"Promesas irreales", "presidente populista" y otras revelaciones de la exvocera militar de Ucrania

"Promesas irreales", "presidente populista" y otras revelaciones de la exvocera militar de Ucrania

2023-09-27T19:21+0000

Sarah Ashton-Cirillo está convencida que Ucrania hace promesas poco realistas, "por lo que los socios occidentales no pueden confiar en negociaciones con nosotros"."Lo único por lo que [los países occidentales] pueden juzgarnos es por nuestros resultados. Y ese es uno de los problemas. Porque el mensaje que sale de nosotros es realmente fantasioso. No es adecuado para los debates con nuestros socios de Washington, Bruselas y Europa del Este", continuó la exportavoz, comentando la contraofensiva ucraniana que Kiev lleva varios meses. En este contexto, calificó al mandatario del país, Volodímir Zelenski, de "populista".Destacó también que Kiev tiene "problemas de moral". "[Los militares ucranianos] no están contentos. Porque no sienten que se les escuche en ciertos lugares", anotó.Admitió que Kiev tiene "un problema terrible con la mayoría de los combatientes extranjeros"."Solo están un escalón por encima de los mercenarios. Vienen aquí solo porque no saben hacer otra cosa, solo luchar", afirmó Sarah Ashton-Cirillo. La exportavoz de las fuerzas de defensa terrestre ucranianas confirmó que hay "partidarios del nazismo entre los soldados extranjeros". En su opinión, participan en los combates porque no "tienen oportunidades de realizarse en sus propios países".Prosiguió que "estos problemas con los soldados extranjeros, con la corrupción, con las peleas dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores están distrayendo la atención de la guerra y del pueblo ucraniano". "Tenemos graves dificultades. Si no los resolvemos en los próximos 6 meses, todo se alargará durante 30 años", agregó.A los rusos "no se les puede llamar seres humanos"En cuanto a los rusos, volvió a repetir comentarios xenófobos tras los cuales había sido despedida. No es la primera vez cuando Ashton-Cirillo declara que "los militares rusos no son humanos, porque luchan por la tiranía y la dictadura".Advirtió que Ucrania podría "atacar a Rusia con todas nuestras fuerzas y armas, con grupos de sabotaje y reconocimiento". En este contexto, en cuanto al atentado contra la periodista rusa Daria Dúguina, hija del emblemático filósofo y pensador Alexandr Dúguin, declaró que no se trataba de una mujer asesinada al azar, "se trataba de un ser malvado" que, en sus palabras, "tuvo la muerte que se merecía". Cuando se le preguntó si la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, "debería ser perseguida", respondió "por supuesto, ella fue la primera en atacarme en abril de 2022, no debería haber intocables".El 8 de septiembre, Ashton-Cirillo publicó un video en el que amenazaba a un representante de los medios rusos, afirmando que "van a pagar", sin especificar a quién se refería. En su otro video del 14 de septiembre, la exportavoz prometía "caza" a "los propagandistas del Kremlin", haciendo alusión a algunos periodistas rusos. En la nueva grabación del 15 de septiembre, confirmó que sus amenazas iban dirigidas al corresponsal militar de uno de los periódicos rusos, Alexandr Kots, a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova y al "jefe de Derechos Humanos" de Rusia, probablemente, refiriéndose al jefe del Consejo de Derechos Humanos, Valeri Fadéyev. Se informa que presuntamente las declaraciones no fueron avaladas por el Mando de las FFAA ucranianas.El 21 de septiembre, la transgénero estadounidense Sarah Ashton-Cirillo, fue suspendida de su cargo tras sus amenazas contra periodistas rusos.

