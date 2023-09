https://sputniknews.lat/20230926/la-unica-manera-de-acabar-con-el-conflicto-es-la-rendicion-incondicional-de-ucrania-1144107133.html

"La única manera de acabar con el conflicto es la rendición incondicional de Ucrania"

Para concluir un acuerdo de paz con Rusia y poner fin a la operación militar especial, Ucrania tendrá que ceder cuatro regiones del territorio: Donetsk... 26.09.2023, Sputnik Mundo

Johnson subrayó que desde su perspectiva, Rusia no cederá los territorios y Kiev no está en condiciones de imponer condiciones a Moscú. "Ninguna de estas regiones volverá y punto", enfatizó. Para el exanalista, si las Fuerzas Armadas de Ucrania se niegan a cambiar su estrategia, serán masacradas por el Ejército ruso con el objetivo de proteger las cuatro regiones.El presidente ruso, Vladímir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana es un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos.Anteriormente, el asesor del jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Mijaíl Podoliak, dijo que no hay posibilidad de negociaciones con Moscú y que Kiev está en contra de cualquier alto el fuego. La razón es que esto significa una verdadera victoria para Rusia. La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. El 9 de junio, el presidente ruso subrayó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, las tropas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva.

