Piden en España retirar el iPhone 12 por violar la normativa europea. ¿Cuán seguro es en realidad?

Tras constatarse en Francia que el iPhone 12 supera el umbral legal de emisión de ondas y comenzó su retirada, las principales organizaciones españolas de... 16.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-16T10:45+0000

2023-09-16T10:45+0000

2023-09-16T10:45+0000

españa

📝 reportajes

apple

francia

iphone

5g

cáncer

ondas

horno de microondas

📱 gadgets

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la mayor asociación privada independiente que vela en España por la atención y defensa de los intereses de los consumidores, ha solicitado a las autoridades del país y de la UE "que revisen y confirmen las emisiones de la terminal" y del resto de teléfonos celulares que figuran en el mercado. También insta al fabricante del iPhone 12, la compañía estadounidense Apple, a solucionar este problema en las terminales en uso "de forma rápida y gratuita", reza en su comunicado.Otra importante asociación, FACUA-Consumidores en Acción, también pidió al Gobierno "que siga el ejemplo de Francia" y suspenda cautelarmente la comercialización de estos dispositivos hasta que su fabricante no anuncie "medidas concretas" para rebajar su índice de emisiones y conjurar así los "posibles riesgos" para la salud de sus usuarios.La razón estriba, según la OCU, en las "dudas y alarma" que suscita el alto nivel de sus emisiones, pues se ha comprobado que es superior al límite que marcan las normas. El resultado es una petición de "retirada temporal" de los productos que se puedan hallar a la venta hasta que el problema quede corregido, y la exigencia de una solución "urgente y gratuita" para las terminales que estén en uso.En realidad, la petición de la OCU y FACUA-Consumidores en Acción es un reflejo del requerimiento anunciado por la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) de Francia, que el 12 de septiembre solicitó a Apple que retirara de inmediato el iPhone 12 del mercado francés, después de que se hubiera detectado que el modelo en cuestión supera el límite del índice de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) de energía, unas emisiones radioeléctricas y una exposición a las ondas electromagnéticas que cada uno de los países que integran la UE se encargan de medir.La ANFR, en el marco de su "misión de vigilancia del mercado de equipos radioeléctricos y control de la exposición del público a las ondas electromagnéticas", comprobó el SAR de 141 modelos de teléfonos celulares que se comercializan en Francia y constató que uno de ellos, el iPhone 12, emite más energía por ondas electromagnéticas de la que la normativa europea marca como límite legal. En caso de no subsanar el fallo con celeridad, Apple deberá retirar las unidades ya vendidas.¿Qué midieron en Francia?La ANFR comprobó el SAR de energía de las ondas, una forma de medir la cantidad de radiación que absorbe el cuerpo humano, y sus mediciones arrojaron que difieren de lo dispuesto por la normativa europea. En concreto, las ondas emitidas por el iPhone 12 superan el límite establecido en el caso de las extremidades (cuando se porta en una mano o en un bolsillo del pantalón, por ejemplo).De acuerdo a las normas, el límite legal de absorción se cifra en 4 W/kg en contacto con las extremidades y 2 W/kg con el tronco y la cabeza. Las mediciones se efectúan en unas condiciones muy precisas: con el aparato captando la red telefónica de peor cobertura, emitiendo ondas a su máxima potencia y en la posición en la que la antena esté más proyectada hacia el cuerpo. Pues bien, en el caso de la comprobación del SAR en las extremidades, las mediciones de la ANFR "en laboratorios acreditados" arrojaron un resultado de 5,74 W/kg. Es decir, un valor por encima de lo permitido.Como resultado, el ministro francés de Transición Digital y Telecomunicaciones, Jean-Noël Barrot, ordenó frenar temporalmente la comercialización del iPhone 12 en Francia. En el caso de los dispositivos ya en circulación, la ANFR exhorta a tomar "medidas correctivas lo antes posible" o, en caso de no hacerlo, "retirarlos del mercado".¿De veras es peligroso el iPhone 12?Aparecido en otoño de 2020, el iPhone12 representó en su momento una opción de gama media con especificaciones casi de primera línea, con cámaras frontales y traseras, conectividad 5G, hasta 256 GB de memoria y un panel de resolución HD con tecnología OLED. Su precio inicial superaba los 900 euros en su versión ProMax, si bien en la actualidad puede conseguirse por menos de 700.Y ahora esta terminal se enfrenta a un problema existencial. Pero a tenor de lo expresado por los especialistas consultados, este problema no atañe tanto a los riesgos para la salud humana como el respeto a la normativa europea vigente."Si el iPhone 12 emite más, entonces incumple la normativa y juega con una ventaja respecto a sus competidores, aunque el hecho de incumplir la normativa no significa que sea peligroso", asegura a Sputnik Mundo el físico Alberto Nájera, director científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), institución independiente que elabora y divulga informes sobre la relación entre las radiofrecuencias y la salud. En su opinión, los usuarios de este smartphone pueden seguir utilizándolo "con total tranquilidad", pues el margen de seguridad es "suficientemente grande"."Los límites de seguridad que se establecen tanto para exposición [que, por ejemplo, sería lo que llueve] como para dosis [lo que nos mojamos] de ondas electromagnéticas, fijan un límite de seguridad de 50. Así que si el ICNIRP recomienda un factor de 4 basándose en la evidencia científica, obtenemos un colchón de hasta 200 W, 50 veces más", explica A. Nájera.Es decir, los límites impuestos por la UE en materia del SAR son 50 veces menores de lo que el ICNIRP [la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante] considera potencialmente peligroso. O lo que es lo mismo, aunque el iPhone 12 supere el nivel máximo de radiación estipulado en unas condiciones muy determinadas, esto no significa que sea un producto peligroso."Porque esos datos de 5,7 W/kg se han registrado en condiciones extremas, no habituales y llevadas al límite –recuerda este científico–, pero con una cobertura normal, es muy improbable que un iPhone 12 pueda provocar un SAR de 5,7 W/kg".¿Un mensaje alarmista?Cabe preguntarse si la noticia de que los iPhone 12 incumplen la normativa europea en materia de emisiones de ondas, puede derivar en malentendidos y en una asociación de ideas que no se corresponda exactamente con la realidad.La propia OCU, en un comunicado aparte, incide en la ausencia de riesgo, si bien ofrece consejos para limitar aún más la absorción de radiaciones por el uso de teléfonos celulares: usar auriculares durante las llamadas, alejar la terminal de la cabeza unos centímetros "para que el nivel de radiación caiga vertiginosamente" y evitar su uso en zonas con mala cobertura de señal, pues es en esta situación cuando el aparato funciona a plena potencia."Pero podrían haber añadido 'aunque no sea necesario'", recalca A. Nájera, que detecta una imprecisión en el de FACUA-Consumidores en Acción, pues en él se afirma que valores más altos [del límite de absorción fijado en 4 W/kg] "podrían aumentar el riesgo de algunas formas de cáncer, según algunos estudios científicos". Y eso no es cierto.Para este físico, que también coordina la Unidad de Cultura Científica de la UCLM, los "muchos años de desinformación" son el origen del problema. "La percepción del riesgo que se asocia a teléfonos móviles y antenas ha ido calando en la sociedad", subraya al evocar los recelos de parte de la población, temerosa de la supuesta relación de un incremento de los casos de cáncer con la proximidad a las antenas de telefonía móvil o al uso de sus terminales.Entonces, en general, ¿no hay riesgo?Básicamente, no. Y gracias al establecimiento de unos factores de protección muy amplios que operan como grandes colchones de seguridad.Por su parte, Apple ya ha enviado a las autoridades europeas todos los informes que considera pertinentes para negar los riesgos de su modelo iPhone 12 y se apresta a resolver la situación mediante una actualización de software, confirmó a la agencia Bloomberg un portavoz. La compañía considera que la contingencia "está relacionada con un protocolo de prueba específico utilizado por los reguladores franceses y no es un problema de seguridad"."Las agencias nacionales hacen pruebas y publican los resultados, es lo normal. Lo mismo pasó con la tecnología 5G, la ANRF y también la ANSES [Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación] dijeron que no había ningún riesgo y que podía implantarse", explica a Sputnik el ingeniero parisino Philippe D., con casi cinco lustros de experiencia en la multinacional tecnológica Ericsson.En realidad, un horno de este tipo, que emite el mismo tipo de ondas que un celular solo representaría peligro "si te metes dentro", bromea A. Nájera, al explicar que a menos que la puertecita esté defectuosa, su tecnología es segura. "Están apantallados y tienen una estructura que se llama jaula de Faraday, que impide que la radiación salga fuera".

francia

Noticias

es_ES

📝 reportajes, apple, francia, iphone, 5g, cáncer, ondas, horno de microondas, 📱 gadgets, telefonía móvil, telefonía celular, 💗 salud