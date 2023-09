https://sputniknews.lat/20231001/el-discurso-de-putin-sobre-america-latina-refleja-que-la-region-es-una-prioridad-para-rusia-1144274384.html

El discurso de Putin sobre América Latina refleja que la región "es una prioridad" para Rusia

El discurso de Putin sobre América Latina refleja que la región "es una prioridad" para Rusia

Inaugurando la Conferencia Parlamentaria Rusia-América Latina, el presidente ruso aseguró que la región tendrá un papel protagónico en la política mundial y... 01.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-01T00:55+0000

2023-10-01T00:55+0000

2023-10-01T00:55+0000

américa latina

vladímir putin

rusia

brics

méxico

💬 opinión y análisis

duma estatal de rusia

fidel castro

eeuu

partido del trabajo (pt)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0c/1143647453_0:0:3201:1801_1920x0_80_0_0_f0ea6ccc5295676dbb0f2f9f410d6a07.jpg

En su intervención, realizada en el salón de actos en la Casa de los Sindicatos el viernes 29 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó las "relaciones amistosas" entre su país y América Latina, elogiando las aspiraciones de la región de llevar adelante una política exterior independiente y soberana, así como también su enorme potencial económico y sus recursos humanos.Para la política Valeria Flores, dirigente del Partido del Trabajo (PT) —aliado de Morena en su coalición de Gobierno— y una de las integrantes de la comitiva mexicana que viajó a Moscú para el evento, el mensaje de Putin reflejó el compromiso que mantiene Rusia con la región, lejos de los designios de Washington, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de los pueblos.Por su parte, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Antonio Attolini, quién también participa en el encuentro, destacó el carácter historicista del discurso de Putin, en el que recordó a importantes figuras latinoamericanas que lucharon desde la política por la soberanía de los países."El presidente Putin reconoció la lucha permanente por parte de los países de América Latina por encontrar una vía propia al desarrollo, en su defensa siempre irrestricta sobre la soberanía y el derecho a la autodeterminación", señaló el coahuilense en diálogo con Sputnik. "En esa reivindicación es que el presidente Putin habló sobre Salvador Allende, sobre Fidel Castro, incluso se detuvo a recordar que en los muchos años en los que el presidente Putin pudo conocer a Fidel Castro, siempre su impresión fue que esta persona era un líder total, un líder que reflejaba los mejores valores de la humanidad. Habló también de Simón Bolívar y eso provocó las reacciones efusivas de aplauso y reconocimiento por parte de muchas de las delegaciones presentes de América Latina", abundó Attolini.Cabe recordar que en su discurso, el mandatario ruso llamó a los países de América Latina a ingresar en el BRICS, grupo al que pertenece Brasil y se sumará Argentina en 2024, junto a la anfitriona Rusia, China, la India y Sudáfrica, en lo que llamó un contexto en el que se está creando una nueva arquitectura policéntrica, en referencia al impulso multipolar liderado por Moscú y Pekín."El ánimo de los electores en todos los países de América Latina es tal que aspiran a la libertad y a la independencia. Y eso debe ser tomado en cuenta por todos los partidos políticos de la región latinoamericana", dijo Putin.Para el internacionalista Juan Daniel Garay, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente ruso aprovechó la tribuna para señalar un camino en América Latina en el que se estreche la cooperación con Rusia y la Unión Económica Eurasiática en todas las áreas, además de que se facilite una verdadera autonomía geopolítica y económica de la región.Según el académico, esta buena sintonía entre Rusia y América Latina, que se pudo comprobar, entre muchas otras cosas, con el envío de decenas de millones de vacunas Sputnik por parte de Moscú a países latinoamericanos cuando las naciones occidentales acumulaban sus antígenos exclusivamente para ellos en el marco de la pandemia de coronavirus, es perfectamente lógica.Agregó que Rusia siempre ha sido un aliado y, a diferencia de otras potencias, jamás llevó adelante acciones perjudiciales contra su población ni mucho menos participó en la colonización de sus poblaciones o tierras, sino al contrario, ha ayudado a países que EEUU marginó y sancionó, como Cuba o Venezuela.En ese sentido, Attolini señala que América Latina ha dado un gran ejemplo no solo al negarse a alinearse a políticas que son contrarias a sus intereses, sino también exhibiendo que no todos los gobiernos compran la propaganda de los medios occidentales que muestran a Rusia bajo una luz negativa.Por ello, dice, es positivo que los legisladores rusos y latinoamericanos mantengan diálogos cara a cara, lejos del ruido mediático, ya que "se darán cuenta de que existen más puntos en común que diferencias" entre ellos.Según Flores, la convocatoria de Putin para que los países latinoamericanos se sumen a los BRICS, bloque que en su última reunión, a fines de agosto, anunció que, además de Argentina, se incorporarán al bloque Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, debería hacer reflexionar a México, que sigue rechazando participar en él debido a su tratado de libre comercio con EEUU y Canadá, conocido como T-MEC."Creo que México debería analizar más profundamente la posibilidad de ingresar en ese grupo, ya que es hacia allí donde se está dirigiendo el mundo, lejos de EEUU y con intercambios y alianzas que no están dictadas desde un solo lugar", opinó la militante del PTAgregó que al país "le ha costado mucha sangre y esfuerzo sus revoluciones y luchas de independencia", por lo que los líderes gubernamentales deberían de tenerlo en cuenta y aportar a que la nación tenga más libertad económica y comercial.

https://sputniknews.lat/20230929/putin-da-un-discurso-ante-la-conferencia-parlamentaria-internacional-rusia-america-latina-1144237559.html

https://sputniknews.lat/20230927/los-brics-permiten-equilibrar-y-armonizar-el-sistema-mundial-1144157886.html

https://sputniknews.lat/20230910/lavrov-afirma-que-los-brics-buscan-crear-sistemas-de-pagos-independientes-incluso-en-latinoamerica-1143553868.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036710_0:0:400:400_100x100_80_0_0_3055ef8d31394df4144b22d7261c8d8e.png

Rodrigo Duarte https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036710_0:0:400:400_100x100_80_0_0_3055ef8d31394df4144b22d7261c8d8e.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036710_0:0:400:400_100x100_80_0_0_3055ef8d31394df4144b22d7261c8d8e.png

vladímir putin, rusia, brics, méxico, 💬 opinión y análisis, duma estatal de rusia, fidel castro, eeuu, partido del trabajo (pt), salvador allende