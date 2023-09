El peronismo se ilusiona con recuperar la capital argentina tras 16 años del PRO

https://sputniknews.lat/20230922/el-peronismo-se-ilusiona-con-recuperar-la-capital-argentina-tras-16-anos-del-pro-1144015296.html

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido gobernada por el PRO desde 2007, cuando Mauricio Macri se ganó al público porteño. Desde ese entonces, su partido ha sido imbatible en la capital argentina, que además fue la plataforma desde la que se catapultó a la presidencia en 2015.Sin embargo, las corrientes desavenencias internas, hacen que parte de la coalición oficialista, en especial el partido radical, no se sienta representada por Jorge Macri, el candidato que designó su primo, Mauricio.En este contexto, el peronismo ve una ventana de oportunidad para absorber ese descontento y destronar al partido por primera vez en 16 años, de la mano de Leandro Santoro.“Estamos trabajando fuertemente para ingresar al balotaje y ganar las elecciones. Tenemos un buen candidato como Leandro Santoro y también una buena oportunidad. Jorge Macri no es buen candidato, lo importaron de Vicente López]”, un municipio que no pertenece a la capital, dijo a Cara o Ceca Graciana Peñafort, candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.“Hay votantes de Juntos por el Cambio a quienes el modelo de Macri no les convence y nos ven como una alternativa, para una ciudad más humana e integrada y con espacio para todos”, agregó.La candidata se refirió a la problemática del acceso a la vivienda en el distrito, donde los precios son muy altos y las unidades disponibles escasean.Como abogada de Cristina Kirchner, Penñafort dijo que la Justicia “se niega a investigar el atentado” cometido contra la vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022 y que cuando se siguen las pistas, “aparecen los Caputo”, en referencia a Nicolás Caputo, cercano al expresidente Mauricio Macri, en alusión al trasfondo político que pudo haber tenido el ataque.¿Cómo avanza la biotecnología y cómo podría impactar en la salud?La manipulación genética promete la erradicación de enfermedades en sociedades futuras y un sinfín de ilusiones en cuanto a la prolongación de la vida y de las habilidades humanas. Pero también genera suspicacias sobre cómo serán utilizadas estas herramientas ya que podrían beneficiar solo a las clases sociales altas y dividir genéticamente a la gente u homogeneizar el aspecto de las personas de acuerdo a criterios culturales.“Con una gotita de sangre, podemos detectar 600 enfermedades. Por eso, en el Reino Unido, le van a realizar un test genético a uno de cada diez recién nacidos, pero no aún a todos, porque quieren evaluar cómo impacta esto en la sociedad”, agregó.

