la realidad es que la competencia entre grandes potencias "va en contra de la tendencia de los tiempos y no puede resolver los propios problemas de EEUU ni los retos a los que se enfrenta el mundo. Sólo conseguirá dividir aún más al mundo, llevándolo a deslizarse hacia un precipicio más peligroso".El Global Times llama a tener en cuenta dos puntos principales. "En primer lugar, Blinken estaba creando una sensación de crisis en el mundo. El mensaje subyacente para los aliados de Estados Unidos y otros países es que hay desafiantes, en particular China y Rusia, que quieren cambiar el orden existente". "En segundo lugar, las declaraciones de Blinken también reflejan una sensación de ansiedad en Estados Unidos. Estados Unidos intenta frenar el ascenso de China mediante la competencia estratégica, al tiempo que espera mantener su hegemonía sin poner en peligro sus propios intereses. Sin embargo, parece que EEUU no tiene una solución clara a este dilema", puntualiza.Según la publicación, China"no pretende desafiar o subvertir este orden". Sin embargo, el país norteamericano ha considerado cualquier demanda legítima de China, incluso las que reflejan las demandas razonables de la mayoría de las naciones en desarrollo, como "un desafío y un sabotaje malintencionado".El subdirector del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan, Xin Qiang, cree que la represión irracional de Washington contra Pekín sólo "irritará a China y a otros países en desarrollo". Washington estima que de contener a Pekín obtendrá una ventaja; sin embargo, sea cual sea el daño que están haciendo a China, también "se vuelve en contra de EEUU e incluso del mundo", reiteran.En la década de 1960, el producto interno bruto (PIB) estadounidense representaba casi un tercio del total mundial, pero ahora sólo es un cuarto. Sus dos principales oponentes son la potencia nuclear Rusia y la potencia económica China.En cuanto al gigante asiático, Washington intenta frenar su desarrollo imponiendo restricciones tecnológicas ilimitadas, pero es incapaz de desvincularse completamente de China en el plano económico, afirma el medio. Para la nación norteamericana y sus principales aliados, el país asiático es su mayor socio comercial o uno de los mayores. "Cabe señalar que el poder de los aliados de EEUU ha disminuido significativamente, y la unidad de 'Occidente' está paralizada debido a la transición de EEUU de 'donante de sangre' a 'vampiro'", concluye.

