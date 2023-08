https://sputniknews.lat/20230812/1142537413.html

Cómo Zelenski "chantajea" a EEUU para continuar su escalada bélica

Cómo Zelenski "chantajea" a EEUU para continuar su escalada bélica

Ucrania domina el arte de manipular políticos en Washington y hará lo que sea necesario para sofocar cualquier posible proceso de paz con Rusia, dijo a Sputnik... 12.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-12T04:01+0000

2023-08-12T04:01+0000

2023-08-12T04:01+0000

joe biden

volodímir zelenski

eeuu

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

guerra de vietnam

afganistán

los talibanes toman el control de afganistán

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/17/1133915338_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_59c53a301a88cafbe3a32938666ed9dc.jpg

El cambio de tono en la cobertura mediática de Occidente con respecto a la fallida contraofensiva ucraniana sugiere que el establishment de la política exterior de Washington ha comenzado a buscar una salida que salve las apariencias de la debacle ucraniana.El régimen de Kiev se opone abiertamente a cualquier escenario de alto al fuego en Ucrania y es probable que descarrile cualquier iniciativa de paz liderada por Occidente, enfatizó el analista."Harán todo lo posible para interrumpir las negociaciones. Tomarán medidas de esa naturaleza. Intentarán incitar a los rusos, como siempre han intentado incitar a los rusos a reacciones extremas, que luego pueden aprovechar para crear oposición a Rusia en Occidente. Así que definitivamente intentarán hacer cosas como esas", valoró el analista político. "Y, por supuesto, tirarán de todas las palancas que puedan en los Estados Unidos y Europa con personas que simpatizan con ellos para interferir con las negociaciones. Hablarán con el Partido Verde en Alemania. Hablarán con los líderes políticos en el Reino Unido. Se contactarán con las autoridades en Bruselas. Hablarán con sus amigos en el Congreso de EEUU. Harán todo lo que puedan para interrumpir el proceso", enfatizó.El liderazgo ucraniano no quiere resultados diplomáticosEl asesor Mijáilo Podoliak, quien colabora con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no se anda con rodeos al momento de criticar a quienes abogan por un alto al fuego en Ucrania y las negociaciones con Rusia. A juzgar por las declaraciones anteriores de Podoliak, el régimen de Kiev no desea nada menos que degradar y desmembrar a Rusia."[Rusia] tiene que pensar en un nombre diferente para ellos mismos. Tienen que reducir su tamaño, tienen que cambiar su retórica. Tienen que ir a los tribunales y así sucesivamente. Quiero que tú y yo entendamos cuál es nuestra principal tarea, y es que no podemos detenernos en medio del camino (...)", dijo Podoliak el 3 de agosto en una entrevista televisiva.Según Mercouris, el enfoque duro de Kiev no es nada nuevo. La historia de las guerras de Vietnam y Afganistán sirve como ejemplo, donde ni el gobierno de Vietnam del Sur ni el gabinete de Ghani en Afganistán estaban dispuestos a negociar y hacer compromisos con sus rivales. Saigón continuó oponiéndose a los esfuerzos de paz de Washington hasta que colapsó Vietnam del Sur. Asimismo, el entonces presidente afgano Mohammad Ashraf Ghani siguió negándose a hablar con los talibanes* hasta que finalmente llegó el momento en que el grupo militante entró en Kabul, según el analista."Ese problema con Ucrania, dada la mentalidad que existe en Ucrania, que tiene apoyo dentro de la sociedad ucraniana, no es solo Podoliak y personas como él quienes hablan así", señaló Mercouris. "Hay otras personas en Ucrania que toman mucho esos puntos de vista. Va a ser muy, muy difícil encontrar alguna forma de hacer que Ucrania cambie su postura. Lo único que diría es esto: si van a buscar un resultado diplomático para este conflicto, es inútil pensar que pueden lograrlo haciendo que Rusia y Ucrania se sienten y hablen entre sí". "Llegamos a un punto el año pasado en el que parecía que eso iba a suceder, pero ahora eso no va a ocurrir, Ucrania ha dicho demasiado. Su postura retórica se ha endurecido más allá del punto en que las negociaciones son realmente prácticas", explicó el experto.¿Por qué la dependencia de Ucrania a EEUU hace que Washington sea vulnerable?La única salida posible, según el analista, son conversaciones directas entre Washington y Moscú con respecto a un acuerdo de paz en Ucrania. Es plausible que la extrema dependencia de Ucrania a Estados Unidos y las potencias occidentales ayude a Washington a obligar al régimen de Kiev a aceptar un marco de paz acordado entre Moscú y Washington.Dicho esto, la excesiva dependencia de Ucrania de EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es un arma de doble filo, ya que el Gobierno de Zelenski ha llegado al punto en que podría chantajear a EEUU. A su vez, la gestión de Biden ha sido increíblemente imprudente al comprometerse e invertir demasiado en Ucrania, según Mercouris."Este es un punto muy interesante", señaló el analista. "Pero nuevamente, la historia hasta cierto punto brinda una explicación, porque la dependencia [de Ucrania] en realidad puede aumentar la influencia de la parte que aparentemente está en esa posición de dependencia", ponderó. "Porque lo que puede suceder en esa situación es que, por supuesto, si Estados Unidos comienza a aplicar presión, si reduce la ayuda económica y militar, entonces corre el riesgo de un colapso descontrolado de Ucrania. Es solo (que) la ayuda militar y económica que Estados Unidos le da a Ucrania influencia sobre Estados Unidos, porque lo único que Estados Unidos no querrá es otro fiasco, porque los ciudadanos culparían a la propia Administración".El régimen de Zelenski puede jugar con eso, al recordarle a Washington que ya ha invertido demasiado en su guerra proxy en Ucrania y, por lo tanto, no puede simplemente cortar toda ayuda al régimen de Kiev. Si Estados Unidos se deshace de Ucrania, entonces el régimen de Kiev colapsaría y la culpa recaería en la Administración de Biden, según el analista.Señaló que el mismo argumento se utilizó en los casos de Vietnam del Sur y Afganistán en el pasado, y es probable que Ucrania también emplee esta retórica."Ahora, por supuesto, como en cualquier situación de chantaje, la víctima del chantaje solo se convierte en víctima si se deja chantajear", remarcó Mercouris. "En última instancia, Estados Unidos puede simplemente cerrar el grifo. Pero no es tan sencillo como la gente piensa".El chantaje de UcraniaUcrania tiene herramientas para hacer que su chantaje político funcione, según Mercouris. Desde 2014, los ucranianos han canalizado amplios recursos para construir una fuerte red de cabilderos en Washington.Según el Instituto Quincy, un grupo de expertos con sede en la capital norteamericana, los agentes de Ucrania habían realizado "una cantidad extraordinaria de trabajo" antes de la operación especial de Rusia, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Particularmente, en sus presentaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de 2021, las empresas informaron participar en 13.541 "actividades políticas" en nombre de los ucranianos. En aras de la comparación, el cabildeo saudí, nombrado como uno de los grupos de presión extranjeros más grandes en Washington, informó solo 2.834 contactos en el mismo periodo. Según el estudio de Quincy, con más de 13.000 actividades políticas reportadas solo en 2021, el cabildeo proucraniano "pudo dedicar una atención considerable a una serie de campos clave que sirven para dar forma a la política exterior y la opinión pública de Estados Unidos".Lo que debe tenerse en cuenta es que históricamente no todos los grupos de presión fueron capaces de lograr sus objetivos frente a los intereses geopolíticos estadounidenses más amplios, remarcó el experto. Así, Vietnam del Sur también tuvo su lobby en Estados Unidos antes de su colapso. De manera similar, el Kuomintang, un antiguo partido gobernante en Taiwán, argumentó apasionadamente en la década de 1960 en contra de cualquier movimiento de Estados Unidos para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. No obstante, la Administración de Richard Nixon puso en marcha la normalización con Pekín a principios de la década de 1970, lo que finalmente resultó en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China en 1979, bajo el entonces presidente Jimmy Carter.Sin embargo, actualmente, el mundo se encuentra en aguas desconocidas, ya que lo que está en juego en el conflicto de Ucrania y las emociones son mucho mayores, sostiene el analista."Cualquier presidente, cualquier Administración que decida buscar una solución negociada al conflicto de Ucrania, va a saber que todos los días habrá gente apareciendo en los medios de comunicación en los programas de entrevistas, transmitiendo al pueblo estadounidense, hablando de cómo se está traicionando a Ucrania, y cómo el presidente de los Estados Unidos y su Administración permiten que Ucrania, un aliado clave de los Estados Unidos, un aliado heroico de los Estados Unidos, luche contra el coloso ruso, cómo están traicionándolo y defraudándolo", vaticinó el experto."Y ese es un mensaje potente. Por eso, se necesitará un conjunto de circunstancias muy convincentes para que una Administración que intenta negociar prevalezca o incluso quiera intentarlo", agregó el experto en geopolítica.Según Mercouris, la pregunta es cuán más fuerte es este grupo de presión en particular para tener éxito donde los grupos de presión anteriores fracasaron. "Por supuesto, uno no puede predecir el resultado con una total certeza", concluyó.* Grupo sometido a sanciones de las Naciones Unidas por actividad terrorista.

https://sputniknews.lat/20230811/congresista-republicano-biden-gasta-el-dinero-de-eeuu-en-matar-mas-gente-en-ucrania--1142494426.html

https://sputniknews.lat/20230810/mexico-asegura-que-armar-a-ucrania-empeorara-el-conflicto-vamos-por-la-paz-1142489920.html

https://sputniknews.lat/20230809/como-el-fracaso-en-ucrania-cambia-los-planes-de-biden-1142415097.html

https://sputniknews.lat/20230810/mas-fondos-para-ucrania-biden-pide-al-congreso-de-eeuu-13100-millones--1142481301.html

https://sputniknews.lat/20230807/eeuu-aprueba-primer-envio-de-tanques-abrams-y-ya-estan-camino-a-ucrania--1142356061.html

eeuu

ucrania

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, volodímir zelenski, eeuu, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, guerra de vietnam, afganistán, los talibanes toman el control de afganistán, rusia, vladímir putin, 📰 suministro de armas a ucrania